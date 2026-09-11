Đại công trường sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên sau gần 11 tháng thi công

Để thực hiện việc này, nhà thầu sẽ triển khai hệ thống cáp kích rút tại 4 cụm trụ. Hệ thống được sử dụng để nâng kết cấu mái lên đúng cao độ, vị trí theo thiết kế và giữ ổn định trong quá trình thi công.