Nhìn gần khu đất có nhà Công tử Bạc Liêu đang bị thanh tra
Ngôi nhà gắn với danh xưng Công tử Bạc Liêu từng là một trong những công trình bề thế ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX, nay trở thành điểm tham quan thu hút đông du khách. Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thanh tra việc quản lý, cho thuê đất tại khu nhà Công tử Bạc Liêu.
Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thanh tra việc quản lý, cho thuê đất tại khu nhà Công tử Bạc Liêu (phường Bạc Liêu). Thời kỳ thanh tra tính từ 13/4/2018 đến nay. Đoàn sẽ thanh tra 6 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp - Môi trường, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Bạc Liêu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau và Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu.
Ngôi nhà do ông Trần Trinh Trạch (Hội đồng Trạch - cha Công tử Bạc Liêu) khởi công xây dựng từ năm 1917, hoàn thành năm 1919, có tổng diện tích khoảng 400 m2, với 36 cửa sổ và 9 cửa lớn.
Toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng căn nhà được ông Trần Trinh Trạch nhập từ Pháp về. Kiến trúc ngôi nhà có sự pha trộn giữa văn hóa phương Đông với phương Tây, bề thế nhất 6 tỉnh Nam kỳ thời bấy giờ.
Chiếc ô tô ông Trần Trinh Huy - Công tử Bạc Liêu từng sử dụng.
Chiếc máy bay phỏng theo chiếc máy bay của Công tử Bạc Liêu. Ông là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu máy bay riêng và dùng phương tiện này để bón phân cho cánh đồng.
Sau khi được đơn vị vận hành cho tôn tạo lại, cụm nhà Công tử Bạc Liêu thay đổi khá nhiều. Khuôn viên khu nhà được làm thêm nhiều công trình, như hồ nước, khuôn viên bán cà phê, khu nhà hàng...
Dịp nghỉ lễ 2/9, đông đảo du khách đã đổ về Cà Mau ghé tham quan nhà Công tử Bạc Liêu.
Du khách được nghe nhân viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của ngôi nhà, kể những giai thoại về ông Trần Trinh Huy như sắm máy bay, đốt tiền nấu chè…
Theo giai thoại, “Công tử Bạc Liêu” - Trần Trinh Huy (còn gọi Hắc công tử) và Lê Công Phước (còn gọi là Bạch công tử, ở Mỹ Tho) cùng thách đấu mỗi người dùng tiền giấy đốt nấu 1 kg chè đậu xanh xem ai nấu sôi trước.
Tên tuổi Công tử Bạc Liêu gắn liền với nhiều giai thoại ly kỳ, ngoài đốt tiền nấu chè, còn có giai thoại ông đốt tờ tiền 100 đồng để tìm chiếc bông tai cho một cô gái.
Cầu thang được làm bằng đá cẩm thạch, chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn 9 bậc, tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu. Hiện khu nhà do Công ty CP Dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu quản lý khai thác.
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/nhin-gan-khu-dat-co-nha-cong-tu-bac-lieu-dang-bi-thanh-tra-post1875161.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM