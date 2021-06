9 vật dụng tuyệt đối không nên để trong ô tô mùa nắng nóng, tránh tiền mất tật mang

Điện thoại, sạc dự phòng và các thiết bị điện tử

Phần lớn các thiết bị sạc dự phòng hiện nay đều sử dụng pin lithium-ion. Loại pin này có chứa thành phần chất lỏng nhạy cảm với các phản ứng hóa học. Nếu để cục sạc dự phòng trong môi trường nhiệt độ cao như khoang nội thất ô tô đỗ dưới trời nắng nóng trong một thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ đoản mạch dẫn đến cháy nổ.

Ngoài ra, theo các chuyên gia công nghệ, việc để các vật dụng công nghệ như điện thoại, máy ảnh, laptop,... trên ô tô sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng. Trên nền nhiệt độ cao, các linh kiện trong các thiết bị điện tử rất dễ bị hỏng, thậm chí là sẽ bị tan chảy.

Son môi

Son môi dường như là vật "bất ly thân" đối với các chị em phụ nữ. Tuy nhiên đây lại chính là một trong những tác nhân khiến xe ô tô của bạn gặp những vết bẩn khó chịu. Lý do là son có thành phần gồm bột màu, dầu, sáp và chất làm mềm da, do đó chỉ cần lượng nhiệt cao hơn so với nhiệt độ phòng, chúng sẽ dễ dàng bị tan chảy nếu không được bảo quản đúng cách.

Các loại mỹ phẩm và thuốc

Vào mùa hè, người tiêu dùng có thói quen mang kem chống nắng và các mỹ phẩm hỗ trợ da. Tuy nhiên, có thực tế là các loại mỹ phẩm và thuộc có độ nhạy cảm cao với nhiệt độ. Nhiều người từng thừa nhận bị nổ lọ kem chống nắng, đặc biệt những loại dạng xịt. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao đốt nóng tuýp kem khiến không thể sử dụng ngay lập tức trên da.



Ngoài việc khiến một số đồ vật có thể gây nổ, nhiệt độ trong xe dưới trời nắng có thể khiến các thành phần trong những viên thuốc dạng nén, viên nhộng bị thay đổi, làm thuốc trở nên vô tác dụng hoặc thậm chí gây nguy hiểm tới người dùng.

Bật lửa trong xe ô tô

Nhiều người có thói quen hút thuốc luôn để sẵn 1 chiếc bật lửa trong xe ô tô. Điều này tưởng như bình thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi trời nắng nóng. Nhiêt độ trong xe tăng cao, lượng gas trong bật lửa bị giãn nở mạnh và có thể cháy nổ bất ngờ.

Đồ vật bằng nhựa

Chai nhựa đựng nước là vật dụng thường xuyên được nhìn thấy trên ô tô. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, không nên uống nước từ chai nhựa bị để lâu dưới nắng mặt trời vì các thành phần hóa học có thể bị biến đổi gây độc cho cơ thể con người. Vậy nên, bạn nên đặt chai nước ở những ngăn, hộc để đồ nơi ánh nắng mặt trời không chiếu đến được.

Các loại thức uống có ga

Các loại thức uống có ga như cocacola, pepsi… thường có lượng ga lớn và khi nhiệt độ xe tăng cao có thể khiến các chai, lon có ga bị nổ. Các lon nước nổ có thể vừa gây hỏng nội thất, thậm chí vào các mạch điện hoặc các chi tiết điện tử trên xe.

Thực phẩm

Nhiều người có thói quen để sẵn thức ăn trên ô tô như trái cây, kẹo... Tuy nhiên, khi đỗ xe dưới trời nắng nóng hầu hết thực phẩm này sẽ phát sinh những chất không tốt cho cơ thể, biểu hiện bằng việc xuất hiện mùi khó chịu hoặc làm mềm thực phẩm.

Ví dụ như socola là thực phẩm phải được giữ trong nhiệt độ thấp như tủ lạnh, chỉ cần ở trong vùng nhiệt hơi ấm là những món ăn này có thể chảy lỏng. Do đó, nếu đỗ xe dưới trời nắng, xác suất ghế, hộc để cốc, sàn xe chứa đầy socola lỏng là chuyện chắc chắn xảy ra.

Sáp thơm, dung dịch khử mùi nội thất

Dưới tác động của nhiệt độ tăng cao trong khoang nội thất ô tô có thể bị biến dạng, nóng chảy… làm bẩn các chi tiết nội thất. Thậm chí nếu để lâu sẽ hình thành nên những vết ố vàng rất khó làm sạch.



Bình cứu hỏa kém chất lượng

Một số bình cứu hỏa mini đã phát nổ trên xe khi đỗ dưới trời nắng nóng, có thể đó là những bình kém chất lượng, tuy nhiên lời khuyên ở đây là bạn cũng không nên để bình cứu hỏa trực tiếp trên xe giữa trời nóng, mà có thể để chúng vào các hộp đựng để làm giảm nhiệt độ xuống.