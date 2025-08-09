92 cán bộ nhân viên Digiworld sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá hời

Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld, mã: DGW, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.



Theo đó, Digiworld dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên 8/8, cổ phiếu DGW dừng ở mức 45.800 đồng/cổ phiếu, do đó giá phát hành cổ phiếu ESOP thấp hơn tới 78% so với thị giá.

Đối tượng phát hành là các thành viên HĐQT và người lao động thuộc DGW và công ty con. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian thực hiện quý III-IV/2025.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Digiworld sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.213,2 tỷ đồng.

Theo danh sách được công bố, có 92 cán bộ nhân viên Digiworld được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đặng Kiên Phương được mua nhiều nhất với 180.000 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2025, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.731 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 118,6 tỷ đồng, tăng 35%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Digiworld mang về doanh thu thuần gần 11.250,8 tỷ đồng, tăng 12,6% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 225 tỷ đồng, tăng 24,3%.

Năm 2025, Digiworld lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 25.450 tỷ đồng và lãi sau thuế 523 tỷ đồng, tăng trưởng 15% và 18% so với thực hiện 2024. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 43% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Digiworld giảm 155,4 tỷ đồng so với đầu năm còn gần 8.345 tỷ đồng.

Trong đó, hàng tồn kho hơn 3.515,1 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 1.149,1 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.222,5 tỷ đồng, giảm 4,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 2.864,9 tỷ đồng.