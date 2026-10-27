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Pasta Week - Tuần lễ tận hưởng hành trình mì Ý đặc sắc tại NOI

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Pasta Week - Tuần lễ tận hưởng hành trình mì Ý đặc sắc tại NOI

Từ ngày 09 đến 22.11.2026, nhà hàng NOI tại tầng 3, tòa nhà Union Square mang đến Pasta Week - tuần lễ ẩm thực tôn vinh tinh thần "A Celebration of Us".

Lấy cảm hứng từ tên gọi "NOI" trong tiếng Ý có nghĩa là "Chúng ta", thực đơn mì Ý tựa như một con thuyền chở theo sự ấm áp lan tỏa khắp trong không gian và gắn kết trọn vẹn quanh bàn ăn. Xuyên suốt tuần lễ đặc biệt này, NOI ra mắt thực đơn mì Ý được thiết kế trọn vẹn cho từng thực khách - một trải nghiệm đưa vị giác thăng hoa qua những tầng hương vị mì Ý phong phú cùng khoảnh khắc hội ngộ đáng nhớ.

Pasta Week - Tuần lễ tận hưởng hành trình mì Ý đặc sắc tại NOI - Ảnh 1.

Chuyến du ngoạn mì Ý mở màn với bộ đôi Tapas ấn tượng. Nếu Crispy Rigatoni mang đến sự giòn tan phá cách cùng mousse cá mịn màng, thì Crispy Barchette lại là sự hòa quyện giữa vỏ mì Ý chiên vàng rụm, nhân sung nghiền ngọt thanh cùng hạt dẻ cười và phô mai parmesan. Ngay sau đó, món khai vị Beetroot Ravioli Salad xuất hiện như một nốt chuyển nhịp tươi mát với lớp ravioli củ dền đỏ hồng bao bọc lớp phô mai dê béo ngậy, ăn cùng rau rocket tươi giòn, hạt óc chó và xốt giấm Balsamic chua nhẹ.

Pasta Week - Tuần lễ tận hưởng hành trình mì Ý đặc sắc tại NOI - Ảnh 2.

Sau màn khai vị ấn tượng, mì Ý Week tại NOI dẫn lối vị giác món Tortellini ấm áp. Từng chiếc Tortellini nhân phô mai parmesan đặt ngay ngắn trong nước dùng gà thanh trong, thơm vị hẹ tươi. Nhìn từ trên cao, những chiếc Tortellini tựa như những con thuyền cùng hội tụ giữa vùng biển rộng, gợi mở về sự gặp gỡ và kết nối quanh bàn ăn.

Pasta Week - Tuần lễ tận hưởng hành trình mì Ý đặc sắc tại NOI - Ảnh 3.

Hành trình bừng sáng khi NOI mang gió biển phóng khoáng vào món chính đầu tiên Squid Ink Spaghetti. Sợi mì mực đen óng ánh kết hợp cùng mực nhồi thịt, xốt Bagna Cauda béo ngậy, điểm xuyết hạt dẻ cười và dầu mùi tây thơm mát. Dư vị đậm đà ấy được vỗ về bởi ly Lemon & Basil Sorbet mát lạnh từ chanh, húng quế, dầu ô liu và chút rượu Limoncello trước khi đến với món chính tiếp theo.

Pasta Week - Tuần lễ tận hưởng hành trình mì Ý đặc sắc tại NOI - Ảnh 4.

Sự phong phú của ẩm thực Ý nối tiếp với món Pappardelle - nơi sợi mì bản rộng quyện cùng xốt ragu bò và heo ninh chậm đậm đà. Nối tiếp là món Spinach Casoncelli với lớp vỏ xanh bắt mắt từ rau chân vịt được gấp nếp khéo léo như những cánh buồm ôm trọn phần nhân bên trong trên nền xốt cà chua vàng. Nếu Tortellini ở chặng đầu là hình ảnh con thuyền giương buồm ra khơi, thì Spinach Casoncelli chính là bến đỗ êm đềm trọn vẹn cho hành trình khám phá các món mì Ý tại NOI.

Dấu ấn ngọt ngào khép lại Pasta Week thuộc về Mont Blanc. Lấy cảm hứng từ ngọn núi tuyết danh tiếng, món tráng miệng ghi dấu bằng sự hòa quyện giữa vị béo bùi của hạt dẻ cùng độ giòn tan từ bánh meringue ca cao, để lại dư vị thanh lịch và êm ái cho toàn bộ bữa ăn.

Hơn cả một thực đơn thưởng thức, Pasta Week tại NOI chính là sợi dây kết nối tinh tế. Từ buổi hẹn hò riêng tư, bữa ăn thư thả sau giờ làm việc bận rộn hay những cuộc hội ngộ ngẫu hứng nối dài qua những câu chuyện không hồi kết - mỗi hương vị mì Ý ở NOI đều khéo léo kéo mọi người xích lại gần nhau một cách chân thật và tự nhiên trọn vẹn.

Thời gian chương trình Pasta Week 09 - 22.11.2026

Trải nghiệm Thực đơn thưởng thức mì Ý tại NOI với giá từ: 888.000 VNĐ++/khách

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

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