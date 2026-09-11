Đón sóng quy hoạch Thủ đô: Moonlight 2 - Tâm điểm sống xanh giữa cực tăng trưởng phía Tây

‏Đón đầu nhịp phát triển này, Moonlight 2 là một trong những cái tên đang được chú ý khi xuất hiện tại khu vực hội tụ nhiều động lực tăng trưởng và được quy hoạch theo hướng kiến tạo không gian sống xanh giữa lòng khu đô thị Anlac Green Symphony.‏

‏Phía Tây trở thành cực tăng trưởng trong quy hoạch Thủ đô 100 năm‏

‏Từ định hướng phát triển trung tâm công nghệ, giáo dục đến việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, phía Tây Hà Nội đang vươn mình trở thành tâm điểm phát triển sôi động bậc nhất Thủ đô, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao. Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phía Tây Hà Nội được xếp vào một trong 9 cực tăng trưởng của thành phố. ‏

‏Theo quy hoạch, trục Đại lộ Thăng Long - Hồ Tây - Ba Vì được định hướng trở thành một trong những hành lang phát triển quan trọng của phía Tây. Dọc theo trục này, các khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén, mật độ cao, gắn với các đầu mối giao thông công cộng và hệ thống đường sắt đô thị.‏

‏Trong bức tranh phát triển đó, mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) được xem là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược giao thông dài hạn. Các tuyến metro được quy hoạch mở rộng theo nhiều hướng, trong đó có khu vực phía Tây, góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm và các vùng đô thị đang hình thành. ‏

‏Sự phát triển của hạ tầng đã tạo thêm động lực cho giá trị bất động sản tại những khu vực có vị trí thuận lợi về kết nối. Theo đó, những dự án được quy hoạch bài bản, đón đầu quy hoạch TOD và nằm tại các vị trí chiến lược như trục Vành đai 3.5 đang trở thành tâm điểm "săn đón" của cả người mua ở thực và các nhà đầu tư chuyên nghiệp.‏

‏Moonlight 2 - Tọa độ sinh thái tại tâm điểm quy hoạch phía Tây ‏

‏Nằm ngay tại vị trí "trái tim" của trục phát triển phía Tây, Moonlight 2 hưởng trọn lợi thế từ làn sóng quy hoạch hạ tầng của Thủ đô. Đây là tòa căn hộ cao cấp gồm 21 tầng với 494 căn hộ, được Tập đoàn An Lạc đầu tư và phát triển tại lõi Khu đô thị Anlac Green Symphony.‏

‏Moonlight 2 sở hữu vị trí chiến lược cùng kết nối giao thông thuận tiện khi nằm tại trung tâm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận trung tâm việc làm, dịch vụ như Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy; chuỗi đô thị mới An Khánh, Tây Mỗ, Smart City; hành lang công nghệ - khoa học - giáo dục đang phát triển tại Quốc Oai, Hòa Lạc, Sơn Tây.‏

‏Moonlight 2 nằm trên mặt Đại lộ Ánh Trăng, kết nối thuận tiện đến các trung tâm phát triển của Hà Nội.‏

‏Toạ lạc tại vị trí đắt giá trong vành đai Quy hoạch Hà Nội 100 năm, Moonlight 2 còn đón đầu tiềm năng phát triển nhờ nằm sát tuyến Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) dài 39,61 km, đi qua 18 xã/phường của TP Hà Nội. Việc nằm tại "giao điểm vàng" của các tuyến metro huyết mạch gồm metro số 3, 4, 5, 6, 7 và 8 cũng giúp dự án kiến tạo hệ sinh thái di chuyển thông minh, rút ngắn thời gian kết nối nội đô còn vài phút và định hình tâm điểm sống mới tại phía Tây thủ đô. ‏

‏Bên cạnh mạng lưới đường sắt đô thị, dự án còn tiếp giáp các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3.5, đường 70 và Đại lộ Thăng Long. Kết nối trực tiếp trung tâm thủ đô qua đường nội thị Trịnh Văn Bô, Mỹ Đình, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới khu vực Giảng Võ và Hoàn Kiếm trong khoảng 10 - 15 phút. Những lợi thế này tạo nên một cấu trúc kết nối đa chiều cho Moonlight 2, vừa giúp tiếp cận khu vực trung tâm nhanh chóng, vừa dễ dàng giao thoa với các cực phát triển năng động xung quanh. ‏

‏Sống trọn chất xanh, vững vàng pháp lý cùng chủ đầu tư uy tín‏

‏Không chỉ đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng tại khu vực, Moonlight 2 còn khẳng định sức hút nhờ chú trọng nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Được định vị là "tâm điểm sống xanh" phía Tây Hà Nội, dự án mang đến cho cộng đồng cư dân một không gian sinh thái chuẩn mực. ‏

‏Tòa căn hộ sở hữu khuôn viên độc lập với 4 mặt thoáng giữa đại đô thị 57ha Anlac Green Symphony. Với mật độ xây dựng chỉ 25,1% cùng 49% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng cảnh quan, quy hoạch giới hạn 494 căn hộ tại đây giúp giải tỏa áp lực hạ tầng nội khu. Điều này mang tới một môi trường sống trong lành, tái tạo năng lượng và bảo vệ sức khỏe dài lâu. Đây được đánh giá là một mật độ xanh hiếm có, minh chứng cho tư duy quy hoạch lấy con người làm trung tâm.‏

‏Moonlight 2 thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái xanh và tiện ích đồng bộ của Anlac Green Symphony. ‏

‏Bên cạnh chuỗi hơn 20 tiện ích nội khu chuẩn 5 sao như vườn mái Moonlight Sky Garden, bể bơi 4 mùa Moonlight Sky Pool, trung tâm thương mại,... cư dân còn được hưởng trọn hơn 40 tiện ích đại đô thị Anlac Green Symphony. Điểm nhấn là hệ thống 3 công viên chủ đề và trường liên cấp Đoàn Thị Điểm ngay trong nội khu. Tất cả đã vận hành đồng bộ tạo nên một hệ sinh thái "all-in-one" hoàn chỉnh, cộng hưởng với cộng đồng đã hiện hữu của toàn đô thị để nâng tầm giá trị sống. ‏

‏Nhịp sống phồn vinh và bền vững tại Khu đô thị Anlac Green Symphony là minh chứng rõ nét nhất cho tâm huyết cùng uy tín của Tập đoàn An Lạc. Đứng sau sự vươn mình của đại đô thị là bề dày 25 năm kinh nghiệm, tiềm lực tài chính vững mạnh và tư duy đầu tư tập trung, đảm bảo tiến độ và tuân thủ pháp luật. Đặc biệt, dự án mang đến sự ‏ ‏an tâm ‏ ‏cho khách hàng khi sở hữu nền tảng pháp lý vững vàng, đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chính thức được cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, tính minh bạch và tiến độ xây dựng, Moonlight 2 với lợi thế về hạ tầng, không gian sống xanh rộng lớn của một đô thị đã "sáng đèn" và nền tảng pháp lý hoàn thiện được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư bền vững, mà còn hình thành cộng đồng ưu tú, góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Tây Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh và đồng bộ. ‏