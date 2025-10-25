Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, công an cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác

Trước đó, ông Nguyễn Văn H. gần 70 tuổi (trú tại khối 7, phường Vinh Lộc) nhận được cuộc gọi qua mạng Zalo của một người lạ tự xưng là cán bộ Ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Qua trò chuyện, trao đổi, người này đặt mua các giường sắt hai tầng với số lượng lớn. Tuy nhiên, do ông H. không đủ khả năng đáp ứng nên đối tượng đã giới thiệu và nhờ ông H. liên hệ với một "đại lý" khác để mua giúp. Ông H. đồng ý và làm trung gian đặt hàng với số tiền cọc hơn 136 triệu đồng. Sau đó đối tượng chỉnh sửa ảnh chuyển tiền và thông báo là ông H. đã cung cấp sai thông tin dẫn đến hợp đồng giữa 02 bên không hoàn thành. Người này yêu cầu ông H. đền bù một nửa số tiền cọc nêu trên nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông H. trình bày sự việc với Cơ quan Công an

Tuy nhiên, trước sự yêu cầu đền bù số tiền lớn của đối tượng, ông H. liền đến trụ sở Công an phường Vinh Lộc trình báo sự việc. Tại đây, lực lượng Công an đã nhanh chóng trấn an tinh thần cho người này, đồng thời làm rõ bản chất vụ việc là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.﻿

Biên lai chuyển tiền thành công và phiếu chi giả mạo để lừa đảo

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với những đơn đặt hàng lớn từ các đối tượng không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền cho bất kỳ ai không rõ lai lịch, đặc biệt là khi được yêu cầu mua thêm các loại hàng hóa ngoài danh sách đặt hàng ban đầu.

Để xác minh thông tin, người dân cần liên hệ trực tiếp với đơn vị đặt hàng hoặc địa điểm nhận hàng để xác nhận đơn hàng trước khi tiến hành. Khi phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an địa phương để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