SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Lễ kí kết diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia. Việc hợp tác này nhằm nghiên cứu các cơ hội phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (Transit-Oriented Development – TOD) tại Việt Nam, trong đó trọng tâm là mô hình nhà ga tích hợp.

Kết nối quốc tế tại Hội nghị cấp cao BRI lần thứ 11

Hội nghị do Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong và Cục Phát triển Thương mại Hong Kong đồng tổ chức, với chủ đề "Thúc đẩy phát triển chất lượng cao – Cùng mở ra hành trình mới", quy tụ hơn 6.000 đại biểu từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 60 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ được ký kết hoặc chứng kiến giữa các chính phủ và giữa các doanh nghiệp; tổng giá trị các dự án, giao dịch được hoàn tất trước và trong sự kiện đạt hơn 3,1 tỷ USD.

Trong bối cảnh tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác khu vực, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) và Macau - bà Lê Đức Hạnh nhấn mạnh, Hội nghị Cấp cao BRI là cơ hội thiết thực để quảng bá môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đầu tư, hợp tác với doanh nghiệp Hong Kong.

Việc SonKim Land ký kết hợp tác cùng MTR Smart Mobility (Công ty thành viên của MTR) và Gamuda Land Việt Nam tại khuôn khổ hội nghị, đánh dấu bước tiến trong việc kết nối năng lực phát triển bất động sản tại Việt Nam với kinh nghiệm quốc tế về đường sắt, TOD và phát triển đô thị tích hợp của MTR.

Mở rộng cơ hội phát triển mô hình TOD tiên tiến tại Việt Nam

Theo thỏa thuận nguyên tắc, các bên sẽ cùng nghiên cứu cơ hội phát triển TOD tại Việt Nam, hướng đến những mô hình tích hợp giữa hạ tầng giao thông công cộng với các chức năng đô thị như thương mại, dịch vụ, bất động sản và không gian cộng đồng.

Trong đó, mô hình nhà ga tích hợp được định hướng không chỉ là điểm kết nối giao thông mà còn trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị, nơi các hoạt động di chuyển, thương mại, dịch vụ và đời sống cộng đồng được kết nối trong cùng một không gian.

Cách tiếp cận này phù hợp với kinh nghiệm phát triển của MTR - doanh nghiệp có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt: từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến vận hành và bảo trì. Đồng thời, MTR cũng đã có nhiều kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái đô thị tích hợp có khả năng kết nối cao, được triển khai tại Hong Kong (Trung Quốc) và các thị trường quốc tế.

Hợp tác quốc tế giúp doanh nghiệp tiếp xúc kinh nghiệm quốc tế vào việc nghiên cứu phát triển hạ tầng và BĐS tại Việt Nam

Với SonKim Land, việc hợp tác cùng MTR mở ra cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển nhà ga tích hợp và nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình TOD tiên tiến phù hợp với quá trình đô thị hóa và nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông công cộng tại Việt Nam.

Từ kết nối giao thông đến kết nối đô thị, hợp tác lần này hướng đến việc nghiên cứu những mô hình phát triển bền vững, có khả năng tạo ra giá trị dài hạn cho khu vực xung quanh nhà ga, đồng thời góp phần phát triển hạ tầng qua việc hình thành những không gian đô thị đa tầng, năng động và có tính kết nối cao. Đơn cử, mô hình TOD 5.0 đang được SonKim Land đề xuất ý tưởng với TP.HCM tại Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm.

Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được SonKim Land đề xuất theo mô hình TOD 5.0

Việc tham dự Hội nghị cấp cao BRI 2026 và ký kết thỏa thuận nguyên tắc với MTR khẳng định định hướng của SonKim Land trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực và chuyên môn từ các đối tác hàng đầu thế giới. Điều này góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ hội phát triển mới cho thị trường bất động sản và hạ tầng đô thị, cũng như đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư vào mô hình TOD tại Việt Nam. Qua đó, thể hiện tầm nhìn và đóng góp giá trị của khối tư nhân vào xu hướng phát triển chung của đất nước.