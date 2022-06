9x trở thành người mẫu bạch tạng đầu tiên tại Việt Nam: Từ cô bé chạy trốn ánh mặt trời đến ''Công chúa tuyết'' được các tạp chí thời trang hàng đầu săn đón

Ngay từ khi sinh ra, Ngô Thúy Quỳnh (SN 1998, Hà Nội) đã khác biệt so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Từ tóc, lồng mày, lông mi đều trắng toát; làn da trắng dễ bỏng rát cùng đôi mắt bị rung giật nhãn cầu rất yếu trước ánh sáng khiến cô luôn phải chạy trốn ánh mặt trời.



"Trong con mắt của người ngoài, mình có thể bị coi là gánh nặng khi bố mẹ đẻ ra mình không được trọn vẹn và hạnh phúc. Mình hiểu rõ đây là điều không thể thay đổi được nên mình không mong chờ vào phép màu, mình quyết định biến sự khác thường này thành khác biệt'', Quỳnh cho hay.

Quỳnh trong bộ ảnh của Art Director Hà Nhon

Ảnh: Minh Nhon

Năm 2020, cái tên Ngô Thúy Quỳnh bất ngờ nổi lên với bộ ảnh cô gái bạch tạng đẹp thuần khiết, được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Các trang báo cũng ngập tràn hình ảnh về một nàng thơ với những nét tự nhiên đặc biệt.

Ngô Thúy Quỳnh trong Bộ sưu tập thời trang của Thuy Design House. Ảnh: Minh Nhon

''Mình đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ mọi người. Họ bình luận rằng bạn này xinh thế...(cười)...hóa ra là bệnh bạch tạng cũng không đáng sợ lắm, có những nét đẹp riêng. Sau đó, có những bạn cũng bị bạch tạng đã nhắn tin cho mình là: Em cảm ơn chị, nhờ câu chuyện của chị mà em tự tin hơn vào bản thân. Từ đó, mình cùng chia sẻ những khó khăn với các bạn ấy'', Quỳnh tự hào chia sẻ.

Ngô Thúy Quỳnh được mệnh danh là "Công chúa Tuyết Việt Nam". Ảnh: Minh Nhon

Ảnh: Minh Nhon

Cô gái từng khép mình, e ngại trước cuộc đời giờ đây đã dũng cảm mở cửa, bước vào thế giới mới. Với vẻ đẹp độc lạ ấy, Quỳnh trở thành người mẫu bạch tạng đầu tiên tại Việt Nam.

''Trở thành người mẫu ảnh có thể coi là quyết định liều lĩnh đối với bản thân mình. Điều đầu tiên có lẽ là mắt của mình phải tiếp xúc với ánh sáng rất nhiều, trong khi bị rung giật nhãn cầu thì việc đáp ứng yêu cầu thần thái của đôi mắt rất là khó. Thỉnh thoảng mình cũng lên các trang để xem cách tạo dáng để mỗi lần đi chụp thấy tự tin hơn'', Quỳnh nói.

Quỳnh Ngô trên trang bìa Tạp chí L’Officiel Vietnam số tháng 12/2020 – The Revolution Issue

Quỳnh Ngô trên Tạp chí L’Officiel Vietnam

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và lợi dụng lợi thế đặc biệt của mình, Ngô Thúy Quỳnh trở thành gương mặt đắt giá trong làng mẫu ảnh. Cô được xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng như L'OFFICIEL, VOGUE, nơi quy tụ các nhiếp ảnh gia hàng đầu trên thế giới. Những bức ảnh cô gái bạch tạng thuần khiết Quỳnh Ngô luôn được xếp vào hạng Best Of PhotoVogue, thậm chí vượt qua hàng trăm nghìn bức ảnh để trở thành Pic of the day- Bức ảnh của ngày.

''Cả cuộc đời mình luôn chạy trốn ánh mặt trời nhưng con người mình và tâm hồn mình sẽ luôn hướng về ánh mặt trời'', Quỳnh xúc động chia sẻ.

Nguồn: VTV24