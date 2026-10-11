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Đội tuyển Bồ Đào Nha gây sửng sốt với án phạt cho Ronaldo

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Ronaldo sẽ bị cấm thi đấu bao nhiêu trận?

Theo nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano, Ronaldo sẽ không bị cấm thi đấu bất cứ trận đấu nào của đội tuyển Bồ Đào Nha mà sẽ trở lại ngay vào đợt FIFA Days tháng 11 tới. Fabrizio Romano dẫn lời Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Pedro Proença:

"Liên đoàn, huấn luyện viên Jorge Jesus và các cầu thủ đều có chung quan điểm: Chúng tôi muốn Ronaldo trở lại. Bản thân Cristiano cũng sẵn sàng trở lại, vì vậy tôi kỳ vọng anh ấy sẽ tái xuất ngay trong tháng 11. Các đồng đội muốn Ronaldo trở lại. CR7 là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại".

Đội tuyển Bồ Đào Nha gây sửng sốt với án phạt cho Ronaldo- Ảnh 1.

Ronaldo sẽ sớm trở lại với đội tuyển Bồ Đào Nha

Với tuyên bố này, Ronaldo xem như sẽ không phải nhận án treo giò nội bộ từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, một số nguồn tin từng cho rằng CR7 có nguy cơ bị cấm thi đấu từ 1 đến 6 tháng ở đội tuyển Bồ Đào Nha do tự ý rời khỏi đại bản doanh giữa đợt tập trung.

Ronaldo cho rằng anh đã bị HLV Jorge Jesus "phản bội". Nhưng trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân, nhà vô địch Euro 2016 cũng thừa nhận anh đã hành động bột phát khi rời đội giữa lúc Nations League đang diễn ra và cần phải bị xử phạt.

Giờ đây, sau những cuộc trao đổi giữa các bên, Ronaldo dự kiến sẽ trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trong đợt tập trung tiếp theo. CR7 là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha với 146 pha lập công. Anh đã cùng với đội tuyển giành chức vô địch Euro 2016 và 2 lần đăng quang ở Nation League.

Theo Chewy

Đời sống & Pháp luật

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