9X văn phòng tự làm sạc không dây trên VinFast VF e34 chỉ với 150.000 đồng, tính chế thêm bộ sạc laptop, loa lớn để đi cắm trại

Là một người làm văn phòng nhưng với sở thích mày mò khám phá, Khải Đức (25 tuổi, Hà Nội) với kênh TikTok lenxelaxam thường dành thời gian buổi tối để nghiên cứu chế tạo những thứ hữu ích sử dụng trên chiếc VinFast VF e34 của mình. Sản phẩm mới nhất mà anh vừa chế tạo là sạc điện thoại không dây.

Khải Đức làm sạc không dây trên VinFast VF e34

"Chiếc VF e34 nguyên bản không có cổng cắm tẩu 12V. Cổng USB trên xe khi cắm điện thoại lên pin hơi chậm. Ban đầu, mình đã làm một tẩu sạc mới trên xe để giúp việc sạc điện thoại nhanh hơn", Đức chia sẻ.

Tuy nhiên, một tẩu sạc dòng cao hơn vẫn chưa đủ thỏa mãn với Đức khi anh trải nghiệm thử những chiếc Lux A2.0, Lux SA2.0, VF 8 và VF 9 và nhận thấy sự tiện lợi của sạc không dây. Ý tưởng tích hợp một bộ sạc không dây của Đức lên chiếc VF e34 bắt đầu từ đó.

"Cách đơn giản nhất để làm sạc không dây trên ô tô là mua luôn một chiếc kẹp điện thoại có hỗ trợ sạc không dây. Tuy nhiên, một là vì mình có chút đam mê về kỹ thuật, hai là mình đặt ra tiêu chí làm thế nào cho xe nguyên bản và ít phụ kiện lắp ngoài nhất, nên mình quyết định làm bộ sạc theo ý mình", Đức cho biết thêm.

Một loại sạc không dây bán sẵn dưới dạng kẹp điện thoại

Tự nhận mình là người tay ngang, không phải kỹ sư về điện, Đức cho biết việc làm sạc không dây thế này không khó, chỉ cần biết kiến thức cơ bản và phải đảm bảo các chi tiết như bảng mạch và linh kiện phải có chất lượng tốt, đồng thời mối hàn phải chắc chắn. Linh kiện hiện có sẵn trên các trang thương mại điện tử như Lazada hay Shopee, cần tìm đơn vị có nhiều đánh giá tốt để mua. Những món mà Đức đã mua để làm bộ sạc không dây trên VF e34 gồm 1 mạch sạc không dây hỗ trợ nguồn 12V, 1 mạch biến áp nguồn vào 12-24V, nguồn ra 12V, quạt tản nhiệt.



Nói kỹ hơn về cách làm, Đức cho biết cần nối mạch sạc với mạch biến áp, rồi đi nguồn dương (+) vào 1 cầu chì 5A (nên chọn cầu chì của những thiết bị không ảnh hưởng tới việc chạy xe trên đường, nên là cầu chì mà khi bật điện xe mới cấp nguồn), còn nguồn âm (-) vào con ốc ở vỏ xe. Mạch biến áp sẽ sinh ra nhiệt nên Đức đã lắp thêm quạt tản nhiệt. Sau đó, mạch này đưa xuống dưới vị trí núm xoay số, còn mạch sạc đặt lên hộc phía trước núm xoay số, dưới màn hình.

Đức cho rằng việc tháo lắp các chi tiết nhựa trên xe khá đơn giản

Mạch biến áp được giấu gọn dưới núm chuyển số, còn dây được bọc cách điện chống cháy kỹ càng

Bàn sạc không dây được đưa vào khu vực hộc để đồ phía trước núm xoay chuyển số

Vị trí cầu chì được Đức sử dụng cho bộ sạc

Khải Đức hướng dẫn lắp đặt sạc điện thoại không dây lên VinFast VF e34cx

Xem mạch sạc và thử sạc không dây điện thoại tự làm trên VF e34

"VF e34 được thiết kế các ốp nhựa nội thất dễ tháo lắp, không gian bên trong lại khá thoáng nên việc đưa thiết bị vào và đi dây rất thuận tiện. Mình tranh thủ 2 buổi tối mày mò, tính tổng thời gian khoảng 3 tiếng là làm xong", Đức nhận xét.



Chi phí mua linh kiện là khoảng 150.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với một bộ sạc không dây tích hợp trên xe bán lẻ khoảng vài triệu đồng tùy hãng. Đặt điện thoại vào trông rất gọn, còn bỏ ra lại để lộ bàn sạc. Đức sẽ có giải pháp để làm chi tiết này thẩm mỹ hơn trong tương lai.

"Mình khá hài lòng về sản phẩm mà mình tự tay làm. Tốc độ sạc ngang so với khi cắm dây vào tẩu sạc 2,1A, tiện hơn là đặt máy vào là sạc, không cần cắm dây. Tất cả loại sạc không dây đều sinh nhiệt nên việc nóng máy là điều hiển nhiên", Đức chia sẻ.

Nhận xét về tiện nghi trên chiếc VF e34, Đức cho biết rằng về cơ bản là đủ so với nhu cầu, tuy nhiên vẫn mong muốn có thêm bộ chuyển đổi điện áp đầu ra AC 110/220V giống trên VF 8 và VF 9 để có thể sạc được laptop hay loa to phục vụ đi cắm trại. Anh đang nghiên cứu để tự làm một bộ chuyển đổi sao cho an toàn, gọn và giống xe nguyên bản nhất.