Agribank đồng hành cùng Thủ đô chăm lo an sinh xã hội, vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

‏Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn Thủ đô.‏

‏Về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), tham dự chương trình có đồng chí Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank.‏

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình

‏‏Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, phát huy truyền thống nhân ái, tương thân tương ái của dân tộc, những năm qua, Hà Nội luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế.‏

‏Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Thủ đô hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Từ nguồn lực vận động, Quỹ "Vì người nghèo" đã hỗ trợ xây dựng 1.325 nhà Đại đoàn kết, trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ khám chữa bệnh, học bổng và nhiều phần quà thiết thực.‏

‏Khẳng định sự phát triển của Thủ đô còn được thể hiện qua chất lượng cuộc sống và sự quan tâm đối với những hoàn cảnh khó khăn, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục chung tay hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.‏

‏Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành phố, Agribank tiếp tục trao kinh phí 10 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Nguồn lực này được phân bổ trực tiếp cho các chương trình mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, tập trung hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục và phương tiện sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự tiếp nối chuỗi hoạt động nghĩa tình thường niên mà Agribank đã đồng hành cùng Hà Nội trong nhiều năm qua.‏

‏Ghi nhận những đóng góp bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng, tại chương trình, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã biểu dương và trao biểu trưng vinh danh Agribank là một trong 22 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội Thủ đô.‏

‏Là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank luôn quán triệt sâu sắc định hướng gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm chính trị - xã hội. Bên cạnh việc ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đơn vị thường xuyên bố trí nguồn an sinh xã hội hướng về cơ sở, các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Gần đây nhất, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn hệ thống Agribank đã dành hơn 100 tỷ đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo trên cả nước, đem lại không khí đón Tết ấm áp, trọn vẹn.‏





‏ ‏Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao biểu trưng vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu cho bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank

‏Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Agribank tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống, khách hàng, đối tác và cộng đồng cùng chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", góp thêm nguồn lực chăm lo đời sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.‏

‏Các tổ chức, cá nhân có thể tham gia ủng hộ thông qua tài khoản tiếp nhận chính thức của Quỹ "Vì người nghèo" mở tại Agribank bằng hình thức chuyển khoản hoặc quét mã QR theo thông tin được cơ quan quản lý Quỹ công bố, xác nhận.‏

‏Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo tấm lòng sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và cơ hội để những hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Với Agribank, hành trình đồng hành cùng người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội đã trở thành một phần trong bản sắc văn hóa nghĩa tình, được bồi đắp qua gần 40 năm gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và trách nhiệm của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với cộng đồng.‏

‏Từ Chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội" thành phố Hà Nội năm 2026 đến những hành trình sẻ chia trên khắp mọi miền Tổ quốc, Agribank tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự gắn bó bền chặt với cộng đồng. Những đóng góp thiết thực ấy góp thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển thịnh vượng, nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau.‏