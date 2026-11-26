Ngày 1/12/2026, giải Pickleball Passion Cup 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là hoạt động bên lề Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Ca sĩ Hoàng Bách.

Diễn viên Hà Hương.

Với chủ đề "Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối", giải đấu hướng tới tạo sân chơi giao lưu, tranh tài dành cho nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thích pickleball. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng tăng cường kết nối giữa lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật và thể thao, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống năng động.

Giải đấu quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả như á hậu Huyền My, NSƯT Việt Anh, Quỳnh Nga, Trương Thế Vinh, Trung Ruồi, Minh Luân, Chí Nhân, Văn Anh, Tô Minh Thắng, Trang Emma, Hà Hương... Các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc như Hoàng Bách, Pha Lê, Trung Quân Idol và Ti Ti (HKT) cũng tham gia.

Quỳnh Nga - Việt Anh

Đáng chú ý, NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga tiếp tục góp mặt sau mùa giải trước nhưng năm nay không còn chung cặp. Chia sẻ về quyết định này, nam diễn viên hài hước cho biết anh phải "cõng Quỳnh Nga nặng quá" nên đề xuất Ban tổ chức ghép đôi ngẫu nhiên trong mùa giải mới. Theo Việt Anh, việc thay đổi đối tác cũng là cách tăng cơ hội cạnh tranh. Quỳnh Nga đồng tình với lựa chọn này.

Theo Ban tổ chức, Pickleball Passion Cup 2026 có 4 nhóm nội dung thi đấu gồm nhóm nghệ sĩ, diễn viên và nhà làm phim; nhóm đoàn viên thanh niên và khách mời; nhóm đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cùng nội dung đồng đội thương hiệu. Các nội dung được xây dựng nhằm mở rộng cơ hội tham gia, giao lưu và thúc đẩy tinh thần đồng đội giữa các nhóm đối tượng.

Là hoạt động nằm trong khuôn khổ HANIFF VIII, Pickleball Passion Cup 2026 góp phần mở rộng các hoạt động bên lề Liên hoan Phim, kết nối điện ảnh với đời sống cộng đồng thông qua thể thao. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể chất, giao lưu dành cho nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam năng động, hiện đại, thân thiện tới bạn bè trong nước và quốc tế.