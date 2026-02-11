95% startup ở Việt Nam rời bỏ thị trường sau vài năm vận hành: Chuyên gia hơn 30 năm kinh nghiệm điều hành và dẫn dắt các công ty hàng đầu chỉ ra lý do

Nghịch lý của quản trị cảm tính và hệ lụy của sự tùy hứng

Tại Việt Nam, con số 95% startup rời bỏ thị trường sau vài năm vận hành vẫn là một bài toán nhức nhối. Dưới lăng kính của TS. Trần Quốc Việt - người từng trực tiếp điều hành tại các hệ thống lớn như: Biti’s, Kinh Đô; Mondelez hay Ecopark - nguyên nhân cốt lõi không nằm ở việc thiếu hụt nguồn vốn, mà xuất phát từ sự "đứt gãy" chiến lược giữa tầng nấc hoạch định và năng lực thực thi.

Nhiều doanh chủ hiện vẫn vận hành theo lối mòn: cấp lãnh đạo đưa ra tầm nhìn xa rời thực tiễn, trong khi đội ngũ cấp dưới loay hoay với những vụn vặt thường nhật. Hệ quả tất yếu là những bản kế hoạch hoành tráng nhanh chóng trở nên xa lạ và bị lãng quên. "Chiến lược không bao giờ là bản kế hoạch nằm yên trong ngăn tủ. Nó chỉ thực sự sống khi được kiểm chứng bằng dòng tiền, con người thật, việc thật và cả những va chạm thực tế trên thương trường" - tác giả chia sẻ.

Chiến lược thực chiến không phải là bản kế hoạch xa vời chỉ mang tính hình thức, trái lại là "xương sống" giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tối ưu hóa nguồn lực hữu hạn, chuyển đổi sự linh hoạt thành lợi thế cạnh tranh để duy trì vị thế trong một thị trường ngày càng khốc liệt.

AI là "người lính trinh sát" mở đường trong kỷ nguyên dữ liệu số

Bước sang năm 2026, trí tuệ nhân tạo đã chuyển mình từ một xu hướng công nghệ thành điều kiện cần để doanh nghiệp tồn tại. Trong lần tái bản này, tác giả hướng dẫn trực diện cách tích hợp AI vào hệ quản trị nhằm xóa nhòa khoảng cách về năng lực khai thác dữ liệu.

Theo đó, công nghệ được ứng dụng để số hóa hoạt động dự báo thông qua xử lý biến số môi trường bên ngoài và phân tích nội lực bên trong, giúp xây dựng kịch bản chiến lược dựa trên dữ liệu thay vì phỏng đoán. Đồng thời, việc thiết lập cơ sở dữ liệu tin cậy hỗ trợ nhà quản trị đưa ra quyết định ở những thời điểm nhạy cảm, giảm phụ thuộc vào trực giác cá nhân. AI cũng được triển khai ở từng bộ phận chức năng nhằm tối ưu hiệu suất, đóng vai trò công cụ giám sát thực thi thông qua Thẻ điểm cân bằng (BSC).

Tuy nhiên, tác giả vẫn giữ cái nhìn tỉnh táo và khẳng định: "Tôi đặt AI trong vai trò người mở đường, nhưng quyết định đánh trận thế nào vẫn nằm trong tay nhà lãnh đạo". Công nghệ giúp "xóa mù" dữ liệu, nhưng bản lĩnh và sự nhạy bén của người cầm lái mới là yếu tố định đoạt kết quả cuối cùng.

Lộ trình 7 chương từ tư duy đến thực chiến

Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 7 chương theo lộ trình từ tư duy đến thực hành. Hai chương đầu thiết lập nền tảng chiến lược, xác định tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi. Chương III và IV tập trung phân tích nội lực bằng mô hình 7S, chuỗi giá trị và đánh giá môi trường bên ngoài qua PESTEL, Five Forces. Chương V xây dựng ma trận chiến lược và kịch bản tăng trưởng với các công cụ như SWOT, BCG, Ansoff. Hai chương cuối hướng vào triển khai thông qua BSC và quản trị thay đổi.

Qua đó, cuốn sách giúp nhà lãnh đạo tách khỏi công việc sự vụ, nâng tầm tư duy để nhìn toàn cảnh chiến lược và hoạch định giá trị dài hạn trong 5–10 năm tới.

Hệ sinh thái đa nền tảng và chiến lược vươn tầm quốc tế

Ấn bản 2026 được số hóa toàn diện dưới định dạng Ebook và Audiobook trên các nền tảng Waka, Google Play Books, đáp ứng nhu cầu truy cập tri thức mọi lúc, mọi nơi của nhà quản trị bận rộn. Đặc biệt, việc dự kiến ra mắt phiên bản bằng tiếng Anh trên Amazon xuất bản quốc tế vào tháng 4/2026 là bước đi chiến lược nhằm đưa những bài học thực chứng của doanh nghiệp nội địa và hệ thống tri thức quản trị Việt Nam tiệm cận với các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế.

Khép lại những trang sách, độc giả sẽ tìm thấy sự giao thoa giữa các mô hình kinh điển và nhịp đập công nghệ hiện đại. Trong một kỷ nguyên mà tốc độ biến động là hằng số duy nhất, việc làm chủ công cụ và giữ vững năng lực thực thi chính là "neo bản lĩnh" để doanh nghiệp vươn tầm và kiến tạo nên những giá trị bền vững.