Nam Long Experience 2026 - Khi bất động sản “giá trị thực” đi cùng giải pháp tài chính thiết thực

Với mong muốn đồng hành cùng người mua nhà trên hành trình an cư, Nam Long tổ chức Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị Thực, tạo nên không gian thực cảnh trải nghiệm các khu đô thị đáng sống, đồng thời, giới thiệu các giải pháp tài chính thiết thực giúp người mua tiếp cận sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả. Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến 20/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Bài toán tài chính phía sau nhu cầu ở thật

Đến cuối quý III/2025, giá bán căn hộ bình quân trong tập mẫu tại TP.HCM đạt 81,6 triệu đồng mỗi m², tăng 56,9% so với năm 2019. Cùng năm, khoảng 85% nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội và TP.HCM có giá trên 80 triệu đồng mỗi m². Khi mặt bằng giá dịch chuyển lên cao, khoản tích lũy ban đầu trở thành rào cản đáng kể, nhất là với người trẻ đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên.

Áp lực không dừng lại ở thời điểm xuống tiền. Khảo sát quý II/2026 của VARS IRE tại 10 ngân hàng thương mại ghi nhận lãi suất vay mua nhà ưu đãi phổ biến ở mức 8,5-11% mỗi năm, trong khi lãi suất thả nổi ở mức 13-15%. Với một khoản vay kéo dài nhiều năm, người mua phải tính đồng thời số vốn tự có, từng mốc thanh toán và nghĩa vụ trả nợ sau thời gian ưu đãi. Chọn đúng sản phẩm vì vậy mới chỉ là bước đầu. Người mua còn cần duy trì được kế hoạch tài chính đó trong suốt quá trình sở hữu.

Người mua nhà chủ động tìm hiểu quy hoạch và các giải pháp tài chính phù hợp với năng lực chi trả thực tế.

Bài toán này cũng thay đổi theo mục tiêu của từng gia đình. Người trẻ mua nhà lần đầu thường cần giảm áp lực vốn ở giai đoạn đầu và giữ nghĩa vụ trả nợ trong giới hạn thu nhập. Trong khi đó, các gia đình đang tìm kiếm nơi an cư kết hợp tích sản dài hạn phải đối mặt với bài toán phân bổ nguồn lực sao cho không làm gián đoạn các kế hoạch giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dự phòng. Một giải pháp thiết thực cần đảm bảo các yếu tố: sản phẩm phù hợp, thời hạn thanh toán và chi phí sử dụng vốn.

Hoàn thiện triết lý "giá trị thực" bằng giải pháp tài chính thiết thực

Trong 34 năm phát triển từ nhu cầu thị trường, Nam Long theo đuổi nguyên tắc "bán cái thị trường cần, thể hiện đúng giá trị thực và giữ đúng lời hứa". Triết lý ấy trước hết được thể hiện qua pháp lý, chất lượng sản phẩm, tiến độ bàn giao và khả năng vận hành. Trong bối cảnh người mua chịu thêm áp lực về vốn, sự đồng hành còn được mở rộng sang những giải pháp giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.

Các giải pháp tài chính thiết thực giúp người mua nhà giảm áp lực dòng tiền để hướng đến không gian an cư lâu dài.

Mỗi công cụ giải quyết một phần khác nhau của bài toán sở hữu: voucher và chiết khấu góp phần giảm chi phí giao dịch; tiến độ thanh toán linh hoạt giúp phân bổ nguồn vốn theo thời gian; hỗ trợ lãi suất giảm chi phí vay trong giai đoạn áp dụng. Tùy dự án, sản phẩm và thời điểm, khách hàng có thể xem xét các chính sách này trên cơ sở khoản tích lũy hiện có, thu nhập định kỳ và kế hoạch chi trả dài hạn.

Với mong muốn giúp người mua nhà có thể tiếp cận các giải pháp tài chính thiết thực, triển lãm Nam Long Experience 2026 giới thiệu các gói chính sách tài chính và ưu đãi đặc biệt như Flash Sale 1% trực tiếp trên hợp đồng mua bán, voucher tri ân từ 50-100 triệu đồng tùy theo dòng sản phẩm, lãi suất ưu đãi từ ngân hàng khi vay mua nhà…

Các chính sách ưu đãi tài chính và chương trình hỗ trợ thiết thực sẽ được giới thiệu tại triển lãm.

Các giải pháp này góp phần giảm một phần chi phí ban đầu, phân bổ áp lực thanh toán và giúp người mua chủ động hơn với kế hoạch vay vốn. Qua đó, "giá trị thực" không chỉ nằm ở sản phẩm được hiện thực hóa đúng cam kết, mà còn được thể hiện qua sự thấu hiểu bài toán tài chính và nỗ lực đưa cơ hội sở hữu nhà đến gần hơn với khả năng của khách hàng.

Giải pháp cho từng nhu cầu sở hữu

Với người mua căn nhà đầu tiên, lời giải bắt đầu từ sản phẩm phù hợp khả năng chi trả. Dòng sản phẩm EHome (căn hộ vừa túi tiền) và EHomeS (nhà ở xã hội) là cách Nam Long tiếp cận nhu cầu này từ bài toán cốt lõi: một sản phẩm phù hợp phải nằm trong khả năng chi trả của người mua.

Mô hình căn hộ chi phí hợp lý trở thành điểm tựa khởi đầu giúp nhiều gia đình trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Với các gia đình tìm kiếm nơi an cư kết hợp tích sản, quyết định sở hữu được đặt trong một hệ giá trị rộng hơn căn nhà. Tại các khu đô thị tích hợp, nhà ở được kết nối với trường học, thương mại - dịch vụ, không gian xanh, thể thao và hoạt động cộng đồng. Các chính sách tài chính dành cho sản phẩm tại các khu đô thị như Waterpoint, Mizuki Park, Izumi City và Nam Long II Central Lake giúp khách hàng cân đối chi phí ban đầu với lộ trình thanh toán, trong khi môi trường sống và hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Mô hình đô thị tích hợp mang đến không gian an cư bền vững và giá trị tích sản lâu dài.

Dù mục tiêu sở hữu của mỗi gia đình khác nhau, điểm chung vẫn là quyết định mua nhà cần dựa trên khả năng chi trả phù hợp. Giá bán sau ưu đãi, số vốn ban đầu, lịch thanh toán, chi phí vay sau thời gian hỗ trợ và quỹ dự phòng cần được xem xét kỹ lưỡng. Một chính sách phù hợp sẽ tạo thêm khoảng đệm giúp người mua chủ động hơn, an toàn hơn về tài chính khi tiếp cận giấc mơ an cư.