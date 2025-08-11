9x Hà Nội một mình rời phố về ngoại ô sống: Khi tài chính không còn là áp lực

Lê Anh , 9x Hà thành là chủ một văn phòng thiết kế nội thất đã từ bỏ guồng quay hối hả, rời xa phố thị ồn ào, về sống trong căn nhà sàn giữa lòng Ba Vì.



Từ phố thị náo nhiệt đến căn nhà sàn ở ngoại ô : Hành trình trở về với chính mình

Lê Anh (SN 1992, Hà Nội) hiện đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Cô có một văn phòng tại Hà Nội, thực hiện nhiều dự án chung cư, nhà phố lớn nhỏ.

Guồng quay hối hả của công việc yêu cầu 9x Hà thành luôn phải bận rộn, tiếp xúc với nhiều khách hàng, chạy đua "deadline" mỗi ngày và vận hành dự án trong không gian của những bức tường xi măng khô cứng, lạnh lẽo.

Giữa dòng chảy ồn ào, hối hả ấy, bỗng một ngày Lê Anh nhận ra: " Mình không còn tìm thấy bản thân trong những âm thanh inh ỏi, những ánh đèn neon và sự hối hả vô tận của phố thị.

Mình muốn có nhiều thời gian hơn để dành cho sở thích đ ọc sách huyền học, thiền định .. Từ đây, mình ấp ủ dự định tìm một không gian sống khác, nơi mà tâm hồn có thể thở thật sâu, sống chậm lại và tìm được sự thanh thản.

Đó là một nơi yên tĩnh mà mình có thể đọc sách cả ngày vẫn không bị quấy rầy, nơi có bầu không khí trong lành, cây cối xanh mát, có thể kết nối sâu sắc với thiên nhiên."

Lê Anh và ngôi nhà nhỏ của mình.

Với quyết tâm ấy, Lê Anh chọn chuyển nhà lên Ba Vì (cũ), Hà Nội, nay là xã Yên Bài - Vùng đất xanh yên bình, nổi tiếng với những dãy núi trập trùng, không khí trong lành và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Tài chính có hạn, cô không chọn mua nhà biệt thự hay căn hộ hiện đại, mà quyết định tìm mua một căn nhà sàn cũ, loại nhà truyền thống của đồng bào miền núi.

Đây cũng là cách để Lê Anh có thể sống trọn vẹn, hòa mình giữa không gian tự nhiên, tránh bê tông hóa và cảm giác ngột ngạt của đô thị.

Căn nhà sàn rộng 100m² trên mảnh đất 400m², là một không gian giản dị nhưng đầy chất thơ, nơi cô gái Hà thành có thể tái tạo năng lượng mỗi ngày và sống đúng với nhịp điệu riêng của mình.

Lối sống "biết đủ": Tối giản, bền vững và tràn đầy ý nghĩa

Căn nhà sàn vốn là nơi nuôi gà, cột trâu bò của chủ cũ, nay được Lê Anh phục dựng lại với những điều chỉnh khéo léo, phù hợp với cuộc sống hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.

Phần gầm nhà sàn trước kia dùng để nuôi gia súc, nay được xây tường gạch tạo thành không gian sinh hoạt tiện nghi gồm: Phòng khách, bếp, phòng ngủ và hai nhà vệ sinh.

Phần trên nhà sàn vẫn giữ nguyên sàn gỗ, không phân chia phòng, tạo thành một không gian mở rộng rãi, thoáng đãng.

Đặc biệt, 9x Hà thành dành hẳn một dãy kệ sách dài để lưu giữ những đầu sách quý về huyền học, triết lý sống và các tác phẩm văn chương mà cô yêu thích. Nhà sàn ngoại ô cũng là chốn tụ họp bạn bè, người thân đến thăm, cùng đọc sách, trò chuyện, thưởng trà trong tiếng gió khẽ rung rinh trên những tán cây cổ thụ.

Cô tận dụng những loại rau củ quả trong vườn để làm phong phú thêm bữa ăn hàng ngày của bản thân.

Ngoài sân vườn, cô tận dụng diện tích đất trồng rau sạch để phục vụ bữa ăn hàng ngày, những rau củ tươi xanh được Lê Anh chăm chút kỹ lưỡng theo mùa.

