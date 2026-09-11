Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại công trường sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên sau gần 11 tháng thi công

| | Bất động sản

Sau gần 11 tháng thi công, sân vận động PVF sức chứa 60.000 chỗ tại Hưng Yên đang hoàn thiện hệ mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn.

Sân cận độngVideo: Cận cảnh sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên


Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, nằm trong tổ hợp thể thao, dịch vụ rộng khoảng 92 ha tại tỉnh Hưng Yên. Công trình được quy hoạch với sức chứa 60.000 chỗ, diện tích khoảng 55.000 m², hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA để tổ chức những giải đấu quốc tế.

Dự án khởi công ngày 19/10/2025. Sau gần 11 tháng, công trường vẫn duy trì nhiều ca thi công với sự tham gia của hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Nhìn từ trên cao, hệ khung vòm thép chính đã cơ bản hoàn thiện. Bốn trụ chính cũng đã được lắp đặt, chuẩn bị cho công đoạn nâng hệ mái có khối lượng khoảng 8.600 tấn.

Để thực hiện việc này, nhà thầu sẽ triển khai hệ thống cáp kích rút tại 4 cụm trụ. Hệ thống được sử dụng để nâng kết cấu mái lên đúng cao độ, vị trí theo thiết kế và giữ ổn định trong quá trình thi công.

Theo thiết kế, mái chính của sân vận động gồm 2 dầm vòm dạng hộp. Mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Tổng khối lượng hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.

Mái sân còn có 2 tấm màng xuyên sáng kích thước 78x125 m. Các tấm màng này được thiết kế có thể đóng, mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút.

Hiện công nhân đang thực hiện những phần việc cuối trên mái vòm. Bên dưới, hệ thống khán đài của sân vận động cơ bản thành hình.

Sân vận động gồm 4 khán đài A, B, C và D. Cùng với khu vực khán đài là hệ thống các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu tác nghiệp báo chí, khu vực dành cho cầu thủ, khu VIP và khu dịch vụ.

Sân vận động PVF nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối với cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3. Từ khu vực trung tâm Hà Nội, công trình có thể tiếp cận qua hệ thống đường kết nối phía đông thành phố.

Vị trí dự án cũng kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang, tạo thuận lợi cho việc di chuyển khi tổ chức các sự kiện có đông khán giả.

Ngay cạnh sân vận động PVF, một nhà thi đấu có sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi cũng đang được hoàn thiện.

Sau khi hoàn thành, sân vận động PVF có sức chứa 60.000 người, phục vụ các giải đấu thể thao và các sự kiện quy mô lớn. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội tạo ra kỳ tích, "đánh thức" sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội tạo ra kỳ tích, "đánh thức" sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô Nổi bật

Toàn cảnh dự án công viên công nghệ trị giá 2 tỷ USD của FPT: Rộng gấp 2 lần phố cổ Hà Nội, sẽ là nơi làm việc của 75.000 người

Toàn cảnh dự án công viên công nghệ trị giá 2 tỷ USD của FPT: Rộng gấp 2 lần phố cổ Hà Nội, sẽ là nơi làm việc của 75.000 người Nổi bật

Hơn 108 đơn vị phân phối bất động sản tham dự “Hợp Đông - Đông hội phát lộc”

Hơn 108 đơn vị phân phối bất động sản tham dự “Hợp Đông - Đông hội phát lộc”

13:30 , 11/09/2026
Nam Long Experience 2026 - Khi bất động sản “giá trị thực” đi cùng giải pháp tài chính thiết thực

Nam Long Experience 2026 - Khi bất động sản “giá trị thực” đi cùng giải pháp tài chính thiết thực

13:30 , 11/09/2026
Đón sóng quy hoạch Thủ đô: Moonlight 2 - Tâm điểm sống xanh giữa cực tăng trưởng phía Tây

Đón sóng quy hoạch Thủ đô: Moonlight 2 - Tâm điểm sống xanh giữa cực tăng trưởng phía Tây

13:30 , 11/09/2026
Người dân xây nhà riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực sau sẽ được miễn giấy phép xây dựng

Người dân xây nhà riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực sau sẽ được miễn giấy phép xây dựng

13:06 , 11/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên