85% nhân sự ngành truyền thông đã sử dụng AI vào công việc

Đa số nhân sự trong ngành tiếp thị truyền thông đều đã và đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công việc, chủ yếu cho việc chăm sóc khách hàng, sáng tạo nội dung và thiết kế ảnh.

Mới đây, tổ chức nghiên cứu thị trường The Conference Board đã công bố báo cáo "AI in Marketing & Communications: Boosting Productivity and Creativity, Too?" khảo sát xu hướng sử dụng AI trong ngành truyền thông và marketing. Kết quả cho thấy lần lượt 87% nhân sự ngành marketing và 85% nhân sự ngành truyền thông đã từng thử hoặc chính thức sử dụng công cụ AI để xử lý ít nhất một đầu việc.

Những cách ứng dụng phổ biến nhất của AI đối với các người làm tiếp thị là tóm tắt nội dung (44%), thực hiện các công việc cần thu thập nhiều tin tức hoặc gợi ý tưởng (41%), tạo các nội dung cá nhân hóa cho người dùng (33%), nghiên cứu (30%), sản xuất nội dung nhanh hơn (30%), cải thiện dịch vụ khách hàng (17%).

Bên cạnh đó, 68% nhân sự marketing và 60% nhân sự truyền thông đã tích hợp A.I để xử lý công việc hàng ngày. 82% người trong số đó mong muốn AI phát triển hơn nữa để gia tăng hiệu suất công việc. Báo cáo cũng chỉ ra chỉ 16% người được khảo sát nghĩ rằng A.I sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và chất lượng công việc.

Mặc dù được ứng dụng nhiều, thế nhưng AI vẫn tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về hiệu quả của mình. Chỉ khoảng 40% cho rằng AI giúp họ cải thiện chất lượng công việc và tính sáng tạo. Trong khi đó, tỷ lệ người trải nghiệm kết quả trái ngược là 30%.

Ngoài ra, 40% người được khảo sát nhận định rằng AI sẽ khiến số lượng công việc giảm và 22% cho rằng AI ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa đội nhóm. Đó là còn chưa kể những tác động tiềm ẩn khác như thông tin sai lệch hoặc rủi ro pháp lý.