9x Hà thành chia sẻ: " Mình luôn muốn ăn uống đơn giản, tự nhiên, tránh xa những thực phẩm công nghiệp. Một tháng mình ăn chay khoảng 10 ngày, với các món đậu, rau, nấm, vừng lạc… nhẹ nhàng, thanh đạm.

Nhà mới chính là lựa chọn tuyệt vời giúp mình sống nhịp sống chậm rãi, có những phút giây tĩnh lặng để đọc sách, tu tập, và quan trọng hơn hết, để thấu hiểu chính mình. "

Ở ngọai ô, cuộc sống của Lê Anh không còn hối hả, không còn những cuộc họp kéo dài hay cảnh chen chúc phố thị.

Cô duy trì nguyên tắc sinh hoạt tối giản, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết, tránh phung phí. Mọi thứ đều được cân nhắc kỹ lưỡng từ việc hạn chế rác thải nhựa, mỗi lần đi chợ cô mang theo giỏ mây hoặc túi sinh học, đến việc tiết kiệm nước, điện bằng cách dùng bóng đèn năng lượng mặt trời.

Mỗi ngày của Lê Anh bắt đầu bằng việc dậy sớm, ngắm bình minh, hít thở bầu không khí mát lành. Sau đó, cô quét sân, tưới cây, cho chó mèo ăn, nấu nướng, đọc sách, nghiên cứu, thiền định...

Những công việc ấy, dù nhỏ bé, lại giúp 9x Hà thành cảm nhận rõ sự sống tràn đầy từ đất, từ cây cỏ, từ bầu trời rộng mở phía trên mái nhà sàn.

Công việc thiết kế nội thất vẫn được Lê Anh duy trì với sự hỗ trợ của hai cộng sự ở văn phòng tại Hà Nội. Cô chỉ cần lên thành phố 1-2 lần mỗi tuần, vừa để gặp gỡ khách hàng, vừa đảm bảo mọi việc vận hành trơn tru.

Xã Yên Bài không phải là nơi ồn ào hay đông đúc. Xung quanh căn nhà sàn của Lê Anh chỉ có 3-4 hộ gia đình sinh sống. Mọi người đều gần gũi, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần.

Lê Anh bộc bạch: " Mình chưa từng cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Ở đây, sự yên tĩnh không phải là tách biệt, mà là sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên và con người

Quanh nhà mình k hông có tiếng còi xe inh ỏi, không phải chen chúc trên đường, mọi thứ nhẹ nhàng, chậm rãi theo nhịp sống của núi rừng. Chính sự giản đơn đó đã khiến cuộc sống của mình trở nên quý giá và trọn vẹn hơn.

Mình muốn sống chậm lại, quay về bên trong để thấy rõ giá trị cuộc đời thay vì chạy theo những ồn ào bên ngoài ".

Góc làm việc mơ ước của Lê Anh.

Lê Anh tâm niệm, địa vị, tiền bạc dù quan trọng nhưng không thể đánh đổi bằng sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn. Căn nhà sàn ở ngoại ô chính là nơi cô chọn để nghỉ hưu sớm, một nơi để sống thật với bản thân và sống như cô hằng mong muốn.

Câu chuyện của Lê Anh là minh chứng sinh động cho xu hướng sống xanh, sống tối giản đang ngày càng lan rộng trong giới trẻ.

Sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ hành động lớn lao mà có thể khởi nguồn từ những việc rất nhỏ: Hạn chế dùng túi nilon, chọn thực phẩm sạch, tự trồng mảnh vườn rau xanh quanh nhà, sống tối giản, hay dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và thiên nhiên.

Nó không chỉ đơn thuần là việc "bỏ phố về quê", mà là hành trình trở về với bản ngã, biết đủ và trân trọng những điều giản dị nhất trong cuộc sống.

"Biết đủ là đủ" – Đó không phải là từ bỏ ước mơ, mà chọn lựa sao cho hạnh phúc và bình an đến với ta nhiều nhất. Và có lẽ, chính khi ta biết đủ, ta mới thực sự tự do.