Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu dự án hơn 34 tỷ USD có sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thông tin mới

| | Bất động sản

Siêu dự án hơn 34 tỷ USD có sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thông tin mới

Theo báo cáo mới nhất, Hà Nội đã hoàn thành đo đạc, quy chủ trên toàn bộ 9.171 ha của Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, ngày 10/9, đã diễn ra Hội nghị giao ban về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án lớn, trong đó có Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo báo cáo, dự án được triển khai trên địa bàn các xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Đến nay, công tác đo đạc, quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ phạm vi 9.171 ha, đạt 100% diện tích dự án. Nhà đầu tư đã được bàn giao khoảng 7.700 ha mặt bằng. UBND các xã đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư đã được khởi công. Với diện tích hơn 9.171 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của dự án là Sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với hệ thống mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

Lễ Lễ

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội tạo ra kỳ tích, "đánh thức" sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội tạo ra kỳ tích, "đánh thức" sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô Nổi bật

Toàn cảnh dự án công viên công nghệ trị giá 2 tỷ USD của FPT: Rộng gấp 2 lần phố cổ Hà Nội, sẽ là nơi làm việc của 75.000 người

Toàn cảnh dự án công viên công nghệ trị giá 2 tỷ USD của FPT: Rộng gấp 2 lần phố cổ Hà Nội, sẽ là nơi làm việc của 75.000 người Nổi bật

Vừa cho thuê nhà, vừa kinh doanh lưu trú ngắn ngày: Tổng doanh thu 1 tỷ đồng/năm tính chung hay riêng cho từng hoạt động, Bộ Tài chính trả lời

Vừa cho thuê nhà, vừa kinh doanh lưu trú ngắn ngày: Tổng doanh thu 1 tỷ đồng/năm tính chung hay riêng cho từng hoạt động, Bộ Tài chính trả lời

15:13 , 11/09/2026
Nghệ thuật chế tác và dấu ấn trên đường chân trời phía đông Hà Nội

Nghệ thuật chế tác và dấu ấn trên đường chân trời phía đông Hà Nội

15:00 , 11/09/2026
Thông tin mới về dự án hồi sinh dòng sông Đáy

Thông tin mới về dự án hồi sinh dòng sông Đáy

14:52 , 11/09/2026
Không khai báo lại thông tin đã có dữ liệu khi làm thủ tục đất đai

Không khai báo lại thông tin đã có dữ liệu khi làm thủ tục đất đai

14:07 , 11/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên