Cô bé gặt đậu phộng phụ mẹ lớn lên thành mỹ nhân tuyệt sắc, màn ảnh Việt phải chao đảo theo

Những ngày gần đây, Nợ Đời bất ngờ được khán giả tìm xem trở lại nhờ các đoạn trích hội thoại giữa Hai Phục do Việt Trinh thủ vai và Ba Có do Mỹ Uyên đảm nhận. Lời thoại sắc sảo, cách tung hứng ăn ý cùng diễn xuất giàu cảm xúc của hai nữ diễn viên vẫn đủ sức níu chân người xem. Bộ phim ra mắt từ năm 2006, vậy mà sau 2 thập kỷ, những phân đoạn này vẫn khiến khán giả thích thú, kéo theo sự chú ý dành cho nhan sắc của Việt Trinh thời trẻ.

Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to giàu biểu cảm cùng nét đẹp vừa dịu dàng vừa sắc sảo, Việt Trinh từng là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất màn ảnh Việt thập niên 1990. Cô được khán giả ưu ái gọi là "Nữ hoàng ảnh lịch", xuất hiện trên nhiều tấm lịch treo tường, áp phích và các ấn phẩm giải trí. Nhưng đằng sau vẻ đẹp khiến bao người say mê và những năm tháng nổi tiếng rực rỡ ấy là một tuổi thơ không mấy dễ dàng, cùng hành trình sự nghiệp có cả hào quang lẫn những lần va vấp.

Vai diễn trong phim Nợ Đời của Việt Trinh bất ngờ hot trở lại

Từ cô bé đi lặt đậu phộng thuê đến mỹ nhân đình đám màn ảnh Việt

Việt Trinh sinh năm 1972, lớn lên trong một gia đình đông anh chị em và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tuổi thơ của cô gắn với những nhọc nhằn của người mẹ phải một mình tần tảo chăm lo cho các con. Từ nhỏ, chứng kiến mẹ vất vả kiếm sống, Việt Trinh từng trốn học theo những đứa trẻ trong xóm đi lặt đậu phộng thuê để kiếm tiền phụ gia đình.

Khi biết con gái bỏ học để đi gặt đậu phộng thuê, mẹ Việt Trinh vô cùng tức giận, vừa đánh vừa mắng vì không muốn con phải chịu cảnh làm thuê vất vả cả đời. Bà từng nói với con: "Mày muốn đi làm mướn suốt đời phải không? Tao đánh mày què chân què tay để mày khỏi đi làm mướn nữa. Tao không muốn con tao thất học".

Sau trận đòn của mẹ, Việt Trinh đành nghỉ việc gặt đậu phộng. Thế nhưng, cái nghèo vẫn đeo bám gia đình, cô lại liều mình đi cào nhặt đầu đạn đồng trên những con đường đất đỏ và trong rừng để bán lấy tiền. Công việc nguy hiểm này giúp cô kiếm được khoản tiền đáng kể, nhưng cũng đặt cô trước những hiểm họa khó lường. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến một người bạn cùng đi đào đạn gặp tai nạn do bom phát nổ, khiến chân tay biến dạng, Việt Trinh mới thực sự sợ hãi. Từ đó, cô quyết tâm quay lại với việc học, không còn dấn thân vào những công việc nguy hiểm ấy nữa.

Việt Trinh có tuổi thơ cực khổ, phụ giúp mẹ kiếm tiền nuôi gia đình

Cơ duyên đến với nghệ thuật đưa Việt Trinh bước vào con đường diễn xuất từ khi còn trẻ. Ban đầu, cô chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ, chưa phải cái tên bảo chứng sức hút phòng vé. Bước ngoặt đến khi Việt Trinh được đạo diễn Trần Cảnh Đôn giao vai Oanh trong Ngọc Trong Đá. Bộ phim giúp cô bắt đầu được chú ý, mở ra cánh cửa để người đẹp liên tiếp góp mặt trong những tác phẩm ăn khách như Người Đẹp Tây Đô, Nước Mắt Học Trò, Sao Em Vội Lấy Chồng, Đôi Mắt Người Thương,...

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Việt Trinh đến với Người Đẹp Tây Đô, bộ phim truyền hình của đạo diễn Lê Cung Bắc ra mắt năm 1996. Khi đảm nhận vai Bạch Cúc, nữ diễn viên mới khoảng 24 tuổi nhưng đã thể hiện được nhiều sắc thái tâm lý của nhân vật: từ một cô gái xinh đẹp, thông minh đến người phụ nữ chịu nhiều đau khổ rồi trở thành chiến sĩ tình báo. Bạch Cúc vừa có vẻ đẹp khiến người khác say mê, vừa có sự mạnh mẽ và bản lĩnh trước nghịch cảnh. Vai diễn này trở thành dấu ấn lớn đến mức nhiều năm sau, nhắc đến Việt Trinh, khán giả vẫn nhớ ngay đến "Người đẹp Tây Đô".

Người Đẹp Tây Đô chính là cột mốc khiến cái tên Việt Trinh bước vào giai đoạn sự nghiệp thăng hoa nhất

Nhan sắc nổi bật giúp Việt Trinh nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích. Cùng với Diễm Hương, Y Phụng, Hiền Mai, cô được nhắc đến như một trong những "Nữ hoàng ảnh lịch" của làng giải trí Việt. Thời ấy, hình ảnh Việt Trinh phủ sóng trên lịch, áp phích và các ấn phẩm dành cho khán giả. Cô đi đến đâu cũng có người nhận ra, xin chữ ký, vây quanh để được gặp thần tượng. Sức hút của nữ diễn viên không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ khả năng hóa thân vào những vai diễn giàu cảm xúc.

Việt Trinh từng được khán giả ưu ái gọi là đệ nhất mỹ nhân. Thời kỳ đỉnh cao, hình ảnh của nữ diễn viên phủ sóng rộng khắp, đi đâu cũng thấy

Hào quang quá lớn và những lần vấp ngã

Nổi tiếng khi còn trẻ, Việt Trinh từng thừa nhận bản thân có giai đoạn bị cuốn vào hào quang. Cô từng kể về tính cách háo thắng, thích thể hiện, muốn sở hữu những món đồ đắt tiền và có lúc chưa biết trân trọng công việc như cần thiết. Một số thói quen thiếu chuyên nghiệp, trong đó có chuyện đi trễ, về sớm, cũng từng được cô nhìn nhận lại khi kể về những năm tháng ấy.

Khi danh tiếng đến quá nhanh, cô cũng phải đối diện với mặt trái của sự nổi tiếng, những áp lực trong nghề và các quyết định cá nhân để lại hệ quả lâu dài. Về sau, nữ diễn viên trải qua những biến cố tình cảm và đời tư khiến hình ảnh của mình trở thành chủ đề bàn luận. Cô từng có thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, sống lặng lẽ hơn sau những ồn ào.

Nổi tiếng sớm khiến Việt Trinh trở nên háo thắng, và nhiều biến cố đời tư ập tới khiến cô phải ở ẩn một thời gian

Tuy nhiên, Việt Trinh không hoàn toàn rời xa nghệ thuật ngay sau giai đoạn khó khăn. Năm 2004, Việt Trinh đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật khi tái ngộ Lý Hùng và Công Hậu trong phim truyền hình Biển Hát của đạo diễn Lê Dân. Những năm sau đó, Việt Trinh tiếp tục thử sức với Duyên Trần Thoát Tục, Những Đóa Hoa Tình Yêu, Câu Chuyện Cuối Mùa Thu, song diễn xuất của Việt Trinh chưa tạo ra hiệu ứng như thời đỉnh cao.

Trong giai đoạn này, cô chuyển hướng sang học đạo diễn và làm phim. Từ năm 2011 đến 2017, Việt Trinh lần lượt thực hiện nhiều dự án với vai trò đạo diễn, trong đó có Trở Về (các phần 1, 2, 3, 4), Chuyện Của Chồng Tôi, Những Bức Tranh Của Bé Bơ và Một Nửa Răng Cọp. Bên cạnh công việc làm phim, nữ nghệ sĩ còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như người mẫu, MC và giám khảo các chương trình truyền hình.

Việt Trinh chuyển hướng làm đạo diễn và có những tác phẩm nhận được đánh giá tích cực

Cuộc sống bình yên bên con trai sau khi rời showbiz

Tháng 1/2022, Việt Trinh chính thức tuyên bố giải nghệ sau hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật. Quyết định này không xuất phát đơn thuần từ việc hết yêu nghề. Nữ diễn viên cho biết con trai đã bước vào tuổi dậy thì, cần mẹ ở bên để quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Đặc thù công việc diễn viên, đạo diễn thường phải đi sớm về khuya, có khi xa nhà nhiều tuần hoặc cả tháng, khiến cô phải cân nhắc điều gì quan trọng hơn ở thời điểm ấy.

Với Việt Trinh, rời phim trường khi vẫn còn yêu nghề là một lựa chọn nhiều tiếc nuối. Nhưng sau nhiều thăng trầm, cô muốn dành phần thời gian tiếp theo cho gia đình và cuộc sống riêng thay vì tiếp tục chạy theo guồng quay nghệ thuật.

Việt Trinh thông báo giải nghệ sau 30 năm vào nghề

Sau quyết định giải nghệ, Việt Trinh ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí thường xuyên. Cô dành thời gian chăm sóc con trai, làm những công việc phù hợp với nhịp sống cá nhân và tham gia hoạt động thiện nguyện. Nữ diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ về hành trình tìm lại sự cân bằng sau những mất mát trong gia đình và các giai đoạn tinh thần khó khăn.

Sau 3 thập kỷ, nhan sắc của Việt Trinh có thay đổi nhưng vẫn giữ được vẻ mặn mà, thanh lịch

"Người đẹp Tây Đô" vừa chăm sóc con, vừa tận hưởng cuộc sống bình yên

Ảnh: FBNV