Đại công trường sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên sau gần 11 tháng thi công
Theo Viên Minh/VTC News |
11-09-2026 - 13:46 PM |
Bất động sản
Sau gần 11 tháng thi công, sân vận động PVF sức chứa 60.000 chỗ tại Hưng Yên đang hoàn thiện hệ mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn.
- 11-09-2026
- 11-09-2026
- 11-09-2026
Sân cận độngVideo: Cận cảnh sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/dai-cong-truong-san-van-dong-60-000-cho-tai-hung-yen-sau-gan-11-thang-thi-cong-ar1039056.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM