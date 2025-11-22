8 chữ số trong tài khoản cặp vợ chồng lận đận

Dù ở thành phố hay ở quê thì có một căn nhà của riêng mình, cũng là điều nhiều người mơ ước. Có người đã thực hiện được, có người thì chưa, và cũng có người để vuột mất ước mơ từng trở thành sự thật.

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp thuộc nhóm cuối cùng. Từng mua được đất, từng xây được nhà và cũng từng phải bán nhà để trả nợ.

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ viết: “Hôm nay nhìn tài khoản ngân hàng mà em vui quá. Thật sự là 5-6 năm rồi mới nhìn thấy được số dư như thế này. Em 29 tuổi, cồng em 32 tuổi, con em 6 tuổi.

Bọn em từng có mức lương 30-40 triệu/tháng, từng xây được nhà và cũng từng phải bán nhà để trả nợ. Do làm ăn thua lỗ nên vập vào tín dụng đen, nợ chồng nợ, chật vật từng đồng. Có lúc ốm đau không vay nổi ai 5 triệu nữa.

Có thể với mọi người, số tiền này không lớn, nhưng thật sự rất lâu rồi vợ chồng em mới gom góp được từng này, thi thoảng lại vào tài khoản xem để lấy làm động lực. Thế nên là ai còn nợ thì cũng đừng tuyệt vọng quá, cứ cố gắng rồi sẽ dần ổn định thôi”.

Bức ảnh cô vợ đăng tải

Là người từng không có nổi 5 triệu trong người lúc ốm đau, giờ số dư tài khoản gấp 8 lần khoản tiền mình từng đi vay nhưng ai cũng lắc đầu, chỉ cần đọc tới đó thôi, nhiều người đã cảm thấy mừng cho cặp vợ chồng. Nợ nần vì làm ăn thua lỗ là điều không ai muốn, vay tín dụng đen lại cũng là sai lầm không nhỏ nhưng sau cùng, biết cố gắng, biết sửa sai thì không khó khăn nào không qua.

“Thôi thế này coi như là cũng thành công rồi! Giờ cố gắng làm lụng xây dựng lại từ đầu, đừng bao giờ động vào tín dụng đen nữa nhé, bí bách đến đâu cũng không được” - Một người khen.

“Vay app là sai lầm, mắc 1 lần rồi coi nó như bài học cả đời mom nhé, không lặp lại cái sai đó là được. Dù sao cũng chúc mừng gia đình” - Một người động viên.

“Cố gắng đừng tiêu vô khoản hơn 42 triệu này, coi như có 1 phần dự phòng. Còn lại cố gắng làm ăn tới lúc hết nợ rồi gây dựng lại từ đầu. Từng xây được nhà rồi lại có bài học đắt giá thế này thì vượt qua được là trưởng thành hơn nhiều” - Một người khuyên.

“Mình cũng từng vì không hiểu biết mà đi vay app, nhưng may là trả kịp chứ chưa đến mức phải bán nhà. Lúc trả được xong đúng là thấy mình dại thật, không cái dại nào bằng vay tín dụng đen” - Một người chia sẻ.

Tín dụng đen là gì?

Tín dụng đen là hình thức cho vay tiền hoạt động ngoài khuôn khổ pháp luật, không chịu sự quản lý hay giám sát của bất kỳ cơ quan tài chính nào. Những khoản vay này thường được quảng cáo bằng những lời mời gọi hấp dẫn như “giải ngân trong 5 phút”, “không cần chứng minh thu nhập”, “không cần tài sản đảm bảo”, khiến nhiều người đang khó khăn tài chính dễ dàng bị cuốn vào.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là hàng loạt rủi ro nghiêm trọng mà người vay phải đối mặt, bắt đầu từ lãi suất cao bất thường, điều khoản thiếu minh bạch cho đến các hành vi đòi nợ trái pháp luật.

Vì sao không nên vay tín dụng đen?

Điểm nguy hiểm nhất của tín dụng đen nằm ở mức lãi suất “cắt cổ”.

Ảnh minh họa

Nhiều khoản vay có thể đội lên vài trăm phần trăm mỗi năm, kèm theo các loại phí không rõ ràng mà người cho vay tự ý đặt ra, không theo khuôn khổ hay tiêu chuẩn nào. Thế nên tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con khi vay tín dụng đen là không hiếm, chỉ cần chậm một kỳ trả nợ, số tiền phải thanh toán có thể tăng chóng mặt và vượt xa khả năng chi trả ban đầu.

Không chỉ vậy, do không có hợp đồng rõ ràng và không chịu sự giám sát pháp lý, người vay rất khó chứng minh và bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra tranh chấp. Một khi đã dính vào tín dụng đen, việc thoát ra thường vô cùng khó khăn, bởi mọi điều khoản đều do bên cho vay áp đặt và thường bất lợi cho người vay. Ngay cả việc trình báo cơ quan chức năng cũng không giải quyết được triệt để nếu không có đủ bằng chứng hoặc giấy tờ ràng buộc.

Chính vì những nguy cơ trên, tín dụng đen là lựa chọn cực kỳ rủi ro và tuyệt đối không nên tìm đến, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Thay vì vay nóng không kiểm soát, mỗi người nên cân nhắc các phương án an toàn hơn như vay ngân hàng, các công ty/tổ chức tài chính hợp pháp, hoặc vay người thân.

Quan trọng hơn, hãy trang bị hiểu biết tài chính cơ bản và xây dựng quỹ dự phòng để hạn chế tối đa việc phải rơi vào tình thế buộc phải mượn đến tín dụng đen. Chỉ khi lựa chọn đúng kênh tài chính an toàn, bạn mới tránh được những hệ lụy đáng tiếc cả về tài sản, sức khỏe lẫn cuộc sống lâu dài.