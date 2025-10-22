Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 22/10, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên, cho biết đã tiến hành củng cố hồ sơ, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng 14 giờ ngày 19/10/2025, Công an phường Hồng Châu tiếp nhận đơn trình báo của anh C.V.L (sinh năm 1984, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị lừa đảo.

Cụ thể, sáng ngày 28/9, anh L. nhận chở khách từ xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến khu vực khách sạn Sơn Nam Plaza, thuộc phường Hồng Châu. Trong lúc đợi khách tại trước cổng khách sạn, anh L. có nhận được một cuộc điện thoại số lạ là 0879567174 gọi đến và tự xưng tên là “chú Nam”.

Do anh L. cũng có người quen tên Nam và nghe giọng giống người đó nên khi được hỏi vay tiền, anh L. đã không nghi ngờ, chuyển luôn số tiền 100 triệu đồng vào số tài khoản 0936902177 mang tên Bùi Quý Thành. Không thấy người xưng là “chú Nam” hồi âm, anh L. sinh nghi, sau đó phát hiện mình bị lừa nên đã đến Công an phường Hồng Châu để trình báo.

Công an cảnh báo thêm số điện thoại lừa đảo: Có người vừa mất 100 triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an phường Hồng Châu đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác định Nguyễn Văn Cường là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh L.

Do đối tượng cư trú và hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng công nghệ cao, che giấu tung tích nên quá trình xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn. Trực tiếp đồng chí Trưởng Công an phường cùng lực lượng phòng, chống tội phạm Công an phường đã đến các tỉnh, thành phố như Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ sử dụng nhiều biện pháp để xác minh, truy xét đối tượng.

Biết không thể trốn chạy, Nguyễn Văn Cường đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Cường từng có 3 tiền án đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Hồng Châu đề nghị, người dân nếu bị đối tượng sử dụng số điện thoại 0879567174 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức tương tự, liên hệ với Công an phường (đồng chí Thiếu tá, Điều tra viên Nguyễn Việt Hùng – Số điện thoại: 0356.291.190) để được phối hợp xác minh, giải quyết.

Đồng thời, lực lượng chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc gọi qua mạng xã hội, đặc biệt là các số điện thoại lạ, tránh để các đối tượng lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Hưng Yên﻿

Kim Linh

