8.000m² đất di tích ở Gia Lai cho thuê trái phép: Vì sao 4 năm chưa thể thu hồi?
Theo Nguyễn Gia/VTC News |
11-09-2026 - 19:12 PM |
Bất động sản
Giấy phép bị hủy, hợp đồng bị chấm dứt và điện nước bị cắt, gần 8.000m² "đất vàng" khu di tích, thắng cảnh tại xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) sau 4 năm chưa thể thu hồi.
- 11-09-2026
- 11-09-2026
- 11-09-2026
Theo Nguyễn Gia/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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https://vtcnews.vn/8-000m-dat-di-tich-o-gia-lai-cho-thue-trai-phep-vi-sao-4-nam-chua-the-thu-hoi-ar1037114.html
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