Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tài khoản ACB chuyển khoản thành công 193 triệu đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an xã nhanh chóng vào cuộc

26-10-2025 - 10:34 AM | Sống

Chủ tài khoản ACB chuyển khoản thành công 193 triệu đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an xã nhanh chóng vào cuộc

Ngày 25/10, Công an xã Pơng Drang (tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ chị Vũ Thị Hà (ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) nhận lại số tiền gần 200 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 6/10, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng, chị Hà đã chuyển nhầm số tiền hơn 193 triệu đồng vào tài khoản của anh V.H.T. (thôn Tân Lập 3, xã Pơng Drang). Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, chị Hà cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm nhưng không được. Chị Hà đã liên hệ Công an xã Pơng Drang để trình báo và nhờ hỗ trợ xác minh, liên hệ người nhận tiền.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Pơng Drang đã chỉ đạo cán bộ phụ trách nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin, xác định người nhận nhầm là anh T., đồng thời chủ động liên hệ, mời anh T. đến trụ sở Công an xã để làm việc, làm rõ nội dung vụ việc.

Chủ tài khoản ACB chuyển khoản thành công 193 triệu đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an xã nhanh chóng vào cuộc- Ảnh 1.

Trong quá trình làm việc, cán bộ chiến sĩ Công an xã đã giải thích, vận động, thuyết phục để anh T. hiểu rõ sự việc, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực và tự nguyện khắc phục. Sau khi được tuyên truyền, anh T. đã tự nguyện hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà chị Hà chuyển nhầm.

Đến ngày 20/10 vừa qua, tại Ngân hàng Á Châu ACB, Phòng giao dịch Buôn Hồ (phường Buôn Hồ), việc trao trả số tiền chuyển nhầm giữa hai bên đã được thực hiện đầy đủ, minh bạch. Chị Hà xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an đã kịp thời hỗ trợ, giúp chị nhận lại tài sản một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Qua vụ việc trên, Công an xã Pơng Drang cũng khuyến cáo người dân, cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền; khi phát hiện chuyển nhầm, cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; không lợi dụng việc nhận nhầm tiền để chiếm đoạt tài sản, vì hành vi này có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Đắk Lắk﻿

Công an cảnh báo thêm số điện thoại lừa đảo: Có người vừa mất 100 triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật không khí các điểm cầu Olympia 2025 trước giờ Chung kết: Dàn MC đổ bộ, nóng rực và háo hức lắm rồi!

Cập nhật không khí các điểm cầu Olympia 2025 trước giờ Chung kết: Dàn MC đổ bộ, nóng rực và háo hức lắm rồi! Nổi bật

Thêm chiêu lừa đảo mới "dội bom" trên iPhone, ai cũng nên biết

Thêm chiêu lừa đảo mới "dội bom" trên iPhone, ai cũng nên biết Nổi bật

Đi chợ mùa lạnh mua rau chân vịt ngon: Nhớ nhìn lá tròn hay lá nhọn kẻo món bị sượng

Đi chợ mùa lạnh mua rau chân vịt ngon: Nhớ nhìn lá tròn hay lá nhọn kẻo món bị sượng

10:52 , 26/10/2025
Người 5 lần dẫn trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Người 5 lần dẫn trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia

10:35 , 26/10/2025
Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?

Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?

10:12 , 26/10/2025
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang

Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang

09:55 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên