Không khai báo lại thông tin đã có dữ liệu khi làm thủ tục đất đai - Ảnh: Thùy Chi/VGP

Cục Quản lý đất đai đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, cập nhật hướng dẫn tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu đất đai đã số hóa để cắt giảm giấy tờ cho người dân, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo hướng dẫn, cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ. Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp, xuất trình, khai báo lại thông tin, giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản công bố, kết nối, chia sẻ theo quy định.

Trên cơ sở kết quả đối khớp, địa phương lựa chọn danh mục thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần, ưu tiên các thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận và thủ tục có tần suất thực hiện lớn.

Cục Quản lý đất đai cũng hướng dẫn thiết kế biểu mẫu điện tử tương tác theo hướng tự động điền, xác nhận thông tin từ các cơ sở dữ liệu, giảm tối đa trường thông tin người dân phải tự khai.

Người dân đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 không phải ký số biểu mẫu điện tử tương tác, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Trường hợp pháp luật yêu cầu ký số, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trên VNeID.

Bên cạnh đó, thông tin về nghĩa vụ tài chính cũng sẽ được khai thác từ cơ sở dữ liệu của ngành Thuế.



