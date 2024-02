98% doanh nghiệp trong các KCN-KCX ở TP.HCM hoạt động trở lại

Năm nay, ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết Âm lịch rơi vào ngày cuối tuần nên một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.HCM đã chủ động cho người lao động nghỉ thêm ngày và bắt đầu trở lại việc từ mùng 10 Tết (tức 19/2 dương lịch). Đến hôm nay (20/2), người lao động của các doanh nghiệp ở đây đã trở lại làm việc gần đầy đủ.



Ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA) cho biết, một số doanh nghiệp dệt may, giày da… trong khu công nghiệp, khu chế xuất đã có đơn hàng đến giữa năm. Đây là tín hiệu tích cực trong tình hình kinh tế còn khó khăn.

Doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Tân Bình sản xuất chuẩn bị cho đơn hàng đầu năm (Ảnh: Lệ Hằng)

Thời điểm này, các nhà nhập khẩu không dám đặt đơn hàng dài hơi cả năm như trước đây mà còn thăm dò tín hiệu của thị trường tiêu dùng. Riêng doanh nghiệp ngành thiết bị điện, điện tử thì đơn hàng khá ổn định.

“Kỳ nghỉ Tết dài ngày vừa rồi, một số công ty chủ động cho người lao động nghỉ phép thêm nên công nhân cũng yên tâm sắp xếp được thời gian quay trở lại làm việc. Đơn hàng còn khó khăn nhưng một số doanh nghiệp có đến đơn hàng đến tháng 6, còn đơn hàng cả năm còn phụ thuộc vào thì trường như thế nào thì họ mới tiếp tục đặt thêm đơn hàng cho những tháng cuối năm 2024” - ông Đào Xuân Đức nói.

Doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Hiệp Phước trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết (Ảnh: Hoàng Hùng)

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) trong tháng 1 giảm 4,5% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ (do cùng kỳ là tháng Tết). Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 30%, số vốn đăng ký tăng 117% so với cùng kỳ.