Thông tin mới về dự án hồi sinh dòng sông Đáy

Sáng 10/9, UBND phường Chương Mỹ (Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự án Cải tạo sông Đáy theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và các ô đất dự kiến đối ứng trên địa bàn.

Theo báo cáo tại hội nghị, tuyến sông Đáy được nghiên cứu cải tạo với tổng chiều dài khoảng 110km, chia thành 3 đoạn. Trong đó, đoạn từ Đập Đáy đến Ba Thá dài khoảng 54km, đi qua nhiều địa bàn của Hà Nội. Riêng trên địa bàn phường Chương Mỹ, tuyến sông có chiều dài khoảng 9,3km.

Dự án được nghiên cứu nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt, đồng thời chỉnh trị, nạo vét lòng dẫn và cải thiện môi trường, cảnh quan khu vực ven sông.

Tại Chương Mỹ, tình trạng úng, ngập thường tập trung ở các phụ lưu như sông Bùi, sông Tích và vùng trũng nội đồng. Trong khi đó, khu vực bãi sông Đáy có địa hình tương đối cao, khả năng tiêu thoát tự chảy nên ít xảy ra ngập kéo dài. Dù vậy, tình trạng bồi lắng, lấn chiếm dòng chảy có thể làm giảm năng lực tiêu thoát, gây nguy cơ ngập cục bộ tại một số khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp ven sông khi mưa lớn.

Theo kết quả nghiên cứu được báo cáo, để bảo đảm năng lực tiêu thoát lũ theo thiết kế, cần tiếp tục cải tạo, nạo vét và chỉnh trị lòng dẫn theo quy hoạch. Cùng với đó, các công trình đầu mối như cụm cống Cẩm Đình - Hiệp Thuận, kênh dẫn lấy nước từ sông Hồng vào sông Đáy, hệ thống Cống Vân Cốc, Khu chứa Vân Cốc, Tràn Hát Môn và Đập Đáy được xác định có vai trò quan trọng trong cấp nước, chuyển và phân lũ.

Bên cạnh thủy lợi, vấn đề môi trường cũng được đặt ra trong quá trình nghiên cứu. Chất thải từ hoạt động sản xuất, làng nghề, sinh hoạt cùng tình trạng xả rác trực tiếp xuống sông có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước, hệ sinh thái và cảnh quan hai bên sông.

Đáng chú ý, phương án nghiên cứu dự án đề xuất các khu đất tạo nguồn lực và dự kiến đối ứng tại nhiều xã, phường của Hà Nội. Riêng phường Chương Mỹ có quỹ đất dự kiến khoảng 200ha. Đồng thời, phương án cũng nghiên cứu khu tái định cư tại Chương Mỹ với diện tích khoảng 25ha để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Lãnh đạo UBND phường Chương đánh giá dự án có ý nghĩa trên nhiều mặt, tác động trực tiếp đến địa bàn với khoảng 9,3km tuyến sông đi qua. Việc triển khai cần đồng bộ với quy hoạch đô thị, hạ tầng, sản xuất, văn hóa và đời sống người dân. Lãnh đạo phường yêu cầu tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, thủy lợi, phòng chống lũ và các dự án liên quan; đồng thời chú trọng bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, làng nghề và khai thác hợp lý tiềm năng cảnh quan, du lịch ven sông.

Sông Đáy dài khoảng 240 km, là phân lưu của sông Hồng, chảy qua Hà Nội, Ninh Bình trước khi đổ ra vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, chất lượng nước trên dòng sông này đang là vấn đề đáng chú ý. Đầu năm 2026, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, riêng lưu vực sông Nhuệ - Đáy hiện có 1.280 điểm xả thải.

Kết quả quan trắc tại 34 vị trí cho thấy 100% mẫu nước trên trục chính sông Đáy có thông số Amoni vượt quy chuẩn, nhiều vị trí vượt từ hàng chục đến hơn 100 lần. Nitrit, Asen, sắt, dầu mỡ và E.coli cũng vượt quy chuẩn ở tỷ lệ cao, trong khi WQI tại phần lớn vị trí chỉ ở mức C và D, đặc biệt vào mùa khô.