8 lời khuyên về tiền bạc mà bạn không nên thực hiện theo

Các quyết định tài chính có thể mang một sức nặng đáng sợ. Những lựa chọn tài chính sai lầm có thể tác động tiêu cực đến điểm tín dụng, lãi suất của bạn khi vay tiền và thậm chí là cả quyết định liệu bạn có được chấp thuận cho vay hay không. Những sai lầm tài chính khác có thể quyết định đến việc khi nào bạn có thể nghỉ hưu.

Tuy nhiên, xử lý tài chính quá thận trọng cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội tài chính mới. Đó là một câu hỏi hóc búa khiến thật khó để biết lựa chọn nào là đúng.

Nếu bạn không cảm thấy an toàn với kiến thức tài chính của mình, bạn có thể muốn làm theo những gì người khác đã và đang chia sẻ thông qua mạng xã hội.

Và internet tràn ngập những người đưa ra lời khuyên tài chính - nhưng một vài trong số đó không hợp lý cũng như không thể áp dụng được. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu các chuyên gia tài chính làm sáng tỏ một số quan niệm sai lầm mà bạn không nên cố gắng hết sức để làm theo.

Ảnh minh họa.

1. Bạn cần trả trước tối thiểu 20% và điểm tín dụng lớn để mua nhà

Ý tưởng cần trước tối thiểu 20% giá nhà trước khi mua đã được nhắc đến rất nhiều trên internet, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc phải từ bỏ niềm tin đó. Jennifer Beeston- Phó chủ tịch phụ trách cho vay thế chấp tại Công ty Bảo lãnh ở San Francisco - California, cho biết: “Mọi người thường bị sốc khi tôi nói với họ rằng, họ không cần phải trả trước 20%".

Cô ấy khuyên bạn nên trò chuyện với chuyên gia về thế chấp để khám phá các lựa chọn trả trước thấp hơn nhằm giúp bạn giảm bớt áp lực khi mua nhà.

Candice Williams, nhà môi giới bất động sản tại Coldwell Banker ở Houston, Texas, đồng ý và nói thêm: “Mọi người tin rằng họ cần phải trả 20% giá nhà và họ nghĩ rằng họ cần điểm tín dụng cao để mua nhà”. Kết quả là, cô ấy nói rằng nhiều người sắp trở thành chủ nhà đang bỏ lỡ trải nghiệm này do thông tin không chính xác.

Williams nói: “Có nhiều lựa chọn cho vay khác nhau - ví dụ: FHA, Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang, sẽ chấp nhận khoản thanh toán trả trước tối thiểu 3,5% và điểm tín dụng trong phạm vi 500. Ngoài ra còn có nhiều khoản trợ cấp cho người mua nhà để giúp người mua ở cấp quốc gia, tiểu bang, địa phương, và số tiền này không cần phải hoàn trả".

Ngoài ra, Beeston cho biết cô thường nghe những người mua nhà tiềm năng nghĩ rằng họ cần một khoản vay mua ô tô để đủ điều kiện vay thế chấp. Cô nói: “Thậm chí còn có nhiều lời khuyên cho rằng trước khi sở hữu nhà, người đó phải chứng minh năng lực tài chính cùng khoản vay mua ô tô. Nhưng điều này không chính xác", Beeston nói.

Và bạn không cần phải có khoản vay mua ô tô bằng tín dụng để đủ điều kiện vay thế chấp.

2. Bạn cần phải mua một căn nhà để có động lực tiến về phía trước

Quyền sở hữu nhà có thể là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời đối với một số người, nhưng theo Jay Zigmont - Tiến sĩ, CFP, người sáng lập Childfree Wealth ở Water Valley, Mississippi, Hoa Kỳ, bạn không nên để internet khiến bạn cảm thấy như mình đang thua cuộc nếu không thể sở hữu một ngôi nhà.

Ông nói: “Mua nhà là một cách để tiếp cận và sở hữu bất động sản, nhưng nó không phù hợp với tất cả mọi người. Trên thực tế, nếu bạn có xu hướng di chuyển thường xuyên, anh ấy nói rằng việc thuê nhà là lựa chọn ổn hơn cả. Bạn thậm chí có thể thuê nhà dài hạn nếu bạn không thích sở hữu nhà hoặc nó không phù hợp với bạn” .

Vì vậy, thay vì làm theo lời khuyên của mọi người, Zigmont khuyên bạn nên suy nghĩ thật kỹ và lâu dài về quyết định sở hữu một ngôi nhà.

Ảnh minh họa.

3. Bạn cần có số tiền X ở tuổi Y

Mặc dù có rất nhiều bài viết nhấn mạnh rằng bạn cần phải có một số tiền nhất định ở độ tuổi 40, 50,... nhưng Zigmont cảnh báo những quy tắc kinh nghiệm này có thể không phù hợp với bạn.

“Ví dụ: hầu hết các tiêu chuẩn hoặc quy tắc chung này đều cho rằng bạn sẽ có con, nhưng nếu bạn là một phần của gần 1 trong 5 người Mỹ đang sống một cuộc sống không có con, thì những tiêu chuẩn này sẽ không phù hợp".

Thay vào đó, Zigmont khuyên bạn nên đo lường sự tiến bộ, kế hoạch tài chính và mục tiêu của chính mình.

"Hãy tiến bộ mỗi năm và đừng lo lắng về việc bạn so sánh với người khác như thế nào".

4. Bạn cần phải giàu có để bắt đầu đầu tư

Rất nhiều lời khuyên đầu tư trên internet hướng tới những người có thu nhập cao. Nhưng bạn không cần phải giàu có mới bắt đầu đầu tư.

Theo Tiến sĩ Kortney Ziegler, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Well-Money.com - đồng thời là thành viên của Đại học Stanford.

“Sự thật là bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu đầu tư, bất kể mức thu nhập của họ như thế nào - và bạn cũng không cần nhiều tiền” - Ziegler nói.

Thậm chí, bạn có thể bắt đầu đầu tư chỉ từ 5 đến 10 đô la mỗi tuần.

“Việc thường xuyên đầu tư những khoản tiền cố định nhỏ sẽ mang lại kết quả ấn tượng theo thời gian"- Ziegler khuyên.

5. Vợ chồng nên kết hợp tài chính

Bạn có thể đã đọc những bài viết khuyên các cặp vợ chồng nên tách biệt tài khoản tài chính của họ và những bài báo khác khuyên họ nên gộp tiền của mình lại với nhau. Theo Ziegler, không có câu trả lời đúng hay sai. Ziegler nói: “Một số cặp vợ chồng thích giữ tài chính riêng biệt, trong khi những người khác chọn gộp mọi thứ vào một tài khoản chung. Những gì hiệu quả với cặp đôi này có thể không hiệu quả với cặp đôi khác”.

Ảnh minh họa.

6. Cắt giảm chi phí là cách duy nhất để tiết kiệm tiền và tạo ra nguồn vốn

Khả năng tiết kiệm tiền có lẽ là công cụ quan trọng nhất mà bạn có thể có. Tuy nhiên, nó không phải là duy nhất. Cicely Jones, Giám đốc điều hành của MPA Financials ở Pleasant Grove, AL giải thích: "Đôi khi, câu hỏi không chỉ là bạn có thể cắt bỏ những gì khác mà còn là làm thế nào bạn có thể tăng số tiền vào. Ví dụ, cô ấy nói rằng có lẽ đã đến lúc bạn nên đến gặp người sếp của bạn và yêu cầu tăng lương nếu bạn chưa được tăng lương trong một thời gian hoặc nếu hiệu suất công việc của bạn đảm bảo điều kiện đó.

Hoặc có lẽ đã đến lúc tìm kiếm việc làm mới nếu công việc hiện tại của bạn không thể tăng lương. Sự tự mãn có thể khiến bạn không thể tiếp tục, nhưng nhu cầu tăng lương sẽ là một động lực, vì vậy hãy hoàn thiện sơ yếu lý lịch của bạn, bổ sung các kỹ năng, được chứng nhận,... để bạn có thể nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng”.

Jones cũng khuyên bạn nên kiếm một công việc phụ hoặc công việc bán thời gian như một cách ngắn hạn để tăng thu nhập.

“Hãy đi sâu vào việc khai thác tài năng hoặc kỹ năng mà bạn có, thứ gì đó mà bạn đam mê và xem nó có thể giúp bạn kiếm thêm tiền như thế nào" - Jones nói.

7. Bạn không cần tài khoản ngân hàng, chỉ cần có thẻ trả trước

Những thẻ trả trước được quảng cáo trên internet có vẻ như là một cách thuận tiện để xử lý tài chính của bạn, nhưng đừng để bị đánh lừa bởi những video về lối sống tự do đó.

Chuyên gia tài chính có trụ sở tại Alabama, Tae Lee nói rằng: “Mọi người đều cần một tài khoản ngân hàng vì nhiều lý do như: Cất giữ tiền, tiết kiệm tiền, và đảm bảo có một nơi an toàn để cất giữ tiền...".

Ngoài ra, cô ấy nói rằng thẻ trả trước có xu hướng đi kèm với phí kích hoạt và nó không giúp bạn tích lũy tín dụng.

Ảnh minh họa.

8. Bảo hiểm là một kế hoạch tài chính tốt cho bạn

Không có gì lạ khi nhận được lời khuyên từ những người trong mạng xã hội của bạn. Tuy nhiên, đây có thể không phải là cách thông tin tốt nhất, Ari Parker, tác giả cuốn sách "It's Not That Complicated: The Three Medicare Decisions to Protect Your Health and Money" cảnh báo.

Ông nói rằng không có chương trình bảo hiểm y tế nào tốt nhất cho tất cả mọi người.

“Bạn có gặp các bác sĩ giống nhau và dùng các đơn thuốc giống như bạn bè của mình không? Có lẽ là không, vì vậy bạn có thể cần các kế hoạch khác nhau để đáp ứng từng nhu cầu riêng của mình”, ông nói.

“Việc chăm sóc sức khỏe và lối sống của bạn có thể khác với những người khác”, Ari Parker nói thêm.

"Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đang đưa ra quyết định dựa trên mục tiêu tiết kiệm cá nhân và lựa chọn lối sống của mình" - Ari Parker nhấn mạnh.

Cuối cùng, bạn cần hiểu rằng, tài chính của bạn là vấn đề cá nhân. Vì vậy, dù việc nhận được lời khuyên có thể hữu ích đến mức nào, bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang đi theo con đường có ý nghĩa nhất đối với mình.