Á hậu nổi tiếng bất ngờ tiết lộ nghề mới: Áp lực hơn cả showbiz, từng lỗ đến 800 triệu đồng

Trà Ngọc Hằng được công chúng biết đến khi lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010. Một năm sau, danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế người Việt giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang và nhiều hoạt động giải trí.

Không giới hạn bản thân ở lĩnh vực người mẫu, cô tiếp tục lấn sân ca hát và diễn xuất với nhiều sản phẩm âm nhạc cùng các dự án phim như Anh yêu em được bao lâu, Khi mẹ làm cha...

Những năm gần đây, thay vì xuất hiện dày đặc trong các sự kiện showbiz, Trà Ngọc Hằng lại gắn liền với các sân Pickleball. Sự chuyển hướng này khiến nhiều người bất ngờ, bởi cô không tham gia với vai trò người chơi đơn thuần mà trực tiếp đứng ra tổ chức các giải đấu quy mô lớn.

Từ một nghệ sĩ quen thuộc của showbiz, Trà Ngọc Hằng giờ đây lại gắn liền với hình ảnh của những giải đấu Pickleball quy mô lớn.

Khi Pickleball bùng nổ tại Việt Nam, thu hút doanh nhân, nghệ sĩ, KOL và cộng đồng thể thao phong trào, hàng loạt giải đấu cũng ra đời. Tuy nhiên, theo Trà Ngọc Hằng, phía sau những hình ảnh sôi động trên sân là khối lượng công việc và áp lực khổng lồ.

Sau nhiều mùa giải mang tên Cô Trà Cup - Kootoro, cô phải cùng lúc giải quyết bài toán tài chính, chuyên môn, truyền thông và tính minh bạch trong thi đấu.

"Tôi luôn đặt sự công bằng lên hàng đầu. Thậm chí càng là người thân hay bạn bè thì càng phải tuân thủ đúng điều lệ để tránh việc mọi người nghĩ ban tổ chức thiên vị", cô chia sẻ.

Theo người đẹp, khó khăn lớn nhất không phải những gì khán giả nhìn thấy trong ngày thi đấu mà là hàng loạt "chi phí vô hình" phía sau. Có thời điểm nhà tài trợ đã xác nhận đồng hành nhưng bất ngờ thay đổi kế hoạch, trong khi toàn bộ khâu truyền thông, nhân sự và sân bãi đều đã triển khai.

"Nhiều trường hợp ban tổ chức buộc phải tự gánh phần chi phí phát sinh để giữ uy tín và chất lượng giải đấu. Đó là áp lực mà người ngoài khó hình dung", cô nói.

Trà Ngọc Hằng tiết lộ phía sau một giải pickleball chuyên nghiệp là hàng loạt “chi phí vô hình” và áp lực vận hành mà ít khán giả nhìn thấy.

Bên cạnh vấn đề tài chính, công tác vận hành một giải Pickleball chuyên nghiệp cũng ngày càng phức tạp. Từ trọng tài, kỹ thuật, truyền thông, livestream cho tới xử lý các tình huống phát sinh đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ như một sự kiện thể thao quy mô lớn.

Trong đó, việc phân chia trình độ thi đấu được xem là vấn đề nhạy cảm nhất. Theo Trà Ngọc Hằng, Pickleball tại Việt Nam hiện vẫn chưa có hệ thống đánh giá năng lực thống nhất tuyệt đối.

"Có người chơi rất hay nhưng chưa có điểm trên ứng dụng, ngược lại, cũng có người điểm rất cao vì thi đấu nhiều hoặc tự khai trình nhưng thực lực chưa tương xứng. Vì vậy, ban tổ chức phải kết hợp giữa hệ thống điểm và đánh giá chuyên môn thực tế", cô phân tích.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều giải đấu vấp phải tranh cãi liên quan đến bảng đấu hoặc trình độ vận động viên. Để hạn chế những phản ứng trái chiều, các giải đấu do cô tổ chức đều thực hiện bốc thăm công khai và livestream toàn bộ quá trình.

Trà Ngọc Hằng cho biết áp lực lớn nhất khi tổ chức giải pickleball không chỉ nằm ở tài chính mà còn là việc giữ sự công bằng cho mọi vận động viên.

Không chỉ vậy, việc dung hòa giữa yếu tố chuyên môn và sức hút truyền thông cũng là bài toán khó. Theo Trà Ngọc Hằng, nghệ sĩ thường tham gia với tinh thần giao lưu, trong khi các vận động viên phong trào trình độ cao hoặc bán chuyên lại có tính cạnh tranh rất lớn.

"Nếu muốn cân bằng chuyên môn lẫn sức hút truyền thông thì ban tổ chức phải chia nội dung rất rõ ràng: nghệ sĩ riêng, KOL riêng, các trình độ thi đấu riêng. Điều đó làm chi phí tăng lên nhưng đổi lại tạo được sự công bằng. Nếu chỉ để nổi tiếng thì có rất nhiều cách nhẹ nhàng hơn. Không ai chọn bỏ quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để làm giải chuyên nghiệp nếu không thật sự đam mê", cô cho biết.

Ít ai biết rằng ở mùa giải đầu tiên, Trà Ngọc Hằng từng lỗ gần 700-800 triệu đồng do gần như tự đầu tư toàn bộ kinh phí tổ chức. Thậm chí, phần doanh thu từ vận động viên còn được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện.

"Tôi là mẹ đơn thân, vừa nuôi con vừa chăm thêm hai cháu nên áp lực kinh tế chắc chắn có. Nhưng tôi nhìn Pickleball như một bộ môn có giá trị phát triển lâu dài chứ không phải phong trào ngắn hạn", cô chia sẻ.

Người đẹp 9x lựa chọn theo đuổi pickleball một cách nghiêm túc với tinh thần đầu tư dài hạn.

Theo nhiều chuyên gia thể thao phong trào, Pickleball đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh tốc độ tăng trưởng nhanh, bộ môn này cũng đối mặt với nhiều thách thức về chuyên môn, quy chuẩn tổ chức và chất lượng vận hành.

Trong bối cảnh đó, những cá nhân sẵn sàng đầu tư bài bản và theo đuổi chiến lược dài hạn được xem là yếu tố quan trọng giúp Pickleball phát triển bền vững hơn.

Với Trà Ngọc Hằng, điều khiến cô tiếp tục gắn bó với công việc này không nằm ở lợi nhuận hay sự nổi tiếng, mà là mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng thể thao văn minh, tích cực.

"Điều quan trọng nhất là người tổ chức phải thật sự có đam mê và tâm huyết thì mới đủ kiên trì để tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, tử tế và có giá trị lâu dài", cô bày tỏ.