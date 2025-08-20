9 câu nói ‘sấm truyền’ trên tường thư viện Harvard: Bảo sao ngôi trường này sản sinh ra nhiều người giàu đến thế!

Harvard - chiếc nôi nhân tài của thế giới

Đại học Harvard, thành lập năm 1636 tại Cambridge, Massachusetts, là một trong những ngôi trường lâu đời và danh giá nhất nước Mỹ. Được sáng lập bởi John Harvard - vị mục sư trao tặng toàn bộ thư viện cá nhân và một nửa tài sản trước khi qua đời, ngôi trường này đã sớm mang trong mình dấu ấn tri thức và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Harvard là thành viên của Liên đoàn Ivy, liên tục giữ vị trí hàng đầu trong các bảng xếp hạng đại học toàn cầu. Trường được ví như "chiếc nôi" đào tạo nhân tài khi có tới 32 nguyên thủ quốc gia, hơn 150 chủ nhân giải Nobel và hàng nghìn doanh nhân, học giả, nghệ sĩ xuất chúng từng theo học. Đại học Harvard đứng đầu Bảng xếp hạng học thuật các đại học thế giới (ARWU) nhiều năm. Trong số các cựu sinh viên của trường có 162 người giành giải Nobel ở nhiều lĩnh vực, trong đó có 14 giải Nobel Y học.

Ông Barack Obama, đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2009, lấy bằng tiến sĩ luật Trường Luật Harvard trước khi trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Vợ ông, bà Michelle Obama, cũng là sinh viên tại trường. Trước ông Obama, Đại học Harvard còn là nơi học tập của 7 tổng thống Mỹ, trong đó có Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy và George W. Bush.

Harvard còn đào tạo nhiều nguyên thủ quốc gia nước ngoài, trong đó có hai cựu tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và Alvaro Uribe, cựu tổng thống Chile Sebastian Pinera, nhà kinh tế học Liberia Ellen Johnson Sirleaf, nữ tổng thống đầu tiên của châu Phi, và Hoàng hậu Nhật Bản Masako.

Theo thống kê, Đại học Harvard hiện có khoảng 17.660 cựu sinh viên thuộc nhóm siêu giàu (Ultra-High-Net-Worth, UHNW), tức có tài sản từ 30 triệu USD trở lên, chiếm khoảng 5% tổng số người siêu giàu trên toàn cầu.

9 câu nói "siêu kinh điển" từ thư viện Harvard

Hệ thống 80 thư viện của Harvard nằm trong top 10 thư viện lớn nhất thế giới, sở hữu hàng triệu đầu sách quý giá. Điều đặc biệt là thư viện luôn sáng đèn, sẵn sàng cho sinh viên đến học bất cứ lúc nào trong ngày.

Trên những bức tường ở đây, Harvard đã lưu lại 9 câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa triết lý sống sâu sắc. Chúng không chỉ là những dòng chữ khích lệ tinh thần học tập, mà còn là lời nhắc nhở về thái độ sống và trách nhiệm của mỗi cá nhân với tương lai của chính mình.

1. " Lúc này nếu ngủ bạn sẽ có một giấc mơ, nhưng lúc này nếu học, bạn sẽ giải thích được ước mơ."

→ Nhấn mạnh giá trị của hành động và tri thức, thay vì chỉ mơ mộng viển vông.

2. "Ngày hôm nay nếu bạn lãng phí, đồng nghĩa với việc bạn bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai."

→ Lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của thời gian – tài sản vô giá.

3. "Sự khổ nhọc khi học chỉ là tạm thời, sự đau khổ vì không học đến nơi là mãi mãi."

→ Một cái nhìn thực tế: tri thức là vốn liếng bền vững nhất.

4. "Khi nào bạn cảm thấy thời khắc đã muộn, khi đó thực sự là thời điểm hành động."

→ Không có "quá muộn" cho việc bắt đầu.

5. "Hạnh phúc có lẽ không có thứ tự, nhưng thành công thì có."

→ Con đường thành công luôn cần chiến lược và sự kiên định.

6. "Học tập phải chăng là nhiệm vụ cả đời, ngay cả người học cũng không thể chứng minh, còn có thể làm gì?"

→ Gợi nhắc tinh thần học tập suốt đời, không ngừng rèn luyện.

7. "Hãy đón nhận sự khó nhọc không thể chối từ."

→ Thành công luôn gắn liền với thử thách.

8. "Nước bọt hiện tại sẽ là nước mắt của ngày mai."

→ Cảnh báo rằng lời hứa suông và trì hoãn sẽ dẫn tới hối hận.

8. "Người đầu tư cho tương lai, là người thực hiện đến cùng."

→ Thành công không dành cho kẻ bỏ cuộc giữa chừng.