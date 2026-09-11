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Siêu dự án 1,5 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại tỉnh sắp lên thành phố sẽ được khởi công chỉ 5 ngày nữa

| | Bất động sản

Theo kế hoạch, khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1 do liên danh Vingroup làm chủ đầu tư sẽ được khởi công vào 16/9.

Siêu dự án 1,5 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại tỉnh sắp lên thành phố sẽ được khởi công chỉ 5 ngày nữa- Ảnh 1.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, tỉnh dự kiến khởi công, khánh thành 8 dự án, công trình. Trong số này có khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1.

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 16/9, Bắc Ninh sẽ tổ chức khởi công 5 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý là dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có quy mô khoảng 277ha. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 41.270 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới và Công ty cổ phần Phú Thọ Land.

Theo quy hoạch, khu đô thị có khoảng 60 ha đất phát triển nhà ở, dự kiến hình thành gần 3.500 căn biệt thự, nhà liền kề và các tòa chung cư cao tối đa 35 tầng.

Bên cạnh các sản phẩm nhà ở thương mại, dự án dành khoảng 9,5 ha để phát triển nhà ở xã hội, tương đương 16,2% tổng quỹ đất xây dựng nhà ở và công trình hỗn hợp trong khu đô thị.

Định hướng của dự án là hình thành một khu đô thị đa chức năng, với quỹ đất dành cho nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, cây xanh và giao thông.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định giao đất đợt 1 cho liên danh do Tập đoàn Vingroup đại diện để triển khai khu đô thị mới phía Tây Bắc.

Phần đất được giao có diện tích hơn 112ha tại phường Kinh Bắc và đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trong số này, gần 50ha được giao có thu tiền sử dụng đất để phát triển các công trình nhà ở, gồm biệt thự, nhà liền kề và chung cư hỗn hợp.

Phần diện tích khoảng 55ha dành cho các công trình công cộng như thể dục thể thao, cây xanh, đường giao thông và mặt nước được miễn tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành hệ thống hạ tầng, phần đất này sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý.

Các khu đất còn lại được Nhà nước cho thuê để phát triển những hạng mục như công trình hỗn hợp, khu văn hóa, y tế, trường học và thương mại dịch vụ.

Từ ngày 20/9, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam.

Thanh Phong

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