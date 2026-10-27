Mua iPhone Duo tại Thế Giới Di Động: những quyền lợi người mua nhận được

‏Tại Thế Giới Di Động, ‏‏iPhone Duo 256GB‏‏ có giá 64,99 triệu đồng. Người mua có các hỗ trợ gồm trả chậm 0%, thu cũ đổi mới, phiếu mua hàng, bảo hành mở rộng và chuyển đổi eSIM. Bài viết đi qua từng quyền lợi, từ khoản chi ban đầu đến dịch vụ sau khi nhận máy.‏

‏Đây là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, có màn hình trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch, khung titan cấp 5 và hai màu Trắng Ánh Sao, Trời Đêm. Máy có bốn mức dung lượng từ 256GB đến 2TB, giá từ 64,99 triệu đến 103,99 triệu đồng. Vì giá khá cao nên cách thanh toán đi kèm cũng đáng cân nhắc.‏

‏Trả chậm 0% giúp chia nhỏ khoản chi mà không cần trả hết một lần‏

Với một chiếc ‏‏iPhone gập‏‏ có giá như vậy, nhiều người chọn chia nhỏ khoản chi theo từng tháng. Gói trả chậm 0% có nhiều gói với mức trả trước và kỳ hạn khác nhau, thực hiện qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng. Các gói theo chính sách từng gói không phát sinh phí bảo hiểm, nên người mua nắm rõ số tiền phải trả mỗi tháng.‏

‏Thu cũ đổi mới và phiếu mua hàng giúp giảm bớt chi phí ban đầu‏

‏Bên cạnh trả chậm, thu cũ đổi mới giúp giảm số tiền cần thanh toán ngay. Chương trình trợ giá đến 3 triệu đồng khi người dùng mang chiếc iPhone đời trước đến siêu thị để thẩm định. Mức thu thực tế phụ thuộc vào tình trạng máy cũ, nên người mua nên mang máy đến kiểm tra trước khi quyết định.‏

‏Ở cùng bản 256GB, ‏‏iPhone 18 Pro‏‏ có giá niêm yết 38,99 triệu đồng, còn iPhone Duo là 64,99 triệu đồng. Khoản chênh 26 triệu đồng này khiến nhiều người kết hợp cả thu cũ lẫn trả chậm để chia nhỏ chi phí.‏

‏iPhone Duo có hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm. Ảnh: Apple‏

‏Ngoài phần giá, người mua còn nhận phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng khi mua kèm gói 500GB mỗi tháng trong 12 tháng. Khi mua kèm AirPods hoặc ốp lưng Apple, người mua được giảm thêm 300.000 đồng. Adapter từ 45W, cáp sạc và sạc dự phòng mua kèm được giảm đến 50%. Các khoản này đủ để chuẩn bị phụ kiện cho ngày đầu dùng máy.‏

‏Ốp Folio có chân đế hỗ trợ xem nội dung. Ảnh: Apple‏

‏Bảo hành mở rộng và hỗ trợ eSIM giúp yên tâm khi nhận máy‏

‏Máy có bản lề ghép từ hơn 100 linh kiện và hai màn hình, nên nhiều người quan tâm đến bảo hành. Gói Bảo Hành Vàng gồm Bảo Hành Mở Rộng từ 575.000 đồng, thêm 12 tháng bảo hành chính hãng và miễn phí sửa chữa. Gói bảo hành 1 đổi 1 từ 480.000 đồng cho phép đổi một lần sang máy mới nếu lỗi do nhà sản xuất. Gói Nâng Cấp 365 từ 2.080.000 đồng dành cho người muốn lên đời iPhone mỗi năm.‏

‏iPhone Duo chỉ dùng eSIM và không có khay SIM vật lý. Siêu thị hỗ trợ chuyển đổi eSIM cho người đang dùng SIM truyền thống, tương thích với các nhà mạng Viettel, Vinaphone và Mobifone.‏

‏iPhone Duo chỉ dùng eSIM. Ảnh: Apple‏

‏Mỗi quyền lợi đều có điều kiện riêng, nên người mua có thể chọn phần phù hợp với nhu cầu thay vì dùng tất cả. Với những ai đang theo dõi iPhone Duo, các chương trình hỗ trợ này cũng là cơ sở để tính trước kế hoạch chi tiêu.‏

‏Đặt t‏‏rước iPhone Duo chính hãng với số lượng có hạn‏

‏Hiện Thế Giới Di Động mở lại chương trình đặt cọc iPhone Duo từ 09:00 ngày 27/10 đến 23:00 ngày 15/11, chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết suất. Mức cọc là 30 triệu đồng, số lượng suất có hạn và máy có hàng từ 08:00 ngày 16/11. Khách hàng không còn nhu cầu mua sẽ được hoàn 100% tiền cọc và không mất phí. Trong giai đoạn đặt cọc, người mua có thể tham khảo các chương trình hỗ trợ đi kèm, gồm thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng cho gói 500GB mỗi tháng trong 12 tháng, ưu đãi đến 50% khi mua kèm một số phụ kiện, giảm thêm 300.000 đồng khi mua kèm AirPods hoặc ốp lưng Apple, cùng các gói trả chậm 0% qua công ty tài chính và thẻ tín dụng. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên thegioididong.com hoặc gọi hotline 1900 232 460 trước khi đặt cọc.‏