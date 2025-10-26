Chủ tài khoản ACB chuyển khoản thành công 193 triệu đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an xã nhanh chóng vào cuộc

Trước đó, ngày 6/10, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng, chị Hà đã chuyển nhầm số tiền hơn 193 triệu đồng vào tài khoản của anh V.H.T. (thôn Tân Lập 3, xã Pơng Drang). Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, chị Hà cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm nhưng không được. Chị Hà đã liên hệ Công an xã Pơng Drang để trình báo và nhờ hỗ trợ xác minh, liên hệ người nhận tiền.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Pơng Drang đã chỉ đạo cán bộ phụ trách nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin, xác định người nhận nhầm là anh T., đồng thời chủ động liên hệ, mời anh T. đến trụ sở Công an xã để làm việc, làm rõ nội dung vụ việc.

Trong quá trình làm việc, cán bộ chiến sĩ Công an xã đã giải thích, vận động, thuyết phục để anh T. hiểu rõ sự việc, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực và tự nguyện khắc phục. Sau khi được tuyên truyền, anh T. đã tự nguyện hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà chị Hà chuyển nhầm.

Đến ngày 20/10 vừa qua, tại Ngân hàng Á Châu ACB, Phòng giao dịch Buôn Hồ (phường Buôn Hồ), việc trao trả số tiền chuyển nhầm giữa hai bên đã được thực hiện đầy đủ, minh bạch. Chị Hà xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an đã kịp thời hỗ trợ, giúp chị nhận lại tài sản một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Qua vụ việc trên, Công an xã Pơng Drang cũng khuyến cáo người dân, cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền; khi phát hiện chuyển nhầm, cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; không lợi dụng việc nhận nhầm tiền để chiếm đoạt tài sản, vì hành vi này có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Đắk Lắk﻿