Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, từ ngày 01/9/2025 đến 15/9/2025 đã phát hiện 92 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận 19 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, 5 trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; đáng chú ý có tới 68 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách cụ thể như sau:

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (68 lượt phương tiện):

61A-718.22

38A-355.52

61E-012.18

51H-753.38

93A-445.59

93C-170.04

93A-249.87

61K-195.37

61A-642.74

68A-243.33

51G-026.86

61K-536.97

93H-073.91

93A-378.82

51C-691.36

51G-963.21

93A-242.52

61K-174.66

54S-4499

61K-031.93

61C-570.64

70C-038.70

72A-796.43

61K-009.83

93A-381.31

93A-424.36

51A-240.74

93A-329.41

51K-408.56

50R-038.41

60H-323.71

61C-481.18

79A-491.96

52U-8883

51M-246.41

61K-206.47

50H-621.41

51D-994.04

61A-830.89

61A-179.40

51D-550.66

93A-207.72

93A-330.58

93H-073.91

93A-242.50

93A-471.01

93C-050.00

61K-353.13

51H-156.50

61A-639.62

93A-044.81

93A-405.43

93C-034.76

61K-302.85

61P4859

93A-039.60

51K-861.23

93A-173.68

61A-010.99

77F-000.27

61C-146.96

93C-178.75

51K-608.26

51A-934.52

51F-643.73

61A-367.04

51F-028.98

93A-535.52

Phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

2. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định (24 lượt phương tiện):

34A-512.26

61H-147.62

37K-253.28

70A-490.95

51D-000.59

51L-228.91

76C-101.59

61C-206.60

51D-447.31

37A-642.94

51D-892.90

93A-170.66

51K-613.55

93A-508.44

72A-734.40

93A-290.39

70A-477.28

93A-376.91

38A-133.47

64A-156.28

51H-632.00

61K-069.73

61K-644.13

93C-150.97

Công an tỉnh Đồng Nai nhắc nhở các chủ phương tiện, lái xe có tên trong danh sách cần khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chấp hành tín hiệu đèn và các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.