8 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm tuần qua: Nhiều nhà băng tăng kịch trần

Lãi suất tiết kiệm tại Techcombank

Ngân hàng Techcombank là một trong những nhà băng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tuần qua. Đây cũng là lần tăng lãi suất thứ hai liên tiếp trong tháng 11, sau đợt điều chỉnh 0,3-0,4%/năm ở các kỳ hạn 1-36 tháng trước đó.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, lãi suất kỳ hạn 4-5 tháng tăng thêm 0,3%/năm lên 4,65%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 5,65%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 7-11 tháng được niêm yết ở mức 5,15%/năm.

Techcombank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại: kỳ hạn 1-2 tháng là 3,95%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,75%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng là 5,25%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại VCBNeo

Ngân hàng VCBNeo cũng gia nhập vào cuộc đua điều chỉnh tăng lãi suất huy động tuần này. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 0,3%/năm lên 6,2%/năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 12-60 tháng tăng thêm 0,4%/năm, lên 6,2%/năm.

VCBNeo giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn khác: kỳ hạn 1-2 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng 4,55%/năm, kỳ hạn 5 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 7 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 8 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng 5,45%/năm.

Tại quầy, mức lãi suất mới: kỳ hạn 1-2 tháng 4,15%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng 4,35%/năm, kỳ hạn 5 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng và 12-60 tháng 5,8%/năm, kỳ hạn 7 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 8-11 tháng 5,25%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại OCB

OCB cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi. Cụ thể, nhà băng này tăng 0,3%/năm đối với kỳ hạn 1-4 tháng; tăng 0,15%/năm với kỳ hạn 5 tháng; tăng 0,3%/năm ở kỳ hạn 6-15 tháng; tăng 0,4%/năm ở kỳ hạn 18–24 tháng và tăng 0,3%/năm ở kỳ hạn 36 tháng.

Với khoản tiền gửi trực tuyến dưới 100 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,3%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 5 tháng 4,65%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng 5,4%/năm; kỳ hạn 18 tháng 5,6%/năm; kỳ hạn 21 tháng 5,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng 5,8%/năm; kỳ hạn 36 tháng 5,9%/năm.

OCB áp dụng phương thức lãi suất bậc thang theo số tiền gửi. Với khoản gửi 100-500 triệu đồng: kỳ hạn 1-2 tháng 4,45%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 5,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,55%/năm. Lãi suất kỳ hạn 13-36 tháng được niêm yết ở mức 6%/năm.

Với khoản gửi từ 500 triệu đồng: kỳ hạn 1-2 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng lần lượt là 4,55%, 4,65% và 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại TPBank

Tuần này, TPBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất ở một số kỳ hạn. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,2%/năm lên 3,9%/năm; kỳ hạn 2 tháng 4,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,1%/năm lên 4,2%/năm. Kỳ hạn 6 tháng tăng 0,2%/năm lên 5,1%/năm; kỳ hạn 9 tháng tăng 0,2%/năm lên 5,3%/năm.

Các kỳ hạn còn lại: kỳ hạn 12 tháng 5,5%/năm; kỳ hạn 18 tháng 5,7%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng 5,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại Nam A Bank

Nam A Bank là một trong những ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm tuần qua. Nhà băng này đã tăng lãi suất ở tất cả kỳ hạn.

Đối với lãi suất trực tuyến, kỳ hạn 1 tháng hiện tăng 0,8%/năm lên 4,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng 0,85%/năm lên 4,75%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,75%/năm lên 4,75%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 0,8%/năm lên 5,7%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng 5,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,7%/năm; kỳ hạn 13-7 tháng 5,8%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng 5,9%/năm.

Tại quầy, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng 5,1%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 14-17 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng 5,7%/năm. Nam A Bank áp dụng mức lãi suất dành cho khách hàng VIP: kỳ hạn 24 tháng 6,5%/năm và kỳ hạn 36 tháng 6,3%/năm cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Lãi suất tiết kiệm tại NCB

Biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất áp dụng tại tuần này của NCB cũng điều chỉnh tăng 0,2%/năm đối với kỳ hạn 1-5 tháng; tăng 0,3%/năm với kỳ hạn 6 tháng; tăng 0,2%/năm với kỳ hạn -9 tháng; và tăng 0,1-0,15%/năm đối với kỳ hạn 10-12 tháng.

Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,75%/năm, kỳ hạn 7 tháng 5,65%/năm, kỳ hạn 8 tháng 5,7%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,75%/năm, kỳ hạn 10-12 tháng 5,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 13-60 tháng giữ nguyên ở mức 5,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại Vikki Bank

Ngân hàng số Vikki cũng điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiết kiệm tuần qua. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng tăng 0,15-0,3%/năm, đồng loạt được niêm yết ở mức 4,7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 0,2%/năm lên 6,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 6,3%/năm; kỳ hạn từ 13 tháng lên 6,4%/năm.

Lãi suất huy động tại quầy của Vikki Bank được niêm yết tới 6%/năm đối với các kỳ hạn 6, 12, 13 tháng và tối đa 6,2%/năm với kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tại VIB

Ngân hàng VIB cũng điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 11. Sau đợt tăng 0,2%/năm ở kỳ hạn 3-5 tháng cuối tháng 10, ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất ở tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Hiện, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng tăng 0,2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,75%/năm.

Biểu lãi suất trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ: kỳ hạn 1 tháng 4%/năm; 2 tháng 4,1%/năm; 3-5 tháng 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 5%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng 5,5%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng 5,6%/năm.



