Hơn 108 đơn vị phân phối bất động sản tham dự “Hợp Đông - Đông hội phát lộc”

Hợp Đông - cột mốc mở đầu chặng đường phát triển mới

Ngày 10/09/2026, OBC Holdings tổ chức sự kiện gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ thông tin chủ đề "Hợp Đông - Đông hội phát lộc" với sự tham dự của hơn 108 đơn vị tư vấn, phân phối bất động sản uy tín cùng những đối tác chiến lược trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, tài chính, thương mại, tư vấn vận hành…

Sự kiện cũng chính là cầu nối mở ra những cơ hội hợp tác dành cho các đối tác tư vấn phân phối bất động sản trên thị trường nói chung, tại khu vực Đông Bắc Tp. Hồ Chí Minh nói riêng với chuỗi dự án đa dạng về quy mô, vị trí sắp được OBC Holdings triển khai từ nay đến 2036.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh OBC Holdings vừa chính thức công bố thay đổi nhận diện mới đồng thời chuẩn bị triển khai chuỗi hoạt động truyền thông mạnh mẽ cho lộ trình kinh doanh bắt đầu từ quý IV/2026.

Chính vì thế, "Hợp Đông - Đông hội phát lộc" cũng là dịp OBC Holdings đặt mục tiêu mở rộng và tăng cường kết nối với các đơn vị phân phối bất động sản uy tín, cùng hợp tác đồng hành đưa các sản phẩm chất lượng ra thị trường trong thời gian tới.

Dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 16.600 sản phẩm đến 2036

Thành lập từ năm 2020, OBC Holdings dành hơn nửa thập kỷ xây dựng nền tảng chiến lược phát triển dài hạn, từ đội ngũ, quỹ đất đến mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, xây dựng, quản lý vận hành.

Với sự am hiểu về thị trường, pháp lý phát triển dự án và đầu tư kinh doanh bất động sản của đội ngũ nhân sự nòng cốt, OBC Holdings từng bước kiện toàn nguồn lực, chuẩn bị nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới. Đến nay, doanh nghiệp tích lũy quỹ đất hơn 12,68 ha với hơn 16.600 sản phẩm dự kiến được cung ứng ra thị trường từ nay đến năm 2036.

Cùng với quá trình tích lũy nền tảng, OBC Holdings đang từng bước đưa các nguồn lực đã chuẩn bị vào thực tế. Doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tổ hợp văn phòng, nhà mẫu và đón tiếp khách hàng mang tên "Special Sales Gallery" tại 460 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động từ đầu tháng 10/2026, trở thành không gian phục vụ hoạt động trải nghiệm sản phẩm và kết nối khách hàng trong thời gian tới.

Song song đó, OBC Holdings cũng giới thiệu diện mạo thương hiệu mới với hai gam màu xanh ngọc lục bảo và vàng kim, tiếp nối tinh thần "Người Khai Ngọc" và đánh dấu một chương phát triển mới của doanh nghiệp. Đây là sự chuyển tiếp từ giai đoạn tích lũy nền tảng sang giai đoạn từng bước hiện thực hóa các định hướng đã được chuẩn bị trong nhiều năm.

Ông Trần Văn Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc OBC Holdings chia sẻ về định hướng phát triển với cột mốc thay đổi nhận diện mới

Sẵn sàng ra mắt A&K Tower với những chính sách đột phá

A&K Tower là một trong những dấu ấn đầu tiên của hành trình đánh dấu sự chuyển mình từ giai đoạn tích lũy nền tảng sang hiện thực hóa định hướng phát triển, kiến tạo các sản phẩm có giá trị thực và lâu dài cho khách hàng, đối tác và thị trường của OBC Holdings.

A&K Tower sẵn sàng ra mắt với chính sách mang tính đột phá và tiến độ xây dựng đã đến tầng 10

Để chuẩn bị cho lộ trình triển khai dự án A&K Tower, OBC Holdings sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động và sự kiện liên tục trong thời gian tới, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác phân phối nhằm đưa sản phẩm ra thị trường.

Vì vậy, "Hợp Đông - Đông hội phát lộc" không chỉ là một sự kiện kết nối, mà còn là dấu mốc mở đầu cho một chặng đường hợp tác mới – nơi OBC Holdings cùng các đối tác chiến lược tiếp tục đồng hành, phát huy mạnh mẽ nền tảng đã được tích lũy cùng hướng đến những giá trị ngày càng bền vững hơn cho khách hàng và cộng đồng.