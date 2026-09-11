Cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô, tạo động lực phát triển khu vực phía Tây thành phố

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái

Bám sát Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, việc xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô, là bước cụ thể hoá việc tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm trên một địa bàn trọng điểm.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó, khu vực phía Tây được nghiên cứu theo hướng hình thành các cực, trục động lực mới, có tính liên kết và lan tỏa.

Theo dự thảo đề án, xây dựng “Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội” gắn với việc phát huy vai trò của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp là cần thiết để giải quyết bài toán phát triển ở cấp độ chiến lược mà các quy hoạch và chương trình phát triển theo ngành, theo địa bàn hoặc theo dự án riêng lẻ chưa thể giải quyết trọn vẹn...

TS Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái

Đề án thực hiện chức năng tích hợp ba cực phát triển phía Tây thành một không gian tăng trưởng có quan hệ chức năng rõ ràng; tích hợp khoa học - công nghệ với giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp và đô thị; tích hợp văn hóa, sinh thái với du lịch và kinh tế xanh; tích hợp hạ tầng giao thông với tổ chức không gian đô thị và các trung tâm phát triển; tích hợp nguồn lực công với nguồn lực tư; và tích hợp quy hoạch phát triển với cơ chế quản trị và tổ chức thực hiện trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp.

Tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất cần xác định rõ phạm vi, chức năng và nhiệm vụ của khu vực phía Tây, bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch Thủ đô. Trọng tâm là rà soát, khớp nối các khu vực có vai trò động lực, như: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vườn quốc gia Ba Vì và các khu vực liên quan.

Cùng với đó, nghiên cứu mối liên kết giữa các cực, trung tâm và trục động lực phát triển; rà soát các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai để bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, tránh chồng chéo.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái

Trao đổi tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, việc xây dựng đề án phải gắn với thực tiễn, xác định rõ cách tiếp cận, bước đi và sản phẩm cụ thể. Các nhiệm vụ đang triển khai cần tiếp tục thực hiện song song, đồng thời được cập nhật, tích hợp vào đề án tổng thể.

Các sở, ngành, địa phương liên quan phải phối hợp cung cấp dữ liệu, rà soát hiện trạng, quy hoạch và các dự án tại khu vực phía Tây. Trên cơ sở đó, hoàn thiện mô hình phát triển, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và danh mục dự án, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 9 tiếp tục hoàn thiện nội dung và trong tháng 10 có báo cáo theo yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái

Triển khai đồng thời các đầu việc

Sau các thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu việc xây dựng dự thảo Đề án phát triển khu vực phía Tây phải bám sát Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời kế thừa, cập nhật những kết quả nghiên cứu, quy hoạch đã có. Mục tiêu là cụ thể hóa các định hướng quy hoạch thành chức năng, nhiệm vụ và những đầu việc có thể triển khai, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, không nên coi đây là một đề án hoàn toàn mới, bởi thành phố đã có nhiều tài liệu, dữ liệu và kết quả nghiên cứu được xây dựng trong quá trình lập các quy hoạch trước đây. Vì vậy, cần rà soát, xác định nội dung nào còn phù hợp để kế thừa, nội dung nào cần điều chỉnh, bổ sung theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và yêu cầu phát triển mới.

Trước mắt, khu vực phía Tây cần xác định rõ các hạt nhân phát triển, trong đó tập trung vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và khu vực Vườn quốc gia Ba Vì, gắn với nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước; không chờ hoàn thành toàn bộ quy hoạch mới thực hiện các nội dung đã đủ điều kiện.

Trong đó, Sở Xây dựng tập trung các nội dung thuộc lĩnh vực quy hoạch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, phối hợp với các đơn vị liên quan; Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu các nội dung liên quan Vườn quốc gia Ba Vì, du lịch nghỉ dưỡng và khu vực Đồng Mô. Các nội dung về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục được cập nhật, gắn với định hướng mở rộng và phát huy vai trò hạt nhân tăng trưởng.

Thành phố cũng yêu cầu thành lập tổ công tác với sự tham gia của đại diện 19 xã, phường trong khu vực để rà soát hiện trạng, quy hoạch, kịch bản phát triển và các kiến nghị. Dự thảo Đề án được nghiên cứu theo hướng phân kỳ, ưu tiên những nội dung có thể triển khai trước.

“Chúng ta phải kế thừa những gì đã có, cập nhật những nội dung mới, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và nhanh chóng đưa các định hướng thành những nhiệm vụ, quy hoạch cụ thể để triển khai”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.