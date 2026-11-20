Cuối tháng nhìn lại tài khoản, nhiều người không hiểu tiền đã đi đâu dù chẳng mua món đồ nào quá đắt. Nhưng nếu kiểm tra kỹ, có thể bạn sẽ thấy khá nhiều khoản chi lặp lại mỗi tháng: một vài dịch vụ đăng ký chưa hủy, những đơn hàng mua vì đang giảm giá hay những lần gọi đồ ăn chỉ vì không muốn ra ngoài.

Nếu muốn tiết kiệm thêm tiền, bạn có thể bắt đầu từ 8 việc sau:

1. Kiểm tra những khoản tiền đang tự động trừ hàng tháng

Mở ứng dụng ngân hàng và xem lại các giao dịch trong 2-3 tháng gần nhất. Bạn có thể phát hiện mình vẫn đang trả tiền cho một ứng dụng xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu hoặc gói hội viên phòng tập dù đã lâu không sử dụng.

Hãy hủy những dịch vụ không còn cần thiết. Nếu có nhiều gói cùng phục vụ một nhu cầu, chẳng hạn đăng ký nhiều nền tảng xem phim, hãy cân nhắc giữ lại một hoặc hai gói thường dùng nhất.

2. Tắt thông báo khuyến mãi từ các ứng dụng mua sắm

Nếu điện thoại thường xuyên hiện thông báo giảm giá, mã mua hàng hoặc chương trình ưu đãi, bạn rất dễ mở ứng dụng và mua thêm đồ dù chưa có nhu cầu.

Hãy tắt những thông báo này nếu chúng khiến bạn thường xuyên mua sắm ngoài kế hoạch. Khi cần mua một món đồ, bạn vẫn có thể chủ động tìm mã giảm giá thay vì ngày nào cũng vào ứng dụng xem có gì đang được khuyến mãi.

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3. Lên danh sách trước khi đi siêu thị

Trước khi đi siêu thị hãy kiểm tra những món còn trong tủ lạnh và ghi ra các thứ cần mua. Nếu mua thực phẩm cho nhiều ngày, bạn có thể lên thực đơn trước để tính số lượng phù hợp.

Cách này giúp hạn chế việc mua thêm những món không cần thiết hoặc mua quá nhiều thực phẩm rồi để hỏng. Bạn cũng nên đặt trước một khoản tiền dự kiến cho mỗi lần đi siêu thị để dễ kiểm soát chi tiêu.

4. Cân nhắc một ngày trước khi mua món đồ không có trong kế hoạch

Thấy một chiếc áo đẹp, một món đồ gia dụng đang giảm giá hay một thiết bị mới, bạn có thể muốn mua ngay. Nhưng nếu đó không phải món đồ đang cần, hãy thử chờ thêm 24 giờ.

Sau khoảng thời gian này nếu vẫn muốn mua, hãy xem lại ngân sách và cân nhắc xem món đồ có thực sự cần thiết không. Nhiều khi chỉ cần chờ một ngày, bạn sẽ nhận ra mình không còn muốn mua nó nữa.

5. Tính số giờ làm việc cần có để mua một món đồ

Một chiếc túi giá 3 triệu đồng có thể không khiến bạn đắn đo khi nhìn vào con số này. Nhưng nếu thu nhập thực nhận của bạn tương đương 100.000 đồng mỗi giờ, món đồ đó tương đương 30 giờ làm việc.

Thử quy đổi giá tiền sang thời gian làm việc có thể giúp bạn cân nhắc kỹ hơn trước những món đồ đắt tiền hoặc những lần mua sắm theo cảm hứng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

6. Xem lại những món đồ đang có trước khi mua mới

Trước khi mua thêm quần áo, đồ gia dụng hay thiết bị điện tử, hãy kiểm tra xem ở nhà đã có món nào có thể tiếp tục sử dụng không.

Nếu muốn mua một chiếc nồi mới chẳng hạn, hãy xem chiếc nồi cũ có thực sự cần thay thế hay chỉ đơn giản là bạn thích một mẫu đang được quảng cáo. Với những món đồ không còn dùng đến nhưng vẫn còn tốt, bạn cũng có thể bán lại thay vì để chúng nằm trong nhà.

7. Thử một ngày không mua sắm mỗi tuần

Chọn một ngày trong tuần để không mua những thứ ngoài kế hoạch. Bạn có thể mang cơm đi làm, sử dụng thực phẩm còn trong tủ lạnh hoặc chọn những hoạt động giải trí không mất tiền.

Ngày này không có nghĩa là phải nhịn ăn hay bỏ qua những khoản chi cần thiết. Mục đích đơn giản là giảm những lần mua đồ uống, đồ ăn vặt hoặc đặt hàng vì tiện tay.

8. Chia tiền thành các khoản ngay khi nhận lương

Khi vừa nhận lương, hãy dành riêng tiền cho các khoản cố định như tiền nhà, điện nước, ăn uống và đi lại. Tiếp đó là tiền tiết kiệm, trả nợ nếu có. Phần còn lại mới dùng cho mua sắm và giải trí.

Bạn có thể chuyển các khoản này sang những tài khoản khác nhau để dễ theo dõi. Khi biết mình còn bao nhiêu tiền được phép chi tiêu, bạn sẽ hạn chế được tình trạng dùng nhầm tiền tiết kiệm cho những nhu cầu hàng ngày.

Muốn tiết kiệm thêm mỗi tháng, bạn không nhất thiết phải cắt bỏ mọi khoản mua sắm hay sở thích cá nhân. Hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra những khoản đang trả nhưng không dùng, hạn chế mua hàng ngoài kế hoạch và chia tiền rõ ràng ngay từ đầu tháng.