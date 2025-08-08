8 năm đồng hành tận tâm, nguồn tài chính linh hoạt cho người tiêu dùng Việt

Triệu giấc mơ được chắp cánh

Từ khi thành lập, SHBFinance theo đuổi một sứ mệnh đặc biệt: đem lại cơ hội tiếp cận tài chính minh bạch, hợp pháp cho những người có nhu cầu tài chính chính đáng nhưng gặp nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Với đội ngũ hơn 5.000 nhân sự, trong đó có gần 3.500 chuyên viên bán hàng trực tiếp hoạt động tại các địa bàn – SHBFinance đã và đang đồng hành tận tâm và sát cánh cùng khách hàng trên khắp cả nước.

Những khoản vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng không chỉ là phương tiện để sửa sang nhà cửa, trang trải học phí hay mở một quán ăn nhỏ, mà còn là khởi đầu cho một cuộc sống có định hướng tài chính rõ ràng hơn. SHBFinance kiên định với chiến lược phát triển bền vững, đặt sự thấu cảm và đồng hành cùng khách hàng làm trọng tâm. Mỗi khách hàng, với câu chuyện và hoàn cảnh riêng, đều là chất liệu để SHBFinance kiến tạo nên những giải pháp tài chính mang tính cá nhân hóa cao – linh hoạt trong điều kiện vay, tinh gọn trong quy trình giải ngân và thuận tiện trong phương thức thanh toán. Đó không chỉ là sản phẩm tài chính, mà là sự chăm sóc được "đo ni đóng giày" cho từng nhu cầu cuộc sống.

Lan tỏa giải pháp tài chính linh hoạt, dễ tiếp cận qua tiếng nói người thật – việc thật

"Với gói vay từ SHBFinance, tôi đã sắm được chiếc điện thoại mới phục vụ công việc và trang bị thêm gói bảo hiểm sức khỏe để bảo vệ bản thân. Giải pháp tài chính thiết thực này giúp tôi cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại," anh Doãn Như Vỹ,khách hàng quê ở Quảng Nam, chia sẻ. Với anh, sự thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch trong quy trình vay không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn góp phần xây dựng sự an tâm dài hạn cho bản thân.

Tại Kon Tum, chị Y Vói – người đạt giải nhất trong chương trình "Rước lộc to, Tết không khó" xúc động cho biết: "Khoản vay 30 triệu đồng chị đăng ký không phải để chi tiêu cá nhân mà là món quà giúp chị gái ra Đà Nẵng học tập. Không ngờ được giải ngân nhanh, giờ lại trúng giải thưởng lớn gấp 3 lần khoản vay. Rất mong SHBFinance sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng dân cư tại xã Mô Rai cũng như nhiều nơi khác để có sinh kế và phát triển đời sống."

Những câu chuyện thực tế ấy chính là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ của SHBFinance – từ một công ty tài chính truyền thống sang tổ chức số hóa, với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

"Chúng tôi phát triển công nghệ không chỉ để nâng cao hiệu quả vận hành, mà quan trọng hơn là để giúp người dân – dù ở thành thị hay vùng sâu vùng xa – đều có thể tiếp cận tài chính minh bạch, an toàn và nhanh chóng. Sự hài lòng và gắn bó của khách hàng là mục tiêu cao nhất trong mọi hành động của SHBFinance," bà Olena Khlon, Tổng Giám đốc SHBFinance nhấn mạnh.

Không chỉ chú trọng công nghệ, SHBFinance xem con người là yếu tố cốt lõi của sự đổi mới. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng nhóm Bán hàng trực tiếp khu vực miền Đông, tâm sự: "Mỗi hồ sơ được duyệt là một câu chuyện đời. Tôi thấy tự hào khi công việc của mình có thể giúp người khác tiến gần hơn tới ước mơ."

Với những nhân viên làm việc tại các vùng tuyến đầu của công ty, sự gắn bó không chỉ đến từ chính sách đãi ngộ, mà còn từ cảm nhận giá trị thật sự trong công việc hằng ngày. Anh Nguyễn Sỹ Hiệp, Trưởng nhóm Cao cấp Bán hàng trực tiếp tại khu vực miền Trung, chia sẻ: "Điều khiến tôi gắn bó với SHBFinance không chỉ là công việc ổn định, mà là việc tôi thấy được mình đang tạo ra ảnh hưởng tích cực – dù là một khoản vay nhỏ cho tiểu thương hay hỗ trợ khách hàng thoát khỏi tín dụng đen. Mỗi ngày đi làm là một ngày có ý nghĩa."

Từ sự tận tâm của đội ngũ nhân sự, chính sách minh bạch đến chiến lược số hóa toàn diện, SHBFinance đang từng bước khẳng định vị thế là đối tác tài chính đáng tin cậy của người Việt. Việc được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" và "Công ty tài chính có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam" chính là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững: lấy khách hàng làm trọng tâm, con người làm nền tảng và công nghệ làm bệ phóng.

Tài chính bền vững – Hành trình phụng sự khách hàng vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Bước sang năm thứ 8, SHBFinance tiếp tục khẳng định tầm nhìn trở thành một trong những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, hướng tới khu vực, với định hướng nhất quán: Lấy khách hàng làm trung tâm – Chuyển đổi số mạnh mẽ – Phát triển bền vững vì cộng đồng.

Tổng giám đốc SHBFinance – bà Olena Khlon nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng, một dịch vụ tài chính tốt không chỉ là nhanh chóng và tiện lợi, mà còn phải mang lại giá trị thực sự cho người sử dụng. SHBFinance tự hào khi đã đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ hơn 800.000 khách hàng trong suốt 8 năm qua. Mỗi hành trình tài chính được khai mở, mỗi giấc mơ được hiện thực hóa là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết phát triển bền vững của chúng tôi vì khách hàng và vì cộng đồng."

Với nền tảng công nghệ vững chắc, đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sự hậu thuẫn của các cổ đông chiến lược SHB và Krungsri, SHBFinance cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những giải pháp tài chính hiệu quả, linh hoạt và kiến tạo giá trị dài hạn và đồng hành cùng người dân Việt Nam trong từng nhu cầu, từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) là công ty tài chính tiêu dùng được cấp phép và hoạt động dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Với định hướng chiến lược rõ ràng, đầu tư bài bản vào công nghệ và con người, SHBFinance đang cho thấy năng lực tiên phong trong việc dẫn dắt sự thay đổi của ngành tài chính tiêu dùng trong kỷ nguyên số nhằm đem đến những trải nghiệm và sản phẩm tốt nhất dành cho khách hàng. SHBFinance là công ty tài chính tiêu dùng nằm trong top 8 tại Việt Nam và đồng sở hữu bởi hai ngân hàng tư nhân hàng đầu: SHB (Việt Nam) và Krungsri (Thái Lan). Với hơn 3 triệu hồ sơ vay được phục vụ và mạng lưới 5.000 nhân sự phủ khắp cả nước, SHBFinance đang không ngừng khẳng định vị thế trong ngành.

