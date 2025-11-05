9 số điện thoại tuyệt đối không bắt máy, không kết bạn Zalo

Thời gian qua, nhiều người liên tục nhận được các cuộc gọi lạ giả danh công an, ngân hàng hay điện lực, với mục đích chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân. Các cuộc gọi này thường được dàn dựng rất tinh vi, đánh vào tâm lý sợ hãi hoặc vội vã của người nghe để dễ dàng dụ dỗ hoặc đe dọa.

Với kịch bản giả danh ngân hàng, kẻ gian thường thông báo rằng tài khoản của bạn đang gặp sự cố, hoặc sắp được nâng hạn mức, tạo cảm giác gấp gáp để bạn mất cảnh giác. Chúng sẽ yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu Internet Banking, số thẻ, ảnh căn cước, thậm chí dụ bạn cài đặt ứng dụng mạo danh ngân hàng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Theo cảnh báo của Vietcombank, các số điện thoại thường được sử dụng trong chiêu lừa này gồm: 0236 688 8766, 0248 886 0469, 02888 865 154, 1900 355 561 và 02886 895 963. Ngân hàng khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng đọc mã OTP hay cài đặt ứng dụng ngoài kho chính thức. Nếu nhận được cuộc gọi đáng ngờ, người dân nên lập tức cúp máy và chủ động gọi lại tổng đài chính thức in trên thẻ hoặc trên website của ngân hàng.

Nếu nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại này, người dân nên tắt ngay để tránh bị kẻ gian lợi dụng. (Ảnh minh hoạ)

Cũng với chiêu bài tinh vi không kém, nhiều đối tượng giả danh công an, tự xưng là cán bộ điều tra và thông báo rằng bạn đang liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền hay buôn ma túy. Chúng liên tục dọa khởi tố để khiến nạn nhân hoảng sợ, rồi yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản ký quỹ” hoặc “phí điều tra” để chứng minh vô tội. Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ghi nhận hai số điện thoại giả danh cán bộ công an là 0833.109.259 và 0853.975.728. Cơ quan công an khẳng định không bao giờ làm việc bằng hình thức gọi điện yêu cầu chuyển tiền. Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, người dân cần dừng ngay việc trao đổi và liên hệ đường dây nóng chính thức hoặc đến trực tiếp trụ sở công an gần nhất để xác minh.

Một hình thức lừa đảo khác là giả danh nhân viên điện lực. Đối tượng gọi điện thông báo rằng bạn còn nợ tiền điện và sẽ bị cắt điện nếu không thanh toán ngay, sau đó gửi đường link giả hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng thanh toán mạo danh có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp thông tin ngân hàng. Công an tỉnh Bình Định đã cảnh báo về hai số điện thoại lừa đảo dạng này là 0889.050.231 và 0917.896.904. Ngành điện khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng thanh toán qua đường link lạ hay ứng dụng không chính thức. Người dân cần kiểm tra hóa đơn trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của điện lực, hoặc gọi tổng đài chăm sóc khách hàng để xác thực trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Trước thực trạng lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần luôn giữ bình tĩnh khi nhận cuộc gọi lạ, yêu cầu người gọi cung cấp thông tin xác minh và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân. Hãy chủ động tự gọi lại qua tổng đài chính thức, không bấm vào đường link lạ, không cài ứng dụng ngoài kho chính thức, đồng thời bật xác thực đa lớp cho tài khoản ngân hàng và email, kiểm tra biến động số dư thường xuyên và kích hoạt cảnh báo giao dịch.

Nếu chẳng may đã cung cấp thông tin hoặc bấm vào đường link đáng ngờ, hãy ngay lập tức khóa thẻ và tài khoản trên ứng dụng chính thức, gọi tổng đài ngân hàng yêu cầu phong tỏa, đổi toàn bộ mật khẩu, quét mã độc trên thiết bị và trình báo cơ quan công an. Đồng thời, đừng quên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân và bạn bè để không ai khác rơi vào bẫy tương tự.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Định, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La