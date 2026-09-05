8 thiết bị tiêu tốn nhiều điện trong nhà dù không bật thường xuyên

Khi nhắc tới những thiết bị "ngốn điện", nhiều người thường nghĩ ngay đến điều hòa hay tủ lạnh. Điều này có cơ sở bởi đây là những thiết bị hoạt động trong thời gian dài. EVN dẫn ý kiến chuyên gia cho biết vào mùa hè, điều hòa có thể chiếm khoảng 40-60% tổng hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình; tiếp sau đó là tủ lạnh, bình nóng lạnh, bếp điện và máy bơm nước.

Tuy nhiên, một nhóm khác cũng đáng được chú ý: những thiết bị không nhất thiết hoạt động thường xuyên nhưng lại có công suất tức thời rất lớn. Phần lớn là những thiết bị cần tạo nhiệt, làm nóng nước hoặc không khí.

Vì điện năng tiêu thụ phụ thuộc cả công suất lẫn thời gian hoạt động, danh sách dưới đây không phải bảng xếp hạng tuyệt đối về thiết bị làm hóa đơn điện cao nhất mỗi tháng. Thay vào đó, đây là những thiết bị có thể tiêu thụ lượng điện đáng kể trong mỗi lần sử dụng dù thời gian hoạt động không dài.

Bình nóng lạnh, máy sấy quần áo có công suất lên tới hàng nghìn watt

1. Bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh là một trong những thiết bị công suất lớn quen thuộc nhất trong nhiều gia đình.

Trong một tài liệu của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), bình nước nóng điện dung tích 40 gallon được đưa ra với dải công suất tham khảo khoảng 4.500-5.500W. Một nghiên cứu khác được đăng tải trên hệ thống của DOE cũng ghi nhận bình nước nóng điện trở khi gia nhiệt có thể tiêu thụ công suất khoảng 4,5kW.

Điều đó lý giải tại sao dù người dùng chỉ bật bình trước khi tắm, thiết bị này vẫn có thể tiêu thụ lượng điện đáng kể.

EVN cũng xếp bình nóng lạnh trong nhóm thiết bị công suất lớn cần được chú ý khi sử dụng. Để bảo đảm an toàn, EVN khuyến cáo nên bật bình trước khi tắm khoảng 15-30 phút, sau đó tắt trước khi sử dụng nước nóng.

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2. Máy sấy quần áo

Máy sấy quần áo không phải thiết bị được mọi gia đình bật hàng ngày, song lại cần nhiều điện để vừa quay lồng sấy, vừa tạo luồng khí nóng trong suốt chu trình.

Theo bảng thông tin của DOE, máy sấy quần áo có thể hoạt động ở khoảng 1.800-5.000W. Một tài liệu khác của DOE cho biết phần lớn máy sấy điện trở tại Mỹ sử dụng bộ gia nhiệt công suất khoảng 4kW.

Energy Saving Trust của Anh cũng xếp máy giặt, máy rửa bát và máy sấy vào nhóm thiết bị sử dụng nhiều điện trong gia đình, chủ yếu do năng lượng cần thiết để làm nóng nước hoặc không khí.

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3. Bếp điện, bếp từ

Bếp điện và bếp từ cũng thuộc nhóm thiết bị sinh nhiệt công suất lớn dù thông thường chỉ được sử dụng vào các bữa ăn.

EVN ngày 29/8/2026 đã liệt kê bếp điện, bếp từ cùng máy sấy, bình nóng lạnh, lò nướng và ấm đun nước trong nhóm thiết bị công suất lớn cần ngắt khỏi nguồn nếu gia đình vắng nhà dài ngày.

Riêng bếp từ có ưu thế về hiệu quả truyền năng lượng. Theo ENERGY STAR, khoảng 85% năng lượng gia nhiệt của bếp từ được truyền tới dụng cụ nấu, nhờ đó hạn chế phần nhiệt thất thoát ra môi trường xung quanh.

