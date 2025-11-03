Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố 18 số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại

03-11-2025 - 21:13 PM | Sống

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi thấy các số điện thoại này gọi đến, người dân không nên bắt máy, cũng không kết bạn Zalo để tránh bị lừa tiền.

Hiện nay, việc lừa đảo qua điện thoại ngày càng phức tạp. Theo đó, các đối tượng dàn dựng lên những kịch bản cực kỳ tinh vi, dùng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Dù cơ quan chức năng đã liên tục phát đi cảnh báo, nhưng không ít người nhẹ dạ cả tin vẫn trở thành nạn nhân của các chiêu trò trên.

Dưới đây là danh sách các số điện thoại có dấu hiệu đáng ngờ do công an, ngân hàng cung cấp để người dân nhận diện và chủ động cảnh giác:

Công bố 18 số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại- Ảnh 1.

Vào đầu tháng 4/2025, một ngân hàng đã phát đi thông báo về các số điện thoại mà kẻ gian sử dụng để mạo danh nhân viên ngân hàng tư vấn phát hành thẻ tín dụng sau đó dẫn dụ "khách hàng" làm theo hướng dẫn và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công bố 18 số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại- Ảnh 2.

Công an tỉnh Bình Định cũng cảnh báo về 2 số điện thoại mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: 0889.050.231 và 0917.896.904. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại như 0598.428.337, 0598.427.578, 0819.343.248… tiếp cận người dân tại nhiều quận ở Hà Nội để lừa đảo.

Công bố 18 số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại- Ảnh 3.

Tại Sơn La, công an tỉnh cho biết đã ghi nhận 2 số điện thoại giả danh cán bộ công an, điều tra viên yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc tinh vi hơn là cài app thanh toán tiền điện và tiền thuế. Sau khi thao tác trên app liên quan đến mã OTP, bọn chúng sẽ chiếm toàn quyền sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công bố 18 số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại- Ảnh 4.

Theo Công an Hà Nội, trên địa bàn đã xuất hiện các đối tượng sử dụng hàng loạt số điện thoại rác (không chính chủ) để mạo danh nhân viên giao hàng, gọi điện cho người dân và thông báo có đơn cần giao, sau đó chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa tiền.

Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nghe máy từ những số lạ, nghi ngờ. 

Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ cư trú, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào cho những người không rõ danh tính. 

Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngay khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo hoặc có hành vi đe dọa, ép buộc, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh.

2 số điện thoại bị ngân hàng chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp & tiếp thị

Từ Khóa:
số điện thoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Uống sữa không phải cách duy nhất bổ sung canxi: 5 loại thực phẩm sau mới thật sự là 'vua canxi'!

Uống sữa không phải cách duy nhất bổ sung canxi: 5 loại thực phẩm sau mới thật sự là 'vua canxi'! Nổi bật

Cậu bé thiên tài có IQ cao hơn Albert Einstein, từng bị cho thôi học vì quá thông minh giờ ra sao?

Cậu bé thiên tài có IQ cao hơn Albert Einstein, từng bị cho thôi học vì quá thông minh giờ ra sao? Nổi bật

Đi họp lớp, người đàn ông đóng 1,8 triệu rồi xin về sớm: Hành động của bạn cũ sau đó khiến anh chết lặng

Đi họp lớp, người đàn ông đóng 1,8 triệu rồi xin về sớm: Hành động của bạn cũ sau đó khiến anh chết lặng

21:16 , 03/11/2025
Tập 14 Chiến Sĩ Quả Cảm: Hành trình phá án Lóng Luông quả cảm, đầy cảm xúc

Tập 14 Chiến Sĩ Quả Cảm: Hành trình phá án Lóng Luông quả cảm, đầy cảm xúc

21:00 , 03/11/2025
Ám ảnh "bị gọi tên" giữa làn sóng sa thải

Ám ảnh "bị gọi tên" giữa làn sóng sa thải

20:40 , 03/11/2025
Sinh con xong, H'Hen Niê cực thèm 1 món nhưng không dám động vào

Sinh con xong, H'Hen Niê cực thèm 1 món nhưng không dám động vào

20:27 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên