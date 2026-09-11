Siêu dự án hơn 34 tỷ USD có sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thông tin mới

Theo UBND TP Hà Nội, ngày 10/9, đã diễn ra Hội nghị giao ban về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án lớn, trong đó có Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo báo cáo, dự án được triển khai trên địa bàn các xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Đến nay, công tác đo đạc, quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ phạm vi 9.171 ha, đạt 100% diện tích dự án. Nhà đầu tư đã được bàn giao khoảng 7.700 ha mặt bằng. UBND các xã đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư đã được khởi công. Với diện tích hơn 9.171 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của dự án là Sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với hệ thống mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.