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Lò nướng, máy rửa bát cũng là những thiết bị đáng chú ý

4. Lò nướng

Lò nướng thường chỉ được sử dụng khi chế biến một số món nhất định, nhưng mỗi lần hoạt động có thể kéo dài hàng chục phút.

Một tài liệu giáo dục của DOE đưa mức công suất tham khảo của lò nướng vào khoảng 1.600W.

Điểm đáng chú ý là thiết bị không chỉ cần điện để đạt tới nhiệt độ cài đặt ban đầu mà còn phải đóng, ngắt bộ phận gia nhiệt trong quá trình sử dụng để duy trì nhiệt độ trong khoang lò. Vì thế, một lần nướng kéo dài cũng có thể khiến điện năng sử dụng tăng đáng kể.

Energy Saving Trust đồng thời xếp lò nướng, lò vi sóng và ấm đun nước vào một trong những nhóm thiết bị đáng chú ý khi xem xét mức tiêu thụ điện tại gia đình.

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5. Máy rửa bát

Máy rửa bát không chỉ dùng điện để vận hành bơm nước. Một phần năng lượng đáng kể còn được sử dụng cho quá trình làm nóng nước.

Theo bảng dữ liệu của DOE, công suất của máy rửa bát có thể nằm trong khoảng 1.200-2.400W.

Energy Saving Trust cho biết máy rửa bát thuộc cùng nhóm với máy giặt và máy sấy quần áo - những thiết bị có mức sử dụng năng lượng đáng chú ý bởi chúng phải làm nóng nước hoặc không khí trong quá trình hoạt động.

Với loại thiết bị này, người dùng có thể ưu tiên chạy máy khi đủ tải và lựa chọn chương trình tiết kiệm phù hợp thay vì vận hành nhiều lần với lượng bát đĩa ít.

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Thiết bị nhỏ nhưng công suất cũng không nhỏ

6. Bàn là

Kích thước tương đối nhỏ nhưng bàn là có thể sở hữu công suất lớn do phải nhanh chóng làm nóng mặt đế.

Theo DOE, công suất tham khảo của bàn là nằm trong khoảng 1.000-1.800W.

Nếu chỉ là một vài bộ quần áo, thời gian hoạt động không quá dài. Tuy nhiên, khi là lượng quần áo lớn liên tục trong hàng chục phút, điện năng tiêu thụ cũng tăng theo.

7. Máy sấy tóc

Máy sấy tóc cũng là một ví dụ điển hình của thiết bị nhỏ nhưng công suất cao. Tài liệu của DOE đưa mức tham khảo khoảng 1.500W đối với máy sấy tóc.

Dẫu vậy, đây thường không phải thiết bị đóng góp nhiều nhất vào hóa đơn điện bởi mỗi lần sử dụng tương đối ngắn.

8. Ấm siêu tốc

Một tài liệu khác của DOE đưa công suất trung bình tham khảo của ấm điện khoảng 1.500W.

Công suất cao giúp nước được đun sôi nhanh, vì vậy thời gian hoạt động của thiết bị thường chỉ tính bằng phút. Đây cũng là ví dụ cho thấy cần phân biệt giữa công suất lớn và tổng lượng điện tiêu thụ: một thiết bị có công suất cao chưa chắc tiêu tốn nhiều điện nhất nếu chỉ hoạt động trong thời gian rất ngắn.

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Nhìn chung, những thiết bị kể trên có một điểm chung: phần lớn cần điện để tạo nhiệt, làm nóng nước hoặc không khí, nên công suất khi vận hành thường cao dù không được bật liên tục.

Do đó, bên cạnh điều hòa hay tủ lạnh, người dùng cũng nên chú ý cách sử dụng bình nóng lạnh, máy sấy, bếp điện, lò nướng và các thiết bị sinh nhiệt khác. Ít bật không đồng nghĩa với ít tốn điện; ngược lại, muốn xác định thiết bị nào thực sự "ngốn điện", cần nhìn đồng thời vào công suất, thời gian và tần suất sử dụng.

Tổng hợp