8 thực phẩm không chuyên gia thực phẩm nào muốn ăn vì tiềm ẩn vi khuẩn, dễ gây ngộ độc và ung thư - đa số đều là món 'khoái khẩu' của người Việt

Hàu sống

Luật sư người Mỹ Bill Marler đã làm việc với các trường hợp ngộ độc thực phẩm trong hơn 20 năm. Trong thời gian đó, ông đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này và quyết định chia sẻ với cả thế giới lý do tại sao ông sẽ không bao giờ ăn hải sản sống. Do sự ấm lên của nước ở đại dương, động vật có vỏ là nơi sinh sản thuận lợi của nhiều loài vi khuẩn mới. Do đó, để an toàn, bạn nên ăn hàu nướng chín sẽ đảm bảo cho sức khỏe hơn.

Nước ép hoa quả tươi



Nước trái cây tươi vắt sẵn có thể bị nhiễm virus và vi khuẩn. Trong trường hợp này, rủi ro còn nhiều hơn lợi ích. Nếu muốn uống, tốt hơn hết bạn nên uống nước trái cây tiệt trùng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hưởng trọn vitamin từ các loại trái cây, bạn nên ăn thay vì uống nước ép từ chúng.

Thịt bò tái

Nhiều người khi ăn thịt bò, nhất là món bò bít tết sẽ thích thưởng thức nó hơi sống hoặc tái sống. Tuy nhiên, nhiệt độ dưới 71°С (160°F) không giết được vi khuẩn E. coli và salmonella có trong thịt. Tốt nhất bạn nên ăn thịt chín vừa hoặc chín kỹ.

Sữa tươi mới lấy



Các điều kiện vắt sữa tươi không thể được gọi là vô trùng, ngay cả khi người chủ chăm sóc con bò tốt. Do đó, có khả năng tồn tại virus và vi khuẩn trong sữa. Những loại vi khuẩn này chỉ có thể bị tiêu diệt bằng cách đun sôi. Vì vậy, bạn nên uống sữa đun sôi hoặc sữa đã tiệt trùng.

Cải Brussels (bắp cải mini) sống

Trong suốt 20 năm, Bill Marler đã có 30 trường hợp ngộ độc liên quan tới cải Brussels sống, và đây là lý do chuyên gia đưa thực phẩm này vào danh sách nên tránh. Do đó, để loại bỏ vi khuẩn E. coli cũng như salmonella, nên xào hoặc nướng cải Brussels ở nhiệt độ ít nhất 160 độ C



Canh cá nước ngọt và súp cá



Các nhà khoa học Tây Ban Nha từ Đại học Seville đã phát hiện ra rằng nấu cá nước ngọt chỉ giết chết 18% độc tố cyanotoxins đe dọa tính mạng. Các chất độc hại còn lại xâm nhập vào nước dùng, biến nó trở thành nơi tập trung các chất độc. Thay vào đó bạn có thể ăn cá hấp. Thí nghiệm cho thấy cách nấu ăn này giết chết 26% cyanotoxins.

Thịt đã qua chế biến

Các nghiên cứu của Mỹ xác nhận rằng ngay cả những sản phẩm thịt chất lượng và đắt tiền nhất cũng chứa nitrat và nitrit, có thể gây ung thư. Một kg xúc xích chứa lượng muối và chất béo nhiều hơn so với thịt bò lần lượt là 400% và 50%.

Rau và trái cây đã cắt sẵn

Cả rau và hoa quả được bán dưới mác đã được rửa và gọt sẵn thực chất đã “qua tay” của nhiều người, như vậy sẽ tăng khả năng nhiễm vi khuẩn. Do đó, bạn nên tự mua nguyên liệu và tự chế biến rau quả tại nhà là cách an toàn nhất.



Tham khảo: Bright Side