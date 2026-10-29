Á Đông ADG và Chủ tịch Hồ Hoàng Bảo Vinh được HUBA vinh danh

Theo Quyết định số 6706/QĐ-UBND ngày 9/10/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh công nhận 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Tại lễ tôn vinh do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức, Công ty Cổ phần Á Đông ADG có tên trong danh sách doanh nghiệp được vinh danh; ông Hồ Hoàng Bảo Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời được công nhận là Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu.

Phía sau hai danh hiệu là 17 năm Á Đông ADG xây dựng năng lực cung ứng, sản xuất và logistics; đồng thời là hành trình của một doanh nhân Đà Nẵng chọn TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, từng bước đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu vào chuỗi giá trị ngành nhựa.

Từ số vốn 2 tỷ đồng đến hệ sinh thái ngành nhựa

Á Đông ADG được thành lập năm 2009 với số vốn ban đầu 2 tỷ đồng và doanh thu năm đầu khoảng 11,5 tỷ đồng. Sau 17 năm, quy mô hoạt động của Á Đông ADG đã mở rộng cả về danh mục sản phẩm, mạng lưới cung ứng và năng lực vận hành, từng bước hình thành một hệ sinh thái ngành nhựa. Hành trình ấy bắt đầu từ các mã nguyên liệu nhựa thị trường còn thiếu, nguồn cung ổn định và khả năng giao nhận chủ động.

Theo thông tin công bố, hệ thống Á Đông ADG hiện cung ứng hơn 20 nhóm sản phẩm với khoảng 350 chủng loại, nhập khẩu từ hơn 30 quốc gia và có năng lực phân phối 100.000 tấn mỗi năm. Mạng lưới kho bãi khoảng 100.000 m², sức chứa 90.000 tấn cùng vận chuyển Bắc - Nam tạo nền tảng phục vụ hơn 1.500 khách hàng, đối tác.

Á Đông ADG tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị tích hợp, tăng khả năng phối hợp giữa hoạt động cung ứng nguyên liệu, logistics, vận tải, cho thuê kho bãi và sản xuất. Việc chủ động các mắt xích quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, rút ngắn thời gian giao hàng, hạn chế đứt gãy và tạo nên hệ thống phục vụ liền mạch cho khách hàng công nghiệp.

Á Đông ADG lần đầu góp mặt trong VNR500 năm 2019 và từ đó duy trì vị trí trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Gần đây nhất, năm 2025, doanh nghiệp đứng thứ 100 trong khối tư nhân và thứ 190 ở bảng xếp hạng chung. Chuỗi năm được ghi nhận cho thấy sức bền, uy tín và năng lực vận hành của Á Đông ADG .

Á Đông ADG có tên trong danh sách 100 Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026

Dấu ấn người sáng lập Hồ Hoàng Bảo Vinh

Sinh ra tại Hòa Vang, Đà Nẵng, ông Hồ Hoàng Bảo Vinh vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp và sáng lập Á Đông ADG năm 2009. Từ những đơn hàng nhỏ, ông cùng cộng sự trực tiếp tìm nguồn, xây dựng quan hệ với nhà cung cấp và thuyết phục khách hàng bằng khả năng đáp ứng. Quá trình ấy định hình phong cách điều hành trọng chữ tín, tốc độ và sự am hiểu sản xuất.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Á Đông ADG vượt khỏi vai trò nhà phân phối nguyên liệu để đầu tư vào danh mục hàng hóa, kho bãi, vận tải, dữ liệu vận hành và sản xuất. Mỗi bước mở rộng đều hướng đến rút ngắn thời gian giao hàng, kiểm soát chất lượng và giảm đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo khác biệt bằng năng lực thực thi.

Ông Vinh coi con người là trung tâm của tăng trưởng. Bốn giá trị: Chính trực - Uy tín - Trách nhiệm - Sáng tạo được thể hiện qua sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, giữ cam kết, chia sẻ trách nhiệm và liên tục cải tiến. Quan niệm "Tâm sáng dẫn đường" cũng nối mục tiêu kinh doanh với cách doanh nghiệp ứng xử cùng xã hội.

Á Đông ADG đặt mục tiêu đến năm 2030 góp mặt trong Top 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất thế giới theo ICIS. Để tiến tới mục tiêu, doanh nghiệp tiếp tục chuẩn hóa quản trị, chuyển đổi số, mở rộng mạng lưới quốc tế và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao, hướng tới vị thế khu vực.

Năng lực cung ứng và logistics là nền tảng giúp Á Đông ADG mở rộng quy mô

Từ chữ Tâm trong kinh doanh đến tinh thần "Đền ơn tiếp nối"

Bên cạnh kinh doanh, ông Vinh dành nhiều thời gian kết nối đồng hương và dòng họ. Ông là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh; đồng thời được giới thiệu là Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Hồ Việt Nam và Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Hồ TP. Hồ Chí Minh. Các vai trò này giúp ông kết nối doanh nhân, vận động nguồn lực và duy trì chương trình tương trợ lâu dài.

Thông qua Hội đồng hương, ông Vinh cùng các thành viên kết nối nguồn lực chăm lo cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn bằng những cam kết có lộ trình. Trong năm 2025, ông nhận đỡ đầu các học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hiệp Đức, hỗ trợ 700.000 đồng mỗi em hằng tháng đến khi hoàn thành THPT. Trong các đợt mưa lũ miền Trung, ông tiếp tục kết nối nguồn hàng và phương tiện để trợ giúp đến đúng nơi.

Trong một đợt vận động hướng về quê nhà, ông và các đơn vị đồng hành đã chuyển 25 - 30 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm, với tổng nguồn lực hơn 400 triệu đồng. Tinh thần "Đền ơn tiếp nối" tại Á Đông ADG vì vậy được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp, mạng lưới đối tác và khả năng tổ chức của người làm chuỗi cung ứng.

Ông Hồ Hoàng Bảo Vinh tại Lễ tôn vinh Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026

Một sự ghi nhận cho hành trình phát triển có trách nhiệm

Tháng 7/2026, ông Hồ Hoàng Bảo Vinh phối hợp cùng Quỹ Vườn ươm Kiến Trẻ trao nguồn lực 10 tỷ đồng nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho trẻ em khó khăn tại miền núi. Hoạt động của Hội đồng hương Đà Nẵng và cộng đồng Họ Hồ cũng tạo những kênh kết nối bền bỉ để doanh nhân chung tay với quê hương và tiếp sức thế hệ trẻ.

Với ông Vinh, kinh doanh tạo ra nguồn lực, còn cách sử dụng nguồn lực phản ánh hệ giá trị của người lãnh đạo. Sự nhất quán ấy giúp câu chuyện Á Đông ADG vượt ra ngoài doanh thu và thứ hạng: một doanh nghiệp Việt lớn lên bằng năng lực chuyên môn, đồng thời giữ mối liên hệ bền chặt với người lao động, quê hương và cộng đồng.

Á Đông ADG đồng hành cùng Hội đồng hương Đà Nẵng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Việc Á Đông ADG và Chủ tịch Hồ Hoàng Bảo Vinh cùng được Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh vinh danh năm 2026 ghi nhận một hành trình phát triển bền bỉ. Khởi đầu với số vốn 2 tỷ đồng, Á Đông ADG từng bước hình thành hệ sinh thái ngành nhựa ngày càng hoàn thiện. Hành trình của người con Hòa Vang vào Nam lập nghiệp, trở thành doanh nhân đảm nhiệm nhiều vai trò cộng đồng, cũng góp phần tạo nên tầm vóc Á Đông ADG hôm nay và nền tảng để doanh nghiệp Việt tiếp tục vươn xa bằng năng lực, uy tín và trách nhiệm.