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Cựu MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia vừa học báo chí vừa đi diễn cải lương, lịch kín từ 6h sáng đến 12h đêm suốt 4 năm

| | Lifestyle

Ít ai biết cựu MC này từng đi một chặng đường học tập rất riêng trước khi đến với truyền hình.

Với nhiều học sinh THPT, Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là một cuộc thi truyền hình mà còn là nơi để chứng minh năng lực học tập trước hàng triệu khán giả. Sau hơn 2 thập kỷ phát sóng, chương trình đã gắn tên với rất nhiều gương mặt học sinh xuất sắc, nổi bật, đặc biệt là các Quán quân Chung kết năm.

Bên cạnh những nhà leo núi đứng trên sân khấu, còn có những người lặng lẽ tiếp lửa cho họ từ các điểm cầu truyền hình và họ cũng có những hành trình học vấn đáng kể không kém. Một trong số đó là MC Võ Thuận Sơn, người đồng hành cùng chương trình ở những trận Chung kết đầu tiên.

Cựu MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia vừa học báo chí vừa đi diễn cải lương, lịch kín từ 6h sáng đến 12h đêm suốt 4 năm- Ảnh 1.

MC Thuận Sơn trong một lần dẫn điểm cầu Chung kết Olympia (Ảnh chụp màn hình)

Với khán giả VTV3 một thời, MC Thuận Sơn từng được nhớ tới bằng giọng nói nồng nhiệt và tác phong thoăn thoắt. Nhưng con đường đến với màn ảnh nhỏ của chị khá quanh co. Từ hồi học lớp 5, chị đã mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong những bộ xiêm y long lanh của các đào kép cải lương. Khi đang học lớp 11, chị một mình trốn bố mẹ đi thi vào hệ trung cấp cải lương của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chị tốt nghiệp loại giỏi và được Đoàn Cải lương Trung ương tuyển thẳng.

Tuy nhiên, bố mẹ chị không hài lòng với lựa chọn này. Thêm vào đó, một số người thân khi ấy còn có định kiến không tốt về diễn viên nên chị quyết định thi tiếp vào đại học. Chị chọn ngành báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng vì một giấc mơ thuở nhỏ, khi xem bộ phim Siêu Nhân của Mỹ và ấn tượng với hình ảnh cô phóng viên xông xáo, luôn đến được những nơi người thường khó vào.

Suốt 4 năm đại học, nữ MC vừa học vừa làm diễn viên cải lương, lịch làm việc kín từ 6h sáng đến 12h đêm. Khi tốt nghiệp báo chí, chị đã là biên chế chính thức của đoàn. Mẹ chị thương con nên tính giúp chị xin việc hợp với ngành chị học, nhưng chị lại tự quyết định nộp đơn thi vào Đài Truyền hình Việt Nam.

Được biết, chị là người đầu tiên trong 20 người được tuyển về đài dịp đó. Tại VTV, chị có chương trình riêng là Chúng Tôi Nói Về Chúng Tôi, sau đó dẫn dắt Vườn Cổ Tích, Nhà Nông Đua Tài, Những Người Bạn Ngộ Nghĩnh, Mặt Trời Tý Hon cùng nhiều chương trình trực tiếp khác. Với Olympia, chị xuất hiện từ trận Chung kết đầu tiên của chương trình ở vai trò MC điểm cầu, và sau đó còn góp mặt ở Chung kết năm thứ 2, 4 và 6.

Năm 2014, chị nghỉ việc ở VTV và cùng gia đình định cư ở Ba Lan. Dù đã rời đài nhiều năm, tên chị vẫn gắn với những mùa Chung kết đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia, chương trình đã đi qua hơn 25 năm cùng rất nhiều MC, BTV của VTV.

Cựu MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia vừa học báo chí vừa đi diễn cải lương, lịch kín từ 6h sáng đến 12h đêm suốt 4 năm- Ảnh 2.

Cựu MC ở thời điểm hiện tại (Ảnh: FBNV)

Tổng hợp

Theo Thiên An

suckhoe24h

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