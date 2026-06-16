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76 tên miền “.vn” sẽ được đấu giá đợt 2

| | Kinh tế số

76 tên miền ".vn" ngắn, đẹp và có giá trị cao sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trong hai ngày 25-26/6, với giá khởi điểm từ 10 triệu đồng mỗi tên miền.

76 tên miền “.vn” sẽ được đấu giá đợt 2- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: TTXVN)

Đấu giá trực tuyến, giá khởi điểm từ 10 triệu đồng

Thông tin từ Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), trong hai ngày 25 và 26/6 sẽ có 76 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới tên miền ".vn" chính thức được đưa ra đấu giá quyền sử dụng theo hình thức đấu giá trực tuyến. Đây là đợt đấu giá thứ hai trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Trước đó, ngày 20/5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh sách các tên miền được đưa ra đấu giá đợt 2. Những nhóm tên miền này có độ dài ngắn, số lượng hữu hạn, khả năng nhận diện cao và giá trị lớn trong hoạt động xây dựng thương hiệu, kinh doanh và phát triển hiện diện trực tuyến trên môi trường Internet. Đợt đấu giá lần này có nhiều tên miền nổi bật như: ab.vn, dr.vn, ic.vn, 9x.vn, ny.vn, hi.vn, ok.vn, fu.vn, mb.vn, ot.vn, vv.vn, ak.vn,… cùng nhiều tên miền kết hợp chữ và số có khả năng nhận diện thương hiệu cao.

Các phiên đấu giá được tổ chức công khai, minh bạch. Giá khởi điểm đối với mỗi tên miền là 10 triệu đồng. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có thể đăng ký tham gia đấu giá thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.

Gia tăng nhận diện thương hiệu trên môi trường số

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, tên miền đẹp, có giá trị cao sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược hiện diện trực tuyến, gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu, đồng thời chủ động phòng ngừa các rủi ro phát sinh khi các tên miền liên quan đến thương hiệu bị đăng ký hoặc khai thác bởi các chủ thể khác.

Sau khi hoàn thành đấu giá và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định, người trúng đấu giá sẽ được đăng ký sử dụng tên miền trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về viễn thông và Internet.

Triển khai đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia ".vn" là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia, tạo cơ hội tiếp cận công bằng đối với các tên miền có giá trị cao, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng các thương hiệu Việt Nam trên môi trường số.

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm có thể tra cứu danh sách tên miền đấu giá, lịch đấu giá, quy chế đấu giá, điều kiện tham gia và thực hiện đăng ký tại Cổng thông tin đấu giá tên miền quốc gia .VN; Hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA).

Theo Minh Trang

VTV

Từ Khóa:
tên miền

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