9 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông Y Hà Nội, trứng gà không chỉ là món ăn tiện lợi, mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe khi dùng vào buổi sáng.

Cung cấp protein chất lượng cao

Protein trong trứng rất toàn diện, chứa đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đây cũng là loại protein dễ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ tối đa.

Tốt cho tim mạch

Mặc dù chứa cholesterol, các nghiên cứu cho thấy việc ăn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở người khỏe mạnh. Lòng đỏ trứng còn chứa lecithin, loại chất béo tốt giúp điều hòa lượng cholesterol trong máu.

Trứng gà là loại thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích. (Ảnh minh hoạ)

Tăng cường trí nhớ

Lòng đỏ trứng gà rất giàu choline, một dưỡng chất quan trọng giúp phát triển não bộ và cải thiện trí nhớ. Việc bổ sung choline thường xuyên có thể giúp duy trì chức năng nhận thức tốt hơn.

Bảo vệ thị lực

Trứng chứa hai chất chống oxy hóa mạnh là lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể .

Thanh nhiệt, bổ máu

Theo Đông y, trứng gà có khả năng cân bằng độc đáo. Lòng trắng có tính hàn, giúp thanh nhiệt, trong khi lòng đỏ có tính ấm, giúp bổ huyết.

Hỗ trợ phục hồi chức năng gan

Protein và lecithin trong trứng giúp hỗ trợ quá trình tái tạo và phục hồi các tế bào gan bị tổn thương, tăng cường khả năng chuyển hóa và miễn dịch của cơ thể.

Phòng ngừa ung thư

Trứng gà là nguồn cung cấp vitamin B2, các khoáng chất như selen, những chất có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương, từ đó giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng protein cao trong trứng giúp bạn no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn, đặc biệt là vào bữa trưa. Điều này rất hữu ích cho những người đang trong chế độ ăn kiêng, giúp họ kiểm soát lượng calo nạp vào tốt hơn.

Chi phí tiết kiệm

So với các thực phẩm giàu protein khác như thịt xông khói hay thịt bò, trứng có chi phí rẻ hơn nhiều nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao, là lựa chọn kinh tế cho bữa sáng hàng ngày.

Lưu ý khi sử dụng trứng: