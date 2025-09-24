Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

92 xe có biển số sau vi phạm ở Đồng Nai nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

24-09-2025 - 08:30 AM | Sống

92 xe có biển số sau vi phạm ở Đồng Nai nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong nửa đầu tháng 9/2025.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, từ ngày 01/9/2025 đến 15/9/2025 đã phát hiện 92 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận 19 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, 5 trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; đáng chú ý có tới 68 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách cụ thể như sau:

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (68 lượt phương tiện):

61A-718.22

38A-355.52

61E-012.18

51H-753.38

93A-445.59

93C-170.04

93A-249.87

61K-195.37

61A-642.74

68A-243.33

51G-026.86

61K-536.97

93H-073.91

93A-378.82

51C-691.36

51G-963.21

93A-242.52

61K-174.66

54S-4499

61K-031.93

61C-570.64

70C-038.70

72A-796.43

61K-009.83

93A-381.31

93A-424.36

51A-240.74

93A-329.41

51K-408.56

50R-038.41

60H-323.71

61C-481.18

79A-491.96

52U-8883

51M-246.41

61K-206.47

50H-621.41

51D-994.04

61A-830.89

61A-179.40

51D-550.66

93A-207.72

93A-330.58

93H-073.91

93A-242.50

93A-471.01

93C-050.00

61K-353.13

51H-156.50

61A-639.62

93A-044.81

93A-405.43

93C-034.76

61K-302.85

61P4859

93A-039.60

51K-861.23

93A-173.68

61A-010.99

77F-000.27

61C-146.96

93C-178.75

51K-608.26

51A-934.52

51F-643.73

61A-367.04

51F-028.98

93A-535.52

92 xe có biển số sau vi phạm ở Đồng Nai nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

2. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định (24 lượt phương tiện):

34A-512.26

61H-147.62

37K-253.28

70A-490.95

51D-000.59

51L-228.91

76C-101.59

61C-206.60

51D-447.31

37A-642.94

51D-892.90

93A-170.66

51K-613.55

93A-508.44

72A-734.40

93A-290.39

70A-477.28

93A-376.91

38A-133.47

64A-156.28

51H-632.00

61K-069.73

61K-644.13

93C-150.97

Công an tỉnh Đồng Nai nhắc nhở các chủ phương tiện, lái xe có tên trong danh sách cần khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chấp hành tín hiệu đèn và các quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Bán nhà thành phố hạng 1 được 6 tỷ đồng để về quê sống, 1 năm sau, người phụ nữ thừa nhận: “Tôi lãi đậm nhưng sống trong bứt rứt, hối hận ”

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quán quân Olympia từng được fan lấy tên đặt cho con, 17 năm sau một sự kiện hy hữu xảy ra

Quán quân Olympia từng được fan lấy tên đặt cho con, 17 năm sau một sự kiện hy hữu xảy ra Nổi bật

Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê"

Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê" Nổi bật

6 loại đồ uống dân dã nhưng là "nước thần" cho phụ nữ tiền mãn kinh: Đốt mỡ, cân bằng nội tiết tố, trẻ hoá ngoại hình

6 loại đồ uống dân dã nhưng là "nước thần" cho phụ nữ tiền mãn kinh: Đốt mỡ, cân bằng nội tiết tố, trẻ hoá ngoại hình

10:00 , 24/09/2025
Ca sĩ Hồng Nhung nhập viện phẫu thuật

Ca sĩ Hồng Nhung nhập viện phẫu thuật

09:45 , 24/09/2025
Học phí ngót nghét cả nửa tỷ/năm tại trường quốc tế cũng không ngăn được màn đi học muộn để đời của Alpha kid Nami nhà "mom" Tuấn Dương

Học phí ngót nghét cả nửa tỷ/năm tại trường quốc tế cũng không ngăn được màn đi học muộn để đời của Alpha kid Nami nhà "mom" Tuấn Dương

09:39 , 24/09/2025
Thu gì mà tới 117 nghìn đồng? - Một khoản tiền đầu năm khiến hội cha mẹ tranh cãi gắt, ai đúng, ai sai?

Thu gì mà tới 117 nghìn đồng? - Một khoản tiền đầu năm khiến hội cha mẹ tranh cãi gắt, ai đúng, ai sai?

08:45 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên