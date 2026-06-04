Không chỉ có Sơn Đoòng, Quảng Bình đang giấu 2 bãi biển xanh ngắt ngay trung tâm mà 90% du khách bỏ quên

Nếu có dịp đến Quảng Bình vào những ngày nắng đẹp, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều du khách gọi nơi đây là một trong những vùng biển đáng trải nghiệm nhất Việt Nam. Nước biển trong vắt, nhìn rõ tận đáy, màu xanh chuyển dần từ ngọc bích sang xanh thẳm dưới ánh mặt trời, tạo nên khung cảnh khiến bất kỳ ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

Nhật Lệ: Cú "ngược dòng" khó tin của một bãi biển nằm ngay giữa lòng phố thị

Trong số những bãi biển nổi tiếng của Quảng Bình, Nhật Lệ luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Chỉ cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 1km, bãi biển này sở hữu vị trí vô cùng thuận lợi cho du khách. Không cần đi đâu xa, bạn có thể nằm ở khách sạn mặt đường, bước vài bước là chạm chân xuống sóng. Những dải cát trắng trải dài, làn nước biển trong xanh quanh năm cùng không gian thoáng đãng tạo nên một bức tranh thiên nhiên yên bình và thơ mộng.

Sự thật khó tin là dù nằm sát vách khu trung tâm đông đúc, biển Nhật Lệ vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có, không hề xuất hiện tình trạng rác ngập ngụa hay nước vẩn đục như nhiều bãi tắm thành phố khác. Không quá đông đúc, không xô bồ, nơi đây mang đến cảm giác thư thái mà nhiều du khách đang tìm kiếm.

Bình minh và hoàng hôn trên biển Nhật Lệ được xem là những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Khi mặt trời dần nhô lên hay từ từ khuất bóng, toàn bộ mặt biển như được nhuộm vàng. Bên cạnh việc tắm biển, du khách còn có thể trải nghiệm câu mực đêm cùng ngư dân, trực tiếp ra khơi và thưởng thức thành quả tươi rói, ngọt lịm ngay trên thuyền - một hoạt động "đáng đồng tiền bát gạo" mang đậm dấu ấn vùng biển Quảng Bình.

Bảo Ninh: "Viên ngọc ẩn" không dành cho số đông

Nằm đối diện trung tâm Đồng Hới, chỉ mất vài phút chạy xe vọt qua cây cầu Nhật Lệ, bạn sẽ đến Bảo Ninh - nơi được ví như một phiên bản yên bình hơn của Nhật Lệ.

Không quá nổi tiếng trên mạng xã hội nên Bảo Ninh vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm thấy. Nước biển ở đây trong xanh, sạch sẽ, bờ cát dài và thoáng. Thậm chí, nhiều dân phượt lão làng còn đánh giá nước biển Bảo Ninh trong và đẹp không hề thua kém, có phần nổi bật hơn Nhật Lệ.

Khác với những bãi biển đông nghịt khách vào mùa hè, Bảo Ninh là bến đỗ hoàn hảo cho những ai muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ nhẹ nhàng, chỉ cần cắm một chiếc ô, nằm dài trên cát vắng và nghe sóng vỗ.

Đâu chỉ có Sơn Đoòng Quảng Bình còn là “vương quốc hang động” dễ tiếp cận của thế giới

Không chỉ nổi tiếng với biển xanh, Quảng Bình còn là "Vương quốc hang động" với hàng trăm hang động kỳ vĩ.

Nếu chưa đủ rủng rỉnh tài chính hay thể lực để khám phá Hang Sơn Đoòng, du khách hoàn toàn có thể chọn Động Phong Nha với dòng sông ngầm tuyệt đẹp, hay Động Thiên Đường - hoàng cung dưới lòng đất.

Động Phong Nha

Động Thiên Đường

Bên cạnh đó, Sông Chày, Hang Tối cũng là điểm đến phù hợp cho giới trẻ nhờ làn nước xanh ngọc bích, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn như chèo kayak, đu dây zipline, tắm bùn. Một combo hoàn hảo đang được nhiều du khách rỉ tai nhau chính là: "Sáng lên rừng, chiều xuống biển" - sáng đi zipline Sông Chày, 4h chiều vòng về trung tâm quẩy sóng Nhật Lệ.

Thời điểm "vàng" để đi Quảng Bình không phí tiền

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 là lúc biển Quảng Bình đẹp nhất. Trời trong xanh, nắng vàng, sóng êm và nước biển đạt màu xanh ngọc đặc trưng.

Mỗi mùa Quảng Bình mang một vẻ đẹp riêng, nhưng nếu mục đích của bạn là "săn" được màu nước biển pha lê huyền thoại, hãy tranh thủ xách balo lên đi ngay lúc này trước khi miền Trung bước vào những đợt mưa bão.