22-10-2025 - 20:42 PM | Sống

Phương Mỹ Chi gần đây gặp không ít rắc rối khi trình diễn trên các sân khấu ca nhạc.

Tối ngày 18/10, tại Đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra đêm nhạc hội hưởng hứng mùa lễ Halloween. Hàng loạt tên tuổi được yêu thích của Vpop xuất hiện với vai trò nghệ sĩ trình diễn như Quang Hùng MasterD, Karik, Phương Mỹ Chi, Orange, WEAN, Dương Domic, Bùi Công Nam, LyLy, MONO… Với line-up khủng như vậy, đông đảo người hâm mộ đã tới chung vui cùng thần tượng.

Tại đây, Phương Mỹ Chi đã gặp sự cố kỹ thuật, khiến giọng hát không thể thu 100% vào chiếc mic. Thành ra, Chị Bảy phải hạ cao độ khi đến tiết mục Bóng Phù Hoa do mic không bắt đúng tone giọng thật. Điều này lý giải cho phần thể hiện nghe khá lạ lẫm, thậm chí “trôi” hơn so với bình thường của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi phải hạ cao độ do mic bị lỗi âm thanh khiến bài hát trở nên lạ lẫm 

Cũng tại chương trình này, Orange gặp vấn đề tương tự khi chiếc mic “báo oán” nữ ca sĩ. Dễ nhận thấy cô nàng hát chênh hơn nhưng bù lại, người hâm mộ ấnq tượng với khả năng hát live vững vàng của Mộng Cam. Ở dưới phần bình luận, phần lớn netizen đều khen ngợi cách xử lý nhanh chóng của 2 nghệ sĩ trẻ, cho rằng dù có gặp trục trặc như nào thì khả năng ca hát của Phương Mỹ Chi và Orange là không bàn cãi.

Vận xui đeo bám Phương Mỹ Chi- Ảnh 1.

Chị Bảy được khen ngợi nhờ cách xử lý nhanh chóng, thông minh

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi gặp sự cố âm thanh hay sự cố trên sân khấu. Thời gian qua, cô nàng vướng không ít “tam tai” khi đi chạy job hay trình diễn ở các show ca nhạc lớn. Trong phần trình diễn Ếch Ngồi Đáy Giếng tại concert Em Xinh D-, hệ thống âm thanh bất ngờ gặp trục trặc hai lần, khiến cả nhạc nền lẫn giọng hát của Phương Mỹ Chi cùng lúc biến mất trong chốc lát. Tình huống này đã làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ có thể đã hát nhép, bởi theo lý thuyết, nếu chỉ là lỗi kỹ thuật thông thường, tiếng hát thật qua micro vẫn phải cất lên phần nào.

2 lần gặp sự cố mất âm thanh khiến Phương Mỹ Chi bị nghi hát nhép

Dẫu vậy, nhiều khán giả có mặt tại sân khấu đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực giọng ca sinh năm 2003. Họ cho biết sự cố đến từ lỗi hệ thống âm thanh tổng thể, khiến mọi đường truyền từ micro, nhạc nền đến loa phát đều bị ngắt cùng lúc. Vì vậy, việc âm thanh “bay màu” trong khoảnh khắc đó là điều hoàn toàn có thể lý giải được, và không thể coi đó là bằng chứng cho nghi vấn hát nhép.

Trong V Concert tháng 8 vừa qua, Phương Mỹ Chi đã đem đến set diễn bùng nổ gồm Lý Bắc Bộ - Đẩy Xe Bò, Bài Ca Đất Phương Nam. Trong lúc đang say sưa ca hát, cô nàng đã rơi cả giày khỏi 1 bên chân nên đành cởi nốt chiếc giày còn lại cho cân bằng. Cô khéo léo chữa cháy cho sự cố trên sân khấu bằng cách tiết lộ mình đã sụt mấy cân khi tham gia cùng lúc hai cuộc thi và vẫn phải giữ lịch trình học tại trường đại học. “Quý vị hãy thông cảm cho Phương Mỹ Chi, hãy xem việc bị tụt giày là một tiểu phẩm đi được không ạ?”, Phương Mỹ Chi nói.

Tiểu phẩm "tuột giày" do Phương Mỹ Chi tự ứng biến

Tại bán kết Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi đã đánh bại đối thủ Ái Tân Giác La Mị với tỷ lệ phiếu 17 - 7 nhờ màn trình diễn Vũ Trụ Có Anh. Tuy nhiên, stylist riêng của Chị Bảy đã đăng tải dòng trạng thái, cho biết khoảng 2 giờ sáng sau đêm diễn, Phương Mỹ Chi bất ngờ lên cơn ngứa, phát ban không rõ nguyên nhân. Nữ ca sĩ trẻ đã bị nổi mề đay khắp người ngay sau khi kết thúc màn trình diễn và trở về địa điểm nghỉ ngơi. Chứng bệnh này vốn đã dai dẳng từ trước, đi khám nhiều lần vẫn không rõ nguyên nhân.

Vận xui đeo bám Phương Mỹ Chi- Ảnh 2.

Vận xui đeo bám Phương Mỹ Chi- Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi mẩn đỏ, nổi mề đay khắp người

Tại trạm Singapore tập 4 Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi khuấy động bầu không khí với ca khúc Lý Bắc Bộ - Đẩy Xe Bò vui tươi, mang đậm màu sắc dân ca. Tại đây, Phương Mỹ Chi chia sẻ lúc diễn tiết mục Rock Hạt Gạo ở trạm Hạ Long, cô không may bị trầy xước đầu gối chảy máu. "Sau khi vào cánh gà tôi mới nhận ra mình diễn sung quá nên bị thương. Niềm vui vì có tiết mục thành công khiến tôi quên cả cảm giác đau", Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Vận xui đeo bám Phương Mỹ Chi- Ảnh 4.

Nữ ca sĩ trẻ đã chảy máu sau khi hoàn thành xong tiết mục Rock Hạt Gạo

Dù “vận xui” có vẻ chưa buông tha, nhưng những lần xử lý tình huống bình tĩnh, khéo léo đã cho thấy Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành hơn trong nghề. Có lẽ, chính bản lĩnh ấy mới là điểm sáng giúp cô vượt qua mọi sự cố để giữ vững phong độ và tình cảm của người hâm mộ. Phong thái bình tĩnh, đáng yêu và sự duyên dáng khiến cái tên Phương Mỹ Chi vẫn luôn được khán giả trẻ yêu mến.

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ số

