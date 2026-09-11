Nhìn gần khu đất có nhà Công tử Bạc Liêu đang bị thanh tra

Ngôi nhà gắn với danh xưng Công tử Bạc Liêu từng là một trong những công trình bề thế ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX, nay trở thành điểm tham quan thu hút đông du khách. Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thanh tra việc quản lý, cho thuê đất tại khu nhà Công tử Bạc Liêu.

09-09-2026