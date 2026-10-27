DHG Pharma bền bỉ lan tỏa giá trị nhân văn vì sức khỏe cộng đồng

Tiếp nối hành trình "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn", ngày 18/10/2026, DHG Pharma phối hợp cùng UBND xã Bác Ái, Ban Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa với sự đồng hành của AloBacsi và Daisy Media, tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa. Hơn 1.200 người dân được chăm sóc sức khỏe, phần lớn là đồng bào Raglai.

Mang "bệnh viện thu nhỏ" đến gần hơn với bà con miền núi

Tại xã Bác Ái, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn cùng nguồn nhân lực y tế còn hạn chế khiến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân gặp nhiều trở ngại. Thấu hiểu thực tế đó, chương trình đã huy động hơn 50 y bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ từ TP.HCM và đội ngũ y tế địa phương, mang theo các trang thiết bị hiện đại như xe X-quang lưu động, máy siêu âm và điện tim, hình thành một "bệnh viện thu nhỏ" ngay tại địa phương, giúp bà con được thăm khám và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tại đây, người dân được khám nội tổng quát, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng và tư vấn sức khỏe. DHG Pharma cấp phát thuốc theo đơn, hướng dẫn sử dụng cụ thể để bà con tiếp tục chăm sóc sức khỏe tại nhà. Các trường hợp cần điều trị chuyên sâu được đoàn phối hợp với y tế địa phương hỗ trợ chuyển tuyến.

Trong chương trình, những người cao tuổi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe và giải đáp những lo lắng về bệnh tật. Bác sĩ lắng nghe triệu chứng, khai thác tiền sử bệnh và thăm khám để có hướng xử trí phù hợp cho từng người. Trẻ em được thăm khám trong chương trình, mở thêm cơ hội phát hiện những vấn đề về dinh dưỡng và thể chất.

Phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý, nâng cao ý thức phòng bệnh

Hơn 700 người lớn và hơn 500 trẻ em được thăm khám trong ngày, với 163 lượt X-quang, 70 lượt điện tim, gần 400 lượt siêu âm và 51 lượt đo chức năng hô hấp. Ở người lớn tuổi, thường gặp là bệnh cơ xương khớp, ho kéo dài và tăng huyết áp. Ở trẻ em, nhẹ cân, thấp còi, viêm mũi họng và sâu răng gợi lên những thiếu hụt cần được chăm chút từ bữa ăn đến sinh hoạt.

Qua kiểm tra, 15 trường hợp có hình ảnh X-quang nghi lao cần xác minh thêm, 27 trường hợp mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được ghi nhận. Hơn 10 phụ nữ được phát hiện mang thai qua siêu âm, có người chưa biết hoặc chưa khám thai, được tư vấn và kết nối theo dõi tại trạm y tế.

Đồng hành cùng đội ngũ y tế, DHG Pharma chuẩn bị gần 50 loại thuốc được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP và Japan-GMP, cấp phát theo chỉ định và kèm hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Những lời dặn về dùng thuốc, dinh dưỡng và tái khám giúp sự chăm sóc tiếp tục hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày của bà con.

DHG Pharma phối hợp cùng đội ngũ y tế sắp xếp, đối chiếu và cấp thuốc theo đơn cho người dân.

DHG Pharma: Kiên định chất lượng, bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng

Kiên định với triết lý "Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động", năm 2026, DHG Pharma tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và chung tay xây dựng một cuộc sống khỏe đẹp hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám đốc Đối ngoại DHG Pharma chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, DHG Pharma luôn đồng hành cùng ngành y tế triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Thông qua các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, DHG Pharma mong muốn góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, để mọi người đều có cơ hội được chăm sóc sức khỏe".

Hành trình tại xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia của DHG Pharma, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp và hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn cho người Việt.