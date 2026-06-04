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Cây mít chi chít quả từ gốc đến ngọn ở Đà Nẵng: Chủ tiết lộ năm nay mất mùa vì được có… 400 quả

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Cây mít được gia chủ trồng từ 17 năm trước, chăm sóc không quá cầu kỳ, chỉ tưới nước và bồi thêm đất quanh gốc.

Hình ảnh một cây mít ở Đà Nẵng mới đây lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong hình, cây mít tỏa tán rộng, cực kỳ sai quả, mọc chi chít từ gốc đến ngọn cây, đếm sơ sơ cũng phải vài trăm quả.

Hình ảnh cây mít khiến nhiều người xuýt xoa, tò mò về hương vị và cách chăm sóc. Nhiều người cũng bình luận hài hước: “ Kiểu này chủ nhà ngửi mùi mít chín mà không biết tìm quả chín đó ở đâu luôn ”.

Cây mít của gia đình anh Thành mọc quả chi chít từ thân đến ngọn. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, cây mít trên là của gia đình anh Thành Trần (sinh năm 1992, ở phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Chia sẻ trên báo VietNamNet , anh Thành cho biết cây mít được bố của anh trồng từ 17 năm trước, là giống mít tố nữ Indonesia. Nhiều năm qua, mùa mít nào cây cũng ra trái sai lúc lỉu, quả mọc dày đặc từ thân đến các cành lớn, nhỏ, gần như phủ kín cây.

Anh Thành cho hay, năm nay cây mít nhà anh mất mùa vì đếm cả cây được khoảng 400 quả. Trong khi mọi năm, cây mít ra khoảng 700 - 800 quả.

Cây mít ra quả khá đồng đều, múi mít dày, có vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng. Hàng năm, cây mít cho thu hoạch vào tháng 5 âm lịch, anh đều đem mít biếu họ hàng, phần còn lại đem bán. Năm ngoái, anh Thành bán được khoảng 10 triệu đồng tiền mít.

Quả mít có múi dày, vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng. (Ảnh: Thanh Niên)

Về cách chăm sóc cây, anh Thành cho biết gia đình chăm sóc cây mít không quá cầu kỳ, chỉ tưới nước và bồi thêm đất quanh gốc, còn lại chủ yếu để cây phát triển tự nhiên.

Trước đây, có nhiều người từng đến hỏi mua, thậm chí muốn bứng cả cây mang đi nhưng anh Thành từ chối. Bởi cây mít này còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với gia đình, gắn liền với ký ức của các thành viên trong nhà.

Trước đó, mang xã hội cũng từng xôn xao với cây mít trĩu quả, mọc xuyên 2 tầng nhà của gia đình ông Đặng Quang Minh (71 tuổi, ở phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Cây mít mọc xuyên mái nhà, quả sai lúc lỉu của gia đình ông Minh. (Ảnh: Trí thức - Znews)

Kể với Dân trí , ông Minh cho biết cây mít được trồng từ năm 2010, vào thời điểm gia đình ông xây nhà. Ban đầu, cây chỉ cao khoảng 4m, ngang tầng 1 và rất ít trái. Nhưng đến năm 2015, cây mít bắt đầu phát triển mạnh, ra trái ngày càng nhiều. Chủ nhà đã khoét một lỗ trống ở sàn tầng 2 để thân cây có thể xuyên qua, có không gian phát triển.

Đến giờ, cây mít đã vượt mái nhà, tán phủ rộng, hàng năm đều ra quả chi chít. Cây mít là giống lai với mít tố nữ, múi thơm, vị ngọt đậm và rất ngon, hột mít khá lép.

Chủ nhà cũng không chăm sóc cây mít quá cầu kỳ, chỉ tận dụng xác mắm cá ủ làm phân bón để cây phát triển tốt, ít sâu bệnh và gần như mùa nào cũng có quả. Quả ra nhiều nhưng gia đình ông Minh không bán trái mà thường đem chia cho hàng xóm, bạn bè và người quen.

Theo Lam Giang

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