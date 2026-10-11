Á hậu Vbiz cưới chủ tịch Hotel Colline, sinh con trai 6 tháng tuổi giống bố y đúc

Mới đây, Á hậu Quỳnh Châu đăng tải hình ảnh trong một chuyến đi chơi của vợ chồng cô với con trai 6 tháng tuổi - bé Renzo. Người đẹp hài hước chia sẻ: "Ba mẹ đi chơi vui. Còn con có vui không thì không biết".

Phía dưới bài đăng, nhiều người khen ngợi cậu bé Renzo ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu và cứng cáp. Mới 6 tháng tuổi, cậu bé bày tỏ thích thú khi được bố mẹ đưa ra ngoài chơi, đồng thời có biểu cảm ngạc nhiên trước máy ảnh. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng nhận xét cậu bé có nhiều nét giống bố - doanh nhân Ngọc Phát.

Con trai 6 tháng tuổi của Á hậu Quỳnh Châu được nhận xét giống bố y đúc.

Sau khi sinh con trai vào tháng 3/2026, Á hậu Quỳnh Châu dành phần lớn thời gian để chăm sóc con nhỏ. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ về cuộc sống xoay quanh thiên thần nhỏ mới chào đời.

Người đẹp tự tay chăm sóc cho con trai, từ việc chuẩn bị nước tắm cho con với lá trà đến những lần đưa con ra ngoài đi dạo. Quỳnh Châu được khen ngợi nhờ chăm con khéo léo, cô cũng mau chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh con.

Á hậu Quỳnh Châu mau chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh con.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu kết hôn với doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát vào cuối tháng 10/2025, sau khoảng 5 năm hẹn hò.

Ông xã của Quỳnh Châu sinh năm 1989, từng có thời gian du học tại Anh và sở hữu bằng Thạc sĩ. Anh được biết đến là Chủ tịch Hotel Colline, khách sạn nằm tại trung tâm Đà Lạt, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch và nghỉ dưỡng.

Á hậu Quỳnh Châu có hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân.

Nguyễn Ngọc Phát xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh và tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú. Sau khi kết hôn, anh được nhắc đến với hình ảnh người chồng luôn đồng hành, chăm sóc Quỳnh Châu trong cuộc sống gia đình.

Á hậu Quỳnh Châu sinh con trai đầu lòng vào tháng 3/2026 bằng phương pháp sinh mổ. Sau ca sinh, cô giữ tinh thần vui vẻ, tích cực và nhanh chóng tập đi lại để cơ thể hồi phục.

Chồng luôn ở bên Quỳnh Châu trong giây phút sinh con.

Trong những ngày đầu làm mẹ, Quỳnh Châu nhận được sự đồng hành, chăm sóc tận tình từ chồng là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Cô cũng lựa chọn hình thức ở cữ kết hợp nghỉ dưỡng để có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe sau sinh.

Sau sinh, Quỳnh Châu cho biết cô hồi phục nhanh, tinh thần thoải mái. “Có con bên cạnh, tôi vui nên không còn nhớ đến cảm giác đau”, người đẹp chia sẻ.

Trong những bộ ảnh đầu tiên bên con trai, người đẹp không giấu được niềm hạnh phúc, đồng thời bày tỏ sự biết ơn với gia đình hai bên và chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong hành trình lần đầu làm mẹ.